MART SOIDRO AINULT MEIE MAAS: Assistent – sisuline abiline või kotikandja?

Esmaspäev, 21. november 2016.



Autor: Mart Soidro, literaat Esmaspäev, 21. november 2016. Meie Maa kolumnist Mart Soidro. FOTO: Toomas Huik Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Eerik-Niiles Kross kavatseb esitada tuleva aasta riigieelarvesse muudatusettepaneku, et riigikogu liikmed saaksid endale isikliku assistendi. (ERR, 17.11.2016)



Kross lisas, et tal on ettepaneku esitamiseks olemas paarikümne saadiku allkirjad mitmest fraktsioonist ning sisuks on suurendada riigikogu kantselei eelarve tööjõukulude rida kolme miljoni euro võrra.



Vaatame üle sisemised ressursid



Ma ei pea Krossi muudatusettepanekut asendustegevuseks, nagu tema paljud oponendid. Samas ei ole selles idees midagi revolutsioonilist, ka riigikogu varasemate koosseisude puhul on rahvaasemikud unistanud abiliste palkamisest. Vahe on vaid selles, et Kross ei pea abiliste all silmas nn kohvikallajaid, kes saadiku särgid pesumajast ära toovad või nende neljajalgseid sõpru Kuberneri aias pissitamas käivad. Kross näeb assistendis õigusloome ja sisulise töö ametnikke.



Ma ei tea, milline on Krossi plaan, aga varasemate kavatsuste kohaselt saanuks assistendid 35% riigikogu lihtliikme palgast. See tähendaks, et assistentide brutopalk oleks praegu 1202 eurot kuus. Mul ei ole nii elavat fantaasiat, et ette kujutada, mis õigus- või majandusnõu võiks rahvaasemik selle vähese raha eest saada. Teatavate reservatsioonidega saab ehk nõu mõne akadeemias Nord õpinguis takerdunud tudengi käest, kes juhtumisi on sama erakonna liige. Seega ikkagi juhe.



Riigikogus 30 kohta saanud Reformierakonnale eraldati selle aasta riigieelarvest 1,5 miljonit eurot (53 566 saadiku kohta). Selle summa eest saaks iga saadik palgata endale korraliku nõuniku. Jääks üht-teist tallelegi, et tuleval aastal valimiskampaania ajal tilulilu jagada.



Selge see, et kogu summa ei saa kuluda nõunike peale, üht-teist peab pudenema ka keskaparaadile – erakonna kontoreid ja Kalev Lillo masti mehi pole odav üleval pidada. Samas on mul raske mõista, miks peab ühel erakonnal olema nii palju toiduahela liikmeid, kes on parteikontoris või riigikogu fraktsiooni juures priskel palgal. Maksumaksja palgal. Samas on piinlik isegi mainida, et oravapartei 12 954 liiget kogusid eelmisel aastal liikmemaksu 12 256 eurot. Seega veidi alla ühe euro liikme kohta aastas.



Riigikogu Reformierakonna fraktsioon koosneb 30 rahvasaadikust, nõunik-sekretariaadijuhatajast ja üheksast (sic!) nõunikust. Seitsmest tüdrukust ja kolmest poisist, kelle nimed ei ütle avalikkusele midagi. Järelikult noored, kui nimi ei ütle veel midagi. Aga huvitav oleks teada saada, mis nõu (ei pea silmas auravat kohvitassi) nad annavad ja kellele? Äkki on siin üks kokkuhoiu koht?



Mäletan riigikogu VII koosseisu (1992–1995), kus 29-liikmelisel Isamaa fraktsioonil oli vaid kolm abilist. Aga hoolimata tagasihoidlikust abijõust tuli parlamendiliikmetelt seaduseelnõusid nagu Vändrast saelaudu.



Eerik-Niiles Kross lausus, et idee riigikogu liikme assistendi töökoha loomiseks riigikogu kantseleis tekkis tal enne valitsuskriisi ning seda ei maksa seostada Reformierakonna opositsiooni jäämisega. Seda võib uskuda.



Pealegi ei ähvarda Krossi kui riigikogu asendusliiget töötuks jäämine, kuna Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet loobus oma mandaadist ja Kross saab Toompeal tiksuda selle koosseisu lõpuni. Samas toimub igal aastal riigikogus pereheitmisi. Kel saab tsirkusest siiber, kelle asemel tuleb valitsusest tagasi “põhiliige”. Mis saab sel juhul nendest lahkujate assistentidest?



Kas mu kollased kingad said ikka kohvrisse?



Eelnõu tulihingelised pooldajad, sotsiaalmeedias söakalt sõna võtvad rahvaasemikud väidavad, et nad ei suuda sellise elutempo juures hoida end ümbritsevaga kursis ja sellepärast on assistenti hädasti vaja.



Nojaa, kolm nädalat tööl, üks vaba. Kevadistungjärk algab jaanuari teisel esmaspäeval ja lõpeb juuni kolmandal neljapäeval. Sügisistungjärk algab septembri teisel esmaspäeval ja lõpeb detsembri kolmandal neljapäeval. Pole paha.



Kas ei oleks siiski mõttekam palgata kõigi riigikogu fraktsioonide juurde professionaalne õigus- ja majandusnõunik, kelle nõu saaksid kasutada kõik parlamendirühma liikmed? Kui me räägime ikka assistentidest, kes teevad sisulist tööd.



Või miks mitte täiendada põhiseadus- ja õiguskomisjoni tehniliste töötajate ridu? Riigikogu koduleheküljel on kirjas, et praegu on kummaski kolm nõunikku ja kaks konsultanti. Kokku sama palju kui Reformierakonna nõunike armees.



