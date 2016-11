Arvamus

Furtsellaraani tootev Saare ettevõte sai uued omanikud

Reede, 18. november 2016.



Autor: MM Reede, 18. november 2016. Mart Mere (paremal) nendib, et Saare Kalur on vetikate tööstuslikult kasutamises teinud igati tublit tööd. Vasakul Est-Agari nõukogu esimees Tiit Sarapuu. FOTO: erakogu Vormsi Agar Investeeringute OÜ ja Saare Kalur AS sõlmisid ostu-müügilepingu, millega Vormsi Agar Investeeringute OÜ omandab 100 protsenti Est-Agar AS-i aktsiatest. Eesmärk on tootmismahtude kasvatamine ja uute eksporditurgude leidmine.



Vormsi Agar OÜ osaniku ja juhatuse liikme Mart Mere sõnul on ettevõte jõudnud oma tegevuses sellisesse arenguetappi, kus tuleb astuda pikem samm edasi.

“Alates 2014. aastast oleme teinud erinevaid uuringuid vetikate kasvatamise, nende tööstuslikult kasutamise ning uute tehnoloogiate rakendamise osas. Järgmise etapina planeerisime tootmisbaasi rajamist Vormsile, kuid leidsime pikaajaliste kogemustega ettevõtte hoopis naabersaarelt.



Est-Agar AS-i näol on tegemist 50-aastase järjepideva tootmiskogemusega ettevõttega, millel on oma kliendibaas ja potentsiaal kasvada Euroopa juhtivaks kohalikku toorainet kasutavaks sinise biotehnoloogia ettevõtteks” selgitas Mere.

Est-Agar AS-i nõukogu esimees Tiit Sarapuu nentis, et Saare Kaluri omanduses on ettevõte teinud 1993. aastast head tööd. Välja on töötatud uus tehnoloogia furtsellaraani tootmiseks ja laiendatud müügigeograafiat.



“Ettevõte on küll heas seisus, kuid uute turgude leidmisel oleks võimalik oluliselt kasvada – nii tooraine kui tootmisvõimsused on olemas. Meil on varemgi käinud kosilasi, aga Vormsi Agar OÜ viimaste aastate kogemus kombineerituna Est-Agari pikaajalise oskusteabega on kõige tõsiseltvõetavam ja läbimõeldum lähenemine. Usume, et Est-Agar AS läheb headesse kätesse ning omalt poolt aitame kaasa hea nõuga,” ütles Sarapuu.



Ettevõttes Vormsi Agar Investeeringute OÜ on võrdse osalusega Vormsi Agar OÜ ning OÜ Utilitas Grupp. Utilitas Grupi juhatuse liige Kristjan Rahu: “Meie missioon on arendada loodust hoidvat tootmist, kasutades selleks kohalikku taastuvat toorainet. Ühinesime selle investeeringuga, et soodustada kohalikku ettevõtlust biomassi väärindamisega. Hindame Est-Agari unikaalset oskusteavet ja keskkonnasõbralikku tegutsemisviisi ja näeme selle tehingu kaudu võimalust realiseerida kogukonnakeskse äritegevuse potentsiaali Saaremaal.“



Est-Agar AS on maailmas ainuke punavetikast Furcellaria lumbricalis toodetud unikaalse tekstuuriandva lisaaine furtsellaraani tootja.



Agarikust saadav furtsellaraan on geelistuv polüsahhariid, mida kasutatakse stabiliseeriva, paksendava ja geelistava ainena toidu-, põllumajandus-, kosmeetika- ja farmaatsiatööstuses.



