Arvamus

Armastus ja karistus

Laupäev, 19. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Linn nimega Mosul on viimasel ajal sageli uudistes, kuna sealt üritatakse ühendatud jõududega välja ajada Islamiriigi sõdalasi. Aga kunagi, täpsemalt 1925. aastal vahendas Johan Laidoner Rahvasteliidu volinikuna Türgi ja Iraagi piiritülisid ning just Laidoneri soovituste põhjal otsustati anda Mosul Iraagile.



Toona oli Türgi Euroopa jaoks pigem vaenulik riik, mitte sõbralik, nagu viimased pool sajandit. Sõprus on nüüd küll murenemas, ent mõlemal – otsapidi Euroopasse kuuluval Türgil ja Euroopal endal – on teineteist vältimatult vaja.



Eriline sõprus Türgiga



Türgi välisministri Mevlüt Çavuşoğlu hiljutine visiit Eestisse tõi meelde, et enne II maailmasõda asutas Türgi ühe oma üheksast saatkonnast just Tallinna, Eesti aga omas konsulaaresindust Istanbulis. Loogilise jätkuna ei tunnustanud Türgi Nõukogude okupatsiooni Eestis, vaid taastas diplomaatilised suhted Eestiga oktoobris 1991. Selliselt baasilt oli hea hakata uuesti sõbralikke suhteid edendama.



Mul oli huvitav võimalus osaleda 1993. aastal toimunud Eesti esimesel ametlikul visiidil Türki. Kohustuslik osa algas sultaniriigi asemele Türgi rahvusriigi rajanud Atatürki (õieti Mustafa Kemal Paşa) mausoleumi külastamisega. Arvatavasti oleks Türgi ilma Atatürgi radikaalsete euroopastamise sammudeta tänapäeval killustatud islamistlik, umbes Süüria-laadne riik, mis Euroopa külje all kõvasti peavalu valmistaks. Atatürgi pildid ripuvad endiselt seintel, kuid tema pärandist on Türgi praeguse presidendi ajal hakatud tasapisi loobuma.



Eesti soojad suhted Türgiga aina süvenesid, kuna Türgi toetas meid tugevalt NATO-sse astumisel, meie oleme aga vastukaaluks – moraalse kohustusena – jaganud neile oma toetust pürgimisel Euroopa Liitu. Varasem välisminister Urmas Paet oli üsna häälekas Türgi toetaja, palus koguni mõne aasta eest Euroopa partneritel lõpetada lollitamine seoses viisavabaduse mitteandmisega Türgile. Ette rutates olgu öeldud, et mingit viisavabadust EL-iga pole Türgil siiani ega paista ka.



President Toomas Hendrik Ilves ülistas Türgit Lennart Meri konverentsil (2011) peetud kõnes, öeldes, et Türgi on islamimaailma parim näide. Veelgi enam: Türgi olevat isegi parem kui mõni Euroopa Liidu liige, kes teeb kõik selleks, et Türgi ei saaks EL-i liikmeks.



Meenutagem ka president Ilvese osalemist Arvo Pärdi “Aadama itku” esiettekandel Istanbulis Hagia Eirene kirikus (2010), kus kohal olid ka president Abdullah Gül, Istanbuli linnapea, Konstantinoopoli patriarh, Türgi ärimehed ja meedia esindajad. Teos sünteesis nii kristlikule kui ka islami kultuurile ja helikeelele omaseid jooni, sündmus tsementeeris Eesti–Türgi kultuurisilda veelgi.



Turkish Airlines alustas pärast mitmeaastast pealekäimist Tallinna–Istanbuli lende suvel 2013. Nüüd on lihtne külastada endist Konstantinoopolit, mille sultan Mehmet II vallutas 1453. aastal tormijooksuga. Mitmed sõbrad räägivad, kuidas reisivad läbi Istanbuli lennujaama soodsalt edasi Balkani riikidesse ja kaugemalegi.



