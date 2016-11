Arvamus

TOOMAS KÜMMEL AINULT MEIE MAAS: Rail Baltic – cargo cult (1.)

Kolmapäev, 16. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Toomas Kümmel, ajakirjanik Kolmapäev, 16. november 2016. Meie Maa kolumnist Toomas Kümmel. Cargo cult on usulahk Melaneesias, mille kummardajad on veendunud, et läänemaailma kaubad on loodud nende esivanemate hingede poolt ja määratud Melaneesia rahvale. Cargo culti järgijad toimetavad maagilisi rituaale, mis kopeerivad valgete inimeste tegevusi, et selle järel taevast neile kaupu alla sajaks.



Selle ususekti tuntumad rituaalid on näiteks kookospalmist, bambusest ja õlgedest lennuradade, lennujaamade ja raadiomastide täpsete koopiate rajamine. Usutakse, et sedasi saadavad esivanemate hinged neile transpordilennukeid lääne kaupadega. Cargo culti järgijad korraldavad niimoodi rajatud pühapaikades usuriitusi – riviõppusi, kasutades vintpüsside asemel puuoksi ning joonistades oma kehale ordenite koopiaid.



Selle usulahu klassikalised vormid said erilise hoo Teise maailmasõja ajal. USA sõjavägi rajas sinna oma varustusbaase sõjategevuseks Vaiksel ookeanil Jaapani impeeriumi vastu. USA lennuvägi vedas saartele tohututes kogustes sõjaväele vajalikke kaupu, riideid, konserve, telke, tööriistu, relvi jne. Neid jätkus ka külalislahketele kohalikele elanikele, kelle elukorraldus muutus seeläbi kardinaalselt.



Pärast sõja lõppu jäeti aga lennubaasid lihtsalt maha ja kaupu enam ei tulnud. Et see kõik jätkuks, hakkasidki kohalikud elanikud jäljendama baaside ja seal tegutsenud sõjaväelaste igapäevast tegevust.



Unikaalne cargo cult meenus seoses taas hoogustunud aruteludega Rail Balticu (RB) rajamise üle ja järjest suureneva vastuseisuga sellele kavandataval kujul.



Need arutelud võib kokku võtta hiljuti riigikogu keskkonnakomisjonis toimunud kohtumisega, kus ühel pool olid RB-le praegu kavandataval kujul avaliku vastukirja allkirjastanud 101 ühiskonnategelast ja teisel pool RB elluviimiseks Eesti poolt moodustatud äriühingu bürokraadid, kes tegutsevad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) katuse all. Nagu üks 101 kirjale allakirjutanu mulle kommenteeris: “Viis tundi peaga vastu müüri jooksmist.”



Ülikool ja ERM Pärnusse



Et mõista usku RB praeguse lahendusvariandi kasuks, peaks vastama kahele lihtsale küsimusele: mis asi see RB praegusel kujul täpselt on ning kuidas ja kus selline mõte üldse tekkis?



Esimese küsimusega on lihtsam. Ametlikult esitatud vastus on selline: RB projekt hõlmab kiire rahvusvahelise raudtee ehitust Tallinnast Poola piirini; rööpme laius on 1435 mm ehk Euroopa standard; reisirongid sõidavad kiirusega kuni 240 km/h, kaubarongid kuni 120 km/h; RB trass kulgeb Tallinnast läbi Pärnu Riiga.



Miks valitsus ei taha kuulata ühtegi argumenteeritud vastuväidet ja ajab jäärapäiselt oma rida põhiväitega, et kõik on juba otsustatud ning RB ehitamiseks raha saamiseks enam kavades midagi muuta ei saa? Oponente süüdistatakse selles, et vastutegutsemine võib RB Euroopa rahast üldse ilma jätta. See on klassikaline võte kahtlaste projektide läbisurumiseks – kas ainult nii või üldse mitte midagi.



