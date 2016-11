Arvamus

JUHTKIRI - Hirmu suured silmad

Laupäev, 19. november 2016.



Kui te näete kuskil vedelemas üht mahajäetud kohvrit, siis kuidas käitute? Kui see oleks juhtunud ütleme mõnikümmend aastat tagasi, oleks mõni poisike sellele kohvrile lihtsalt jalaga löönud või aus leidja kohvri miilitsasse viinud.



Kuid ajad on muutunud. Tänasel päeval võib iga mahajäetud kohver kätkeda endas tohutut ohtu. Hoiatatakse ju igas lennujaamas, et ärge jätke oma asju niisama vedelema, sest iga sellist, kas või hetkeks omanikuta jäetud asja võidakse tõlgendada kui pommiohtu.



Üks selline mahajäetud kohver leiti üleeile Kuressaare bussijaama lähedalt. Ju siis paistis asi niivõrd kahtlane, et Pärnust toodi kohale pommirobot. Esmapilgul võib muidugi ohates öelda, et kas sellist kulutust oli nüüd vaja teha, sest mingit pommi polnud, aga teisalt – kui oleks olnud?



Võib ainult ette kujutada, mis oleks siis juhtunud, kui tõesti oleks kärgatanud mingi lõhkekeha.



Ainuke moraal siit loost on aga see, et olge oma asjadega hoolikamad ja, mis veelgi tähtsam, selliste asjadega pole mõtet hakata nalja tegema, sest see pole nali.



