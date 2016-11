Arvamus

VOOTELE HANSEN AINULT MEIE MAAS: Hullumeelsed valikud

Esmaspäev, 21. november 2016.



9. novembril sai Taavi Rõivasest kolmas valitsusliige ja teine valitsusjuht, kellele on avaldatud umbusaldust. Kaks päeva varem, 7. novembril teatas ta: „Võitleme parempoolse Eesti eest”, ja keeldus tagasi astumast.



1994. aastal avaldas riigikogu umbusaldust peaminister Mart Laarile ja 2005. aastal justiitsminister Ken-Marti Vaherile.



Õpikutes nimetatakse riigi esinduskogu õigust kutsuda umbusaldushääletusega tagasi kogu valitsus või mõni valitsuse liige parlamentaarseks kontrolliks.



Tänapäeva Eestis on täidesaatva kontrolli viisideks arupärimised, millele vastatakse esmaspäevastel istungitel, kirjalikud küsimused ministritele, kolmapäevane infotund, olulise tähtsusega riiklike küsimuste raportite arutelu, ametiisikute ettekanded ja riigikogu otsusega ettepanekute tegemine vabariigi valitsusele. Parlamentaarsele riigile on omane ka valitsuse püsimine parlamendi usaldusel.



Ansip rikkus tava



Kehtiva põhiseaduse kohaselt on umbusalduse algatamise õigus viiendikul ehk siis 21 riigikogu liikmel. Umbusaldusavaldus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 51 riigikogulast. Kehtiva põhiseaduse ajal on umbusaldusavaldust algatatud 29 korda. Opositsioonil on riigikogus tavapäraselt vähem inimesi, kui usaldamatuse vastuvõtmiseks vaja oleks. Miks opositsioon siis algatab neid hääletusi?



Eks ikka mõnele tegematajätmisele, skandaalile või oma valijate huvide rikkumisele tähelepanu juhtimiseks. Teine põhjus on valitsusliidu kokkuliitmine ajal, mil nende populaarsus väheneb. Väline rünnak sunnib koalitsiooni ühtsusele ja takistab mõne ebapopulaarse ministri väljavahetamist, nn valitsusremonti. Ükski valitsus ei taha ju näidata, et opositsioon ütleb neile ette, mida teha. Valitsuse maine langus annab aga opositsioonile järgmistel valimistel rohkem võimalusi.



Umbusaldusavaldusi on sagedamini esitatud neljapäevasel istungipäeval. Põhiseaduse järgi toimub hääletus ülejärgmisel päeval – riigikogu istungipäevade järgi seega pärast nädalavahetust. Kuid valitsus võib taotleda kiiremat otsust. Seda on enamikul juhtudel ka tehtud ja hääletus on toimunud samal päeval, kui umbusalduse algatus üle anti. Pole mõtet lasta opositsioonil rõõmu tunda mitu päeva uudistes kõlavast umbusaldusavaldusest, kui hääletustulemus on ette teada ja valitsusliit püsib.



Tegelikud valitsusevahetused toimuvad siis, kui valitsusliidu erakonnad pööravad omavahel tülli ja koalitsioonis kaob usaldus. Nii oli see 1995. aastal, kui Tiit Vähi astus lindiskandaali tagajärjel tagasi, sest usaldus Keskerakonna juhi Edgar Savisaare vastu oli kadunud. Samuti 2002. aastal, kui Mart Laar astus tagasi, sest usaldus Keskerakonnaga Tallinnas koalitsiooni läinud Reformierakonna vastu lakkas. 2005. aastal astus Juhan Parts tagasi pärast seda, kui valitsusliidu kaaslased olid hääletanud Ken-Marti Vaheri umbusaldamise poolt.



Tava rikkus Andrus Ansip 2009. aastal, kui valitsusliidust olid sunnitud lahkuma sotsiaaldemokraadid. Kombe kohaselt oleks tal tulnud tagasi astuda ja taotleda uut volitust valitsuse moodustamiseks koos IRL-iga.



Tagasi on astutud ka võidetud umbusaldushääletuse järel. Tiit Vähi võitis umbusaldajaid ühe häälega (46:45), kuid leidis, et valitsuse ja riigikogu töö huvides on just valitsuse tagasiastumine ning Koonderakonna juhitav valitsus uue juhiga.



Vaja riigikogu usaldust



1920. aasta põhiseaduse järgi vajas valitsus samuti riigikogu usaldust. Tollal võis umbusaldust avaldada arupärimiste kaudu. Vähemalt kolm riigikogu liiget võisid esitada arupärimise. Seejärel pidi vähemalt neljandik koosseisust (25 liiget) ühinema nõudmisega küsida selgitust valitsuselt või ministrilt. Selgituse nõudmise hääletust ei toimunud, kui arupärijaid oli 25 või rohkem. Pärast vastuse ärakuulamist pandi hääletusele üleminekuvormel, mis võis olla: „Olles ära kuulanud selgituse, läheb riigikogu päevakorras edasi”, või siis umbusaldusavaldus. Ka valitsus võis nõuda usaldushääletust.



Ma ei ole kirjandusest leidnud, et tollal oleks ministrile umbusaldust avaldatud. Sagedased valitsuse vahetused olid ikka seotud koostöö kadumisega valitsuserakondade vahel.



Kehtiv põhiseadus näeb veel ette võimaluse, et valitsus võib umbusalduse korral teha presidendile ettepaneku erakorralisteks riigikogu valimisteks. Teoreetiliselt on ju mõistlik, kui kõrgeima võimu kandja otsustab tüli korral seadusandliku ja täidesaatva võimu üle. Tegelikus elus on see aga erakondade valimise teel moodustatud parlamendi korral vähetõenäoline. Konflikt tekib siis kõigi erakondade, nii valitsuserakondade kui ka opositsiooni vahel. Usutavam on see vähemusvalitsuse korral, kuid tavaliselt on vähemusvalitsus ettevaatlik ja hea läbirääkimisvõimega.



Valitsus võib ka eelnõu siduda usaldusküsimusega. Igati mõistlik säte, sest mõni vähese populaarsusega algatus ei pruugi leida ka valitsuserakondade kõigi liikmete poolehoidu. Usaldusküsimusega sidumine on sarnane ultimaatumiga – võtke seadus vastu või arvestage valitsuskriisi või isegi erakorraliste valimistega.



Meie valitsus kasutas seda viimase valitsuskriisi ajal, kui oli vaja kärpida riigieelarve kulusid.



Kohatuna mõjuv jutt



Milleks eelnev jutt, mis sobiks pigem õpikusse kui päevalehte?

Eelnevast on näha, et igapäevaelus ei ole umbusaldusavalduse algatamine seotud mitte niivõrd parlamentaarse kontrolli kui erakondadevahelise mõõduvõtmisega. Kui valitsusliit on lõppenud, sest partnerid teevad peaministrile ettepaneku tagasi astuda, siis on mõistlik seda ka teha. Valitsus, mille moodustamiseks saadi volitus, on ju lakanud olemast.



Kohatuna mõjub jutt lõpuni võitlemisest. Lõpuks võivad ju valitsuse liikmed panna küsimuse tagasiastumisest ka valitsuse istungi päevakorda ja nõuda selle hääletamist.



1994. aasta septembrist mäletan ütlusi, mis olla soovitanud peaministril minna põhja lehvivate lippudega – Mart Laari umbusaldusavaldusel oli 58 allkirja.



Samuti oleks Juhan Parts võinud tagasi astuda enne Ken-Marti Vaheri umbusaldushääletust, kui tal oli teavet Reformierakonna ja Rahvaliidu otsustest.



