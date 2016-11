Arvamus

TOOMAS KÜMMEL AINULT MEIE MAAS: Rail Baltic – cargo cult (2.)

Neljapäev, 17. november 2016.



Autor: Toomas Kümmel, ajakirjanik Neljapäev, 17. november 2016. Meie Maa kolumnist Toomas Kümmel. Ei eelnenud praeguse valitsuse poolt heaks kiidetud Rail Balticu (RB) kavale mingeid olulisi arutelusid trassi valiku põhjendusteks ega ole ka “Eesti 2030” sisuliselt käsitlenud kiirraudteed läbi Pärnu.



“Eesti 2030” kohaselt nähti ette tõsta kiirused kuni 160 km/h lõikudel Tallinn–Narva, Tapa–Tartu–Valga ja Tartu–Koidula,120 km/h Tallinn–Pärnu, Tallinn–Viljandi ja Võru–Valga.



On täiesti selge, et megaprojekt RB praegusel kujul, millele tuleb aastakümneid kõvasti peale maksta, suretab ülejäänud raudteeühendused välja. (Siinkohal jätan arutluse alt välja küsimuse, kust tulevad RB-le vajalikud kaubakogused, kui Venemaa transiit on lõppenud ja puuduvad igasugused vihjed selle kohta, et Soome kavatseb pärast RB valmimist oma kaubalaevastiku vanarauaks lõigata.)



Juba praegu ei ole raske leida sellele tõsiseltvõetavaid vihjeid RB cargo culti jüngrite endi seast. Nii on RB projekti koordinaator Kristjan Kaunissaare ühes ametlikus vastuses teatanud: “Nii Lelle–Pärnu kui Lelle–Viljandi raudtee olemasolu ja säilimine sõltuvad nende reisijavoogudest. Majanduslikus mõistes puhtalt sotsiaalprojektina on nende ülalpidamine ebamõistlik, kui leidub samaväärseid või paremaid alternatiive.”



Jääb vaid mõistatada



Veelgi olulisem on tutvuda kehtiva transpordi arengukavaga, kus reisirongide liikluse arengute kohta öeldakse: “Jätkatakse investeeringutega taristusse, et tagada kiirus 120 km/h ning kohati kuni 140 km/h. Rongiliikluse laiendamist uutel suundadel (nt Riisipere–Haapsalu, Valga–Koidula–Pihkva), Lelle–Pärnu lõigu rekonstrueerimist ja Tartu reisirongiliikluse tõstmist 160 km/h-ni.



Edaspidi kaalutakse analüüsides seni tehtud investeeringute mõju reisirongiliiklusele, uute investeeringute sotsiaal-majanduslikku tasuvust ja erinevaid finantsvõimalusi. Lelle–Pärnu lõigu rekonstrueerimise otsustamine sõltub täiendavalt RB arenduse ajakavast. Nimetatud investeeringud eeldavad täiendavaid vahendeid lisaks arengukavas ette nähtud eelarvele.”



Võrrelge seda nüüd üleriigilises planeeringus “Eesti 2030” esitatuga ja te saate aru, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) koostatud arengukava hakkab meid juba ette valmistama ülejäänud raudteevõrgu stagnatsiooni ja lausa mahajätmisega.



Kõik see tuleb aga sellest, et tagantjärele on RB mõte jagatud esimeseks ja teiseks etapiks või kavaks.



2007. aastal valmis Taani firmalt COW Euroopa Komisjoni poolt tellitud uuring Balti riikide raudteeühenduse kohta. COW-i uuringu analüüs soovitas rekonstrueerida olemasolev Tallinn–Tapa–Tartu–Valga–Valmiera–Cesis–Riia raudtee sõidukiirusele 160 km/h. Selle järgi asuti ka tegutsema. Meil valmis 1 miljard krooni maksnud Koidula raudteesõlm, nähti ette ka Tartu–Valga RB trassiga ühilduva Võru–Valga raudtee rekonstrueerimine, sest see on lühim tee Peterburist Riiga, Läti sadamatesse ja Kaliningradi.



Leedu alustas Kaunasest Poola piirini kulgeva Euroopa laiusega raudtee ja suure ümberlaadimiskeskuse ehitamist. Selle kava vaimus valmis ka üleriigiline planeering “Eesti 2030”.



Siis otsustasid Balti riikide valitsused tellida uue uuringu Briti konsultatsioonifirmalt AECOM ja kõik muutus päevapealt. AECOM jättis olemasolevad raudteeühendused üldse analüüsimata väitega, et RB uus trass neid ei mõjuta! AECOM-i uuringus on ka otseselt võltsitud Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud TEN-T koridore: läbi Tartu kulgev koridor on tõstetud Tallinn–Narva trassile ning raudteeühendust Tartust Valmierani on näidatud kui üldse ebaperspektiivset!