Türgis endas on aga mõndagi muutunud, kuna president Recep Tayyip Erdoğan teeb, mida tahab – paneb tuhandeid inimesi vangi ja kavatseb taastada surmanuhtluse – ega hooli põrmugi, kui teda kusagil Euroopas peaks nimetatama diktaatoriks. Kuidas siis Eesti peaks EL-i liikmena oma suurt sõpra kohtlema, egas ometi näpuga viibutama nagu mitmed Lääne-Euroopa liidrid? Välisminister Jürgen Ligi näis oma kolleegiga kasutavat vanu jutupunkte – ikka toetame teel EL-i –, aga olevat rääkinud ka konkreetsetest asjadest.



Julgeksin kinnitada, et sõbrasuhted Türgiga, sarnase geopoliitilise asendiga ülikõva tegijaga regioonis, ei pruugi olla sugugi vähetähtsad. Üks eluline näide: meie Liibanonis pantvangistatud jalgratturite osas oligi vahest Türgi organite tegevus otsustav, et Eesti poisid õnnelikult koju said. Ja parvlaev Leiger alustas hiljuti koduteed just nimelt Türgi laevatehasest.



On aga ka tundlikumaid teemasid, nagu Türgi lahke pakkumine rajada soovi korral Eestisse mošee. Siinkohal ärkab enamikus eestlastes selge ohutunne või koguni sügaval sisemuses pesitsev kristlane. Pealegi ei kohtlevat Türgi oma kristlasi mitte võrdväärseina, protestantlikku kirikut sinna plaanis rajada pole.



Türgit ei maksa ärritada



Euroopa Liidu ja Türgi suhete saagast pole enam mõtet heietadagi. NATO-sse sai Türgi juba 1951. aastal ja hakkas tasapisi Euroopa Liidu eelkäija uksele koputama, väikeste vahedega ja üha tungivamalt kuni viimase ajani välja. Ent nüüdseks tundub eneseteadliku türklase kannatus pea lõplikult katkenud olevat.

Endise välis- ja peaministri Ahmet Davutoğlu hinnangul pole EL-i tõrksusel Türgi suhtes mingeid poliitilisi ega majanduslikke põhjusi, on vaid teatud stereotüüpidest kinnihoidmine. Sel sajandil, eriti praegusel kümnendil, on Türgi esindajad pidevalt korrutanud, et Euroopale on Türgit vaja rohkem kui Türgile Euroopat. Euroopa ei suutvat ilma Türgi abita lahendada oma energiamuresid, majandusraskusi ega ka illegaalse immigratsiooniga seotud probleeme.



Sinna juurde käivad ähvardused nii presidendilt kui ka Ligiga kohtunud Çavuşoğlult, et kui Euroopa paremini ei käitu, valib Türgi sootuks teise tee. Tähendagu see siis vennastumist Putiniga või miskit muud.



Vaevalt on EL-i vanad olijad sisimas kunagi tõsiselt kaalunudki Türgi laua taha võtmist täieõigusliku liikmena – selleks on kunagine “Euroopa haige mees” liiga suur, pealegi moslemiusku. Kummatigi on Brüsselis aastakümneid kirjutatud Türgi kohta lugematul hulgal raporteid, avatud-suletud ridamisi liitumispeatükke, kriteeriume. Novembris valmis järjekordne EL-i eduraport Türgi kohta, mis arusaadavalt paljuski täis kriitikat, mingist progressist ei saa juttugi olla. Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kipub otse välja ütlema, et unustage liitumine ära.



Teisalt ei maksa Euroopal Türgit liialt ärritada – Türgi võõrustab oma territooriumil 2,5 miljonit süürlast. Kreeka piiri pole võimalik sulgeda – nii kui põgenikud merele pääsevad, on enamik neist varsti Kreekas. Mõtlemist on kõvasti, Euroopale on eluliselt tähtis, et Türgi piir peaks…



Miljonites Aasia ja Euroopa kodudes – sealhulgas tuhandetes Eesti omades – armastatakse vaadata Türgi kuumi draamaseriaale, nagu “Sajandi armastus”, “Armastus ja karistus” jne. Seal näidakse keelatud armastust, vaenutsemist, meeleheitele ajavaid lahkuminekuid ja õnnelikke taasleidmisi.



