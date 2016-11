Arvamus

JUHTKIRI - Nutivaba päev

Reede, 18. november 2016.



Nutitelefon on muutunud nii igapäevaseks vidinaks, et ilma selleta võib mõni inimene tunda end kui käte ja jalgadeta. Sõltuvus telefoni pilk heita on teinekord nii suur, et unub kõik muu. Eriti on nutitelefonidest haaratud muidugi noored, sest kõik on uus, põnev ja huvitav ning iga äpp tuleb võimalikult kiiresti alla laadida, et sõpradest mitte maha jääda.



Nii ollaksegi kogu aeg ninapidi telefonis ja tavaline suhtlus kipub tagaplaanile jääma. Salme kool on otsustanud anda lastele ka muid signaale ja et lapsi kuidagigi oma telefonidest lahti kiskuda, on otsustatud muuta nädalas üks päev nutitelefoni vabaks.



Kuidas see täpselt välja nägema hakkab – kas lapsed hakkavad salaja nurga taga oma telefonidesse piiluma ning õpetaja neid taga ajama, eks seda näitab aeg. Kuid otsus kuulutada koolis vähemalt üks õppepäev nädalas telefonist vabaks, näib olevat mõistlik. Järsku saab meelitada lapsed mingite muude tegevuste juurde, aga võib-olla tekivad nii rasked võõrutusnähud, et õpetajad suruvad neile mõne aja pärast ise nutitelefonid pihku.