AECOM-i uuringu eessõnas tunnistatakse otsesõnu, et neil oli ülesanne analüüsida uue Euroopa laiusega raudtee rajamise võimalusi. AECOM-i “toode” on niisiis valmistatud tellija materjalist.



Kelle peades see ära otsustati, jääb vaid mõistatada. Kindlasti pidid mängus olema tollane Euroopa transpordivolinik Siim Kallas ja majandusminister Juhan Parts, ilmselt ka peaminister Andrus Ansip.



RB uue kava kohaselt on Koidula raudteesõlm kaotanud oma mõtte ja Võru–Valga raudteelõik mädaneb edasi. Need on võib-olla riskid, mille taha puges Juhan Parts Estonian Airi pumbatud sadade miljonite tühjakulutamise eest. Riskid nagu Saaremaa süvasadam, Utah’ põlevkiviväljad, Estonian Air jne. Nagu vabastaks permanentne rumal risk raha mõttetutesse projektidesse kühveldamise eest. Aga ongi juba ennustatud, et pärast RB praegu kavandatud kujul valmimist algab suur süüdlaste otsimine. See on väga tõenäoline stsenaarium.



Valed ja sildistamine



RB projekt praegu kavandataval kujul, mis jagab Eesti kolmeks (Tallinn, RB trassist lääne- ja idapoolne osa), on ohtlik, seda kavandanud kitsas ring poliitikuid aga veelgi ohtlikumad Eestile, sest nende jaoks ei eksisteeri rumalate riskiprojektide limiiti.



Vastupidi, riskisoov üha suuremate ja gigantsemate projektidega aina kasvab. Kõrgepalgaline RB bürokraatia tegelikult ei huvitugi lõppeesmärgist, neile on piisav ka aastakümneteks Euroopast sadav uuringute ja projektide abiraha. RB bürokraatia seljataha on rivistunud ettevõtjad, kel terendavad ees RB raudteetammi mullatööde maht ning karjäärideks kaevatud kõrgendikud.



Kogu seda uut toitumisahelat rajavat seltskonda ei tasu alahinnata. Mitte kunagi ei hakka nad kuulama vastuargumente, igale hoolikalt esitatud vastuargumendile leiavad nad oma põhjenduse, näigu see siis nii rumal kui tahes.



Kas keegi on kuulnud vastuseid nii elementaarsetele ja samas nii oluliste küsimustele:



- Mis mõte on 240 km/h kihutamist lubaval raudteel, kui Poolas tuleb kiirus niikuinii maha võtta, ja kui reisijatevedu on juba praegu kaubaveo kõrval marginaalseks tunnistatud?



- Kusagil on ju tarvis Soome ja Venemaa raudteelt (rööpmelaiusega vastavalt 1524 mm ja 1520 mm) tulevad kaubad ümber laadida Euroopa laiusega (1435 mm) RB trassile – miks peab seda tegema mitmes erinevas punktis Eestis ja Lätis, kui võib teha ainult ühe korra Kaunases?



- Kuidas opereerida riigi sees korraga kahel erineval standardil raudteel, 1435 mm ja 1520 mm rööpmelaiusel? Kui palju riike opereerivad oma raudteel korraga kahel standardil?



- Kui valida tuleks kogu Baltimaade raudteede tulevikku otsustavad arengud, siis kui palju maksaks kõigi raudteede Euroopa laiusele üleviimine ja kas see on teostatav?



Taolise valitsemisstiiliga kaasnevad pidev valetamine, salatsemine ja oponentide sildistamine. Vahel on pisikesed näited selles vallas kõige iseloomulikumad.



Indrek Tarand tahtis teada, kuidas on kasutatud RB-le siiani eraldatud Euroopa toetussummasid ja kirjutas saadud vastuse kohta: “Avalikkust eksitab ikka seesama MKM, kelle palvel Euroopa Komisjon on salastanud algandmed (ehk kellele ja millele ning kui palju täpselt on juba raha kulutatud). Põhjendused kuuluvad muidugi juba vaimuhaiguse rubriiki, sest viidatakse “ärisaladusele, mis võib muidu saada konkurentidele teatavaks”.”



Tarand jätkas: “Mina pole kuulnud, et näiteks Valtion Rautatiet, Deutsche Bahn või Ferrovie dello Stato tahaks miskit konkureerivat rööpmepaari Tallinnast Kaunasesse vedada. Ja riigiettevõtte ärisaladustest Eestis peaks piisava karakteristika saama Eesti Energia seiklustest mormoonide juures Utah’s ning Tallinna Sadama jalavõrudes juhatusest, kes allusid parteilisele kontrollimehhanismile.”



“Vana luiskaja” etteaste



Kõik algab pisikesest luiskamisest, kui seda ei põlata ära cargo culti dogmade kinnitamiseks. Hiljuti kutsus ETV meelelahutussaade “Ringvaade” 101 kirja kirjutanutele vastulööki andma Siim Kallase. Endise eurovoliniku, peaministri ja presidendikandidaadi väidetesse tuleb pea alati suhtuda ettevaatlikult ning need üle kontrollida. Nii ka seekord.



Kallas heietas jutukest rongiliikluse roosilisest seisust tihedalt asustatud Kesk-Euroopas ja tõi rea näiteid, kuidas kiire rongiliiklus tõrjub Euroopas lennuliiklust tagaplaanile või lõpetab õhuliinid sootuks. Viimase näiteks tõi “vana luiskaja”, et Pariisi ja Brüsseli vahel lennukid enam ei lendagi. Tegelikult muidugi lendavad ja mitu korda päevas. Küll jättis aga Kallas mainimata, et 1,5-tunnine rongisõit nende kahe pealinna vahel maksab 99 eurot. Ajaliselt üle kandes võiks siis Tallinn–Riia pilet praegu kavandataval RB liinil maksma hakata 120–150 eurot.



RB cargo cult on oma missioonitegevuse kõrval pööranud suurt tähelepanu propagandale. 2013. aasta lõpus kuulutati välja riigihange meediakommunikatsiooni teenuse ostmiseks aastateks 2014–2015 maksumusega 100 000 eurot. Mais 2016 sõlmiti uus hange kaheks aastaks maksumusega juba 200 000 eurot. Selle taustal on ülimalt kohatu süüdistada südant valutavaid aktiviste kodanikuühendusest Avalikult Rail Balticust ning 101 kirjale alla kirjutanud teadlasi ja kultuuritegelasi.



Endine eurobürokraat Hannes Rumm lajatas raadiosaates “Samost ja Rumm”: “RB on pälvinud väga palju vaenlasi ja siin on ilmselgelt näha, et kui algul tundus, et see on selline kodanikualgatus, mida veavad ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho ja veel mõned toredad, sümpaatsed inimesed, siis nüüd on ilmselgelt näha, et siin on tegemist nagu hästi lavastatud RB vastase kampaaniaga. Tahaks huviga teada, kes on need ärimehed, kes seda kampaaniat rahastavad ja kes on see suhtekorraldusfirma, kes seda kampaaniat läbi viib.”



Järgmiseks saateks oli Rumm siiski teada saanud, et kodanikud on ise aktiivsed ja murelikud oma tuleviku pärast ning mingit vandenõu ei ole. Järgnes kaks korda ühes lauses sildi “ilmselge” külge kleepinud Rummi vabanduselaadne pobin mokaotsast.



Viimane näide selles pikas valede ja sildistamiste reas kuulub ETV uudistesaatele “Aktuaalne kaamera”. Uudislõik räägib Soome peaministri Juha Sipilä visiidist Eestisse ja RB perspektiivist seoses Soomest lähtuva kaubaveoga, millele pannakse praegu cargo culti sekti kogu lootus uue trassi tasuvusel.



Sissejuhatuseks räägib kaadritagune hääl, kui väga on Soome huvitatud kaubaveost uuel RB trassil. Seejärel räägitakse ka tegelikult toimunud mõttevahetuse sisust: “Taavi Rõivas kutsus Soomet ühinema RB-ga. Ühisettevõtte osanikuna oleks Soome riigil võimalus RB arendamisel otseselt kaasa lüüa. Sipilä sõnul on Soome RB-st huvitatud, kuid selle eelduseks on tunneli rajamine Helsingi ja Tallinna vahele. Soome peaminister peab Eesti peaministri ettepanekut Rail Balticu suhtes huvitavaks, kuid leiab, et majanduslikke kalkulatsioone on veel vähevõitu.”



Siinkohal tuleb märkida, et Soomel on juba võimalus vedada raudteel kaupa süda-Euroopasse, raudteid jõudsalt rekonstrueerinud Rootsi kaudu üle Stockholmi–Malmö–Öresundi silla Kopenhaagenisse ja sealt juba edasi. Vahemaad ja ajakulu on sarnane kavandatava RB-ga, samuti peavad Soome kaubavagunid sõitma parvlaevaga üle mere ja vahetama rattad või laadima kaubad teise rööpalaiusega vagunitesse. Ainult et 2006. aastal lõpetasid soomlased vagunite vedamise parvlaevaga Sea Wind Turust Stockholmi lihtsalt ära.



RB puhul on viimane aeg lõpetada valetamine, propaganda, salastamine ja sildistamine ning kaaluda lõpuks ometi tõsiselt, mis on meile jõukohane ja kasulik.