Võtaks loo kokku sedasi, et lõhestatud hingega türklane pakkus eurooplasele oma armastust – soovis isegi olla nagu eurooplane –, aga ei leidnud vastuarmastust. Käis küll flirtimine, aga kokkuvõttes tõrjuti uhke kosilane ära. Sellisele suhtumisele võib vabalt järgneda karistus Autor: Kuido Merits, endine diplomaat Laupäev, 19. november 2016.Toona oli Türgi Euroopa jaoks pigem vaenulik riik, mitte sõbralik, nagu viimased pool sajandit. Sõprus on nüüd küll murenemas, ent mõlemal – otsapidi Euroopasse kuuluval Türgil ja Euroopal endal – on teineteist vältimatult vaja.Türgi välisministri Mevlüt Çavuşoğlu hiljutine visiit Eestisse tõi meelde, et enne II maailmasõda asutas Türgi ühe oma üheksast saatkonnast just Tallinna, Eesti aga omas konsulaaresindust Istanbulis. Loogilise jätkuna ei tunnustanud Türgi Nõukogude okupatsiooni Eestis, vaid taastas diplomaatilised suhted Eestiga oktoobris 1991. Selliselt baasilt oli hea hakata uuesti sõbralikke suhteid edendama.Mul oli huvitav võimalus osaleda 1993. aastal toimunud Eesti esimesel ametlikul visiidil Türki. Kohustuslik osa algas sultaniriigi asemele Türgi rahvusriigi rajanud Atatürki (õieti Mustafa Kemal Paşa) mausoleumi külastamisega. Arvatavasti oleks Türgi ilma Atatürgi radikaalsete euroopastamise sammudeta tänapäeval killustatud islamistlik, umbes Süüria-laadne riik, mis Euroopa külje all kõvasti peavalu valmistaks. Atatürgi pildid ripuvad endiselt seintel, kuid tema pärandist on Türgi praeguse presidendi ajal hakatud tasapisi loobuma.Eesti soojad suhted Türgiga aina süvenesid, kuna Türgi toetas meid tugevalt NATO-sse astumisel, meie oleme aga vastukaaluks – moraalse kohustusena – jaganud neile oma toetust pürgimisel Euroopa Liitu. Varasem välisminister Urmas Paet oli üsna häälekas Türgi toetaja, palus koguni mõne aasta eest Euroopa partneritel lõpetada lollitamine seoses viisavabaduse mitteandmisega Türgile. Ette rutates olgu öeldud, et mingit viisavabadust EL-iga pole Türgil siiani ega paista ka.President Toomas Hendrik Ilves ülistas Türgit Lennart Meri konverentsil (2011) peetud kõnes, öeldes, et Türgi on islamimaailma parim näide. Veelgi enam: Türgi olevat isegi parem kui mõni Euroopa Liidu liige, kes teeb kõik selleks, et Türgi ei saaks EL-i liikmeks.Meenutagem ka president Ilvese osalemist Arvo Pärdi “Aadama itku” esiettekandel Istanbulis Hagia Eirene kirikus (2010), kus kohal olid ka president Abdullah Gül, Istanbuli linnapea, Konstantinoopoli patriarh, Türgi ärimehed ja meedia esindajad. Teos sünteesis nii kristlikule kui ka islami kultuurile ja helikeelele omaseid jooni, sündmus tsementeeris Eesti–Türgi kultuurisilda veelgi.Turkish Airlines alustas pärast mitmeaastast pealekäimist Tallinna–Istanbuli lende suvel 2013. Nüüd on lihtne külastada endist Konstantinoopolit, mille sultan Mehmet II vallutas 1453. aastal tormijooksuga. Mitmed sõbrad räägivad, kuidas reisivad läbi Istanbuli lennujaama soodsalt edasi Balkani riikidesse ja kaugemalegi.Türgis endas on aga mõndagi muutunud, kuna president Recep Tayyip Erdoğan teeb, mida tahab – paneb tuhandeid inimesi vangi ja kavatseb taastada surmanuhtluse – ega hooli põrmugi, kui teda kusagil Euroopas peaks nimetatama diktaatoriks. Kuidas siis Eesti peaks EL-i liikmena oma suurt sõpra kohtlema, egas ometi näpuga viibutama nagu mitmed Lääne-Euroopa liidrid? Välisminister Jürgen Ligi näis oma kolleegiga kasutavat vanu jutupunkte – ikka toetame teel EL-i –, aga olevat rääkinud ka konkreetsetest asjadest.Julgeksin kinnitada, et sõbrasuhted Türgiga, sarnase geopoliitilise asendiga ülikõva tegijaga regioonis, ei pruugi olla sugugi vähetähtsad. Üks eluline näide: meie Liibanonis pantvangistatud jalgratturite osas oligi vahest Türgi organite tegevus otsustav, et Eesti poisid õnnelikult koju said. Ja parvlaev Leiger alustas hiljuti koduteed just nimelt Türgi laevatehasest.On aga ka tundlikumaid teemasid, nagu Türgi lahke pakkumine rajada soovi korral Eestisse mošee. Siinkohal ärkab enamikus eestlastes selge ohutunne või koguni sügaval sisemuses pesitsev kristlane. Pealegi ei kohtlevat Türgi oma kristlasi mitte võrdväärseina, protestantlikku kirikut sinna plaanis rajada pole.Euroopa Liidu ja Türgi suhete saagast pole enam mõtet heietadagi. NATO-sse sai Türgi juba 1951. aastal ja hakkas tasapisi Euroopa Liidu eelkäija uksele koputama, väikeste vahedega ja üha tungivamalt kuni viimase ajani välja. Ent nüüdseks tundub eneseteadliku türklase kannatus pea lõplikult katkenud olevat.Endise välis- ja peaministri Ahmet Davutoğlu hinnangul pole EL-i tõrksusel Türgi suhtes mingeid poliitilisi ega majanduslikke põhjusi, on vaid teatud stereotüüpidest kinnihoidmine. Sel sajandil, eriti praegusel kümnendil, on Türgi esindajad pidevalt korrutanud, et Euroopale on Türgit vaja rohkem kui Türgile Euroopat. Euroopa ei suutvat ilma Türgi abita lahendada oma energiamuresid, majandusraskusi ega ka illegaalse immigratsiooniga seotud probleeme.Sinna juurde käivad ähvardused nii presidendilt kui ka Ligiga kohtunud Çavuşoğlult, et kui Euroopa paremini ei käitu, valib Türgi sootuks teise tee. Tähendagu see siis vennastumist Putiniga või miskit muud.Vaevalt on EL-i vanad olijad sisimas kunagi tõsiselt kaalunudki Türgi laua taha võtmist täieõigusliku liikmena – selleks on kunagine “Euroopa haige mees” liiga suur, pealegi moslemiusku. Kummatigi on Brüsselis aastakümneid kirjutatud Türgi kohta lugematul hulgal raporteid, avatud-suletud ridamisi liitumispeatükke, kriteeriume. Novembris valmis järjekordne EL-i eduraport Türgi kohta, mis arusaadavalt paljuski täis kriitikat, mingist progressist ei saa juttugi olla. Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kipub otse välja ütlema, et unustage liitumine ära.Teisalt ei maksa Euroopal Türgit liialt ärritada – Türgi võõrustab oma territooriumil 2,5 miljonit süürlast. Kreeka piiri pole võimalik sulgeda – nii kui põgenikud merele pääsevad, on enamik neist varsti Kreekas. Mõtlemist on kõvasti, Euroopale on eluliselt tähtis, et Türgi piir peaks…Miljonites Aasia ja Euroopa kodudes – sealhulgas tuhandetes Eesti omades – armastatakse vaadata Türgi kuumi draamaseriaale, nagu “Sajandi armastus”, “Armastus ja karistus” jne. Seal näidakse keelatud armastust, vaenutsemist, meeleheitele ajavaid lahkuminekuid ja õnnelikke taasleidmisi.Võtaks loo kokku sedasi, et lõhestatud hingega türklane pakkus eurooplasele oma armastust – soovis isegi olla nagu eurooplane –, aga ei leidnud vastuarmastust. Käis küll flirtimine, aga kokkuvõttes tõrjuti uhke kosilane ära. Sellisele suhtumisele võib vabalt järgneda karistus

Veel artikleid samast teemast »