MÕTE: Kuidas seljatada kaalu?

Teisipäev, 22. november 2016.



Hiljutine uuring näitas, et 20% meie I klassi tüdrukutest ja 14% poistest on ülekaalulised.



Televiisoris jookseb saatesari “Kallis, sa oled kosunud”, aga paraku pole esimese kolme saate jooksul suutnud ükski osaleja kaalust alla võtta.



Valitsus kavandab suhkrumaksu ja loodab sellega inimeste magusatarbimist ohjata. Arstid hoiatavad, et varsti on rasvumisest tingitud tervisehädad arenenud riikides probleem number üks.



Kus on lahendus? Kui keegi teaks, oleks selle ammu välja mõelnud või öelnud. Võib rääkida tahtejõust, aga inimene on kord nii loodud, et kõik hea on nii ahvatlev, et loobuda on raske. Alkohoolikutel on selles mõttes lihtsam, et ainuke pääsetee on üldse mitte juua, aga liigsöömisega nii ei saa, et üldse ei söö. Lihtsalt poodides on uskumatult palju ebatervislikku toitu, mis on valmis tehtud nii, et kui juba kord seda sööma oled hakanud, siis tahad kogu aeg uuesti ja uuesti.



Noorte puhul räägitakse järjest rohkem ka vähesest liikumisest. Kui veel paarkümmend aastat tagasi pidi ema õhtul lapsi vägisi õuest tuppa ajama, siis nüüd ei lähe lapsed sundideski õue või kui lähevad, siis peidavad taskusse nutitelefoni. Suurtes linnades, sealhulgas ka Tallinnas, ei saada aga ükski suures kortermajas elav pere oma väikest last üksi õue mängima – ohtlik on. Toas istudes aga energiat ei kulutata ja kilod kogunevad.



Lapsed üksi sellest probleemist välja ei rabele, aga siiani pole ükski väljamõeldud “meede” ka muutusi esile kutsunud – paksude laste arv kasvab.



Viimases hädas on nüüd pööratud pilgud taas kooli kehalise kasvatuse poole. Kui mõnda aega tagasi räägiti sellest, et lapsi ei tohiks üldse koolis mingite raskete harjutustega koormata ja mingisuguseid tulemusi nõuda, siis nüüd on mõnes koolis arutatud juba kehalise tundide arvu suurendamist.



