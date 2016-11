Arvamus

JUHTKIRI - Kinni, täitsa kinni

Teisipäev, 22. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Nüüd on see siis otsustatud – Leisi keskkooli enam ei ole. Leisi kool pole tahtnud ennast kunagi gümnaasiumiks nimetada, aga vanast nimest kinnihoidmine seekord head ei toonud. Kool jääb, aga keskkool kaob.



Eks ikka on kurb, kui maakoolid kokku kuivavad, aga kui mõelda, kui palju koole läbi kõikide aegade on maal kinni pandud, võiks selle pisaratemerega mered täita.



Aga elu on kõigele vaatamata edasi läinud. Küll ilma paljude maakoolide ja nende koduse õhkkonnata, aga hariduse on lapsed ikka saanud. On küll kolitud ära suurematesse linnadesse ja asulatesse, aga eestlastel pole kombeks oma lapsi heast haridusest ilma jätta.



Küllap leiavad lahenduse ka need pered, kelle lapsed peavad nüüd Orissaarde või Kuressaarde kooli minema, sest juba “Kevades“ kirjutas Luts kuulsaks oma tegelased, kes kaugematest kohtadest kooli kokku tulid ja mitte iga päev koju ei kõndinud.



Leisi keskkooli sulgemine on ühe etapi lõpp, aga see ei tähenda, et kunagi ei võiks Leisi koolist taas keskkool saada.



22. november 2016 Autor: MM Teisipäev, 22. november 2016.Eks ikka on kurb, kui maakoolid kokku kuivavad, aga kui mõelda, kui palju koole läbi kõikide aegade on maal kinni pandud, võiks selle pisaratemerega mered täita.Aga elu on kõigele vaatamata edasi läinud. Küll ilma paljude maakoolide ja nende koduse õhkkonnata, aga hariduse on lapsed ikka saanud. On küll kolitud ära suurematesse linnadesse ja asulatesse, aga eestlastel pole kombeks oma lapsi heast haridusest ilma jätta.Küllap leiavad lahenduse ka need pered, kelle lapsed peavad nüüd Orissaarde või Kuressaarde kooli minema, sest juba “Kevades“ kirjutas Luts kuulsaks oma tegelased, kes kaugematest kohtadest kooli kokku tulid ja mitte iga päev koju ei kõndinud.Leisi keskkooli sulgemine on ühe etapi lõpp, aga see ei tähenda, et kunagi ei võiks Leisi koolist taas keskkool saada.22. november 2016

Veel artikleid samast teemast »