Arvamus

JUHTKIRI - Tahe teha

Esmaspäev, 21. november 2016.



Kui pole tahtmist, ega siis mingit õiget asja vägisi tehtud tööst ei tule. Tundub aga, et Muhus Liivale on tulemas midagi südamega tehtut.



Keskuses asunud vana räämas puumaja on korralikult korda tehtud ja ootab uut hingamist. Töid võeti ette rahulikult ja mitte tormates, sest taheti võita kvaliteedis, mitte ajas. Nüüd on järg sealmaal, et käivad sisustustööd ja “kohaliku lihakeskuse” omanike soov on nendeks jõuludeks juba head-paremat inimeste toidulauale pakkuda.



Keldris asuv väike lihatööstus tahab liharümbad ise lõpuni ära väärindada, et pakkuda väärt lihatükke, hakkliha ja vorsti nii kohapeal müügiks, kui kohvikus söömiseks, aga ka müügiks teistele toitlustajatele.



Astuda on jäänud veel vaid üks samm ja see on saarele oma kohaliku tapamaja ehitamine. Huvilisi tundub olema, sest Muhus on loomakasvatajaid, kelle toodang võiks otse tootjateni jõuda ja kuuldavasti plaanivad mõned firmad ka veel lihatooteid valmistama hakata. Igatahes on see kiiduväärt, kui Muhu endale lihatööstuse täistsükli saaks.