RB bürokraatia arvates asuvad kõik vastused sisulistele küsimustele Briti konsultatsioonifirma AECOM tehtud uuringus. Uuringu teostas keegi härra P. Constable, kontrollis A. Kakulis ja kinnitas M. Elton. AECOM-i uuring on muutunud cargo culti järgijate absoluutseks piibliks. See on koostatud väljaspool Eestit, abiks ilmselt keskpärane Eesti kaart geograafiaõpikust ning tulemuseks fantaasiad etteantud teemadel reisijate ja kaupade hulga kohta tulevikus.



AECOM-i prognooside igasugune tõeväärtus on korduvalt ümber lükatud, neis on täielikult ignoreeritud tulevase RB sotsiaal-majanduslikku, regionaalset ja looduslike ökosüsteemide terviklikkuse mõju Eesti kui terviku arengule. Samas ei ole sellele nn uuringule tehtud mitte ühtegi ametlikku, vähegi arvestatavat kohalikku ekspertiisi. AECOM-ile, nagu ka eelmistele valitsustele, on RB asi iseenesest – cargo cult.



Kuid on ilmselge, et see asi iseenesest praegu kavandataval kujul mõjutab kogu Eesti regionaalarengut aastasadadeks, sest ruumiline asustusstruktuur ning selle ühendusteede väljakujunemine ja püsivus on mõõdetav lausa sadades aastates. Seetõttu ma ei imestakski, kui RB bürokraadid hakkaksid meile varsti rääkima ka ülikooli, rääkimata ERM-i üleviimise vajadusest Tartust Pärnusse.



Nende inimeste Eesti ruuminägemise äraspidine loogika võib väga vabalt taoliste hullusteni viia.



Berliini viib tee läbi Poola



RB kohta on räägitud mitmeid religioosseid müüte, millel tegelikkusega on kas vähe või pole mitte üldsegi pistmist. See käib näiteks ilusa jutu kohta RB kulgemisest Berliini.



Berliin on paraku lihtsalt ilus unistuslik kujund RB müügimeeste sütitavates kõnedes. Pilk maakaardile tõestab meile üht paratamatut fakti – selleks, et rongiga sõita Kaunasest edasi Berliini, tuleb läbida ka Poola. Kui kaitsepoliitika eksperdid räägivad ammu problemaatilisest Suwalki koridorist NATO idatiival, siis RB ideoloogide jaoks seda probleemi ei eksisteeri. Õigemini eksisteerib sarnaselt cargo culti järgijate arusaamale: kui Baltimaade-sisene RB kiirraudtee on valmis ehitatud, küll siis tekib ka kiire ühendus läbi Poola. See usk ei põhine kahjuks aga tegelikkusel, kui heita kas või põgus pilk Poola raudteede arengukavale.



2014. aastal alustasid Poolas tööd Pendolino kiirrongid, mis võimaldavad praegu olulisematel raudteelõikudel arendada kiirust kuni 200 km/h. Nendeks liinideks on Varssavist algavad suunad Läänemere põhjasadamatesse Gdanskisse ja Gdyniasse, lõunasse Krakowisse ja Katowicesse ning sealt edasi lääne poole Wroclawisse.



Tõeliseks megaprojektiks kujunes 2000. aastate algul nn Y-Line projekt Varssavist lääne poole Kaliszini, kust uus kiirraudtee oleks edasi hargnenud Poznanisse ja Wroclawisse. 2011. aastal seisis Poola aga valiku ees, kas arendada Y-Line’i megaprojekti või kulutada Euroopa raha olemasoleva raudteevõrgu rekonstrueerimiseks. Poola valis teise tee ja loobus Y-Line’ist.



Arengukavades kuni 2030. aastani ei tooda prioriteetsena välja raudteelõigu Bialystok–Suwalki–Trakiszki rekonstrueerimist. Nii ongi teoreetiliselt Baltimaade RB kiirraudteega ühenduma hakkav raudteelõik praegu elektrifitseerimata ühesuunaline külaraudtee, kus kohati kiiruseks 30 km/h. RB bürokraatide sõnul on Poola siiski andnud lubadusi rekonstrueerida see lõik kuni kiiruseni 120 või isegi 160 km/h, kuid mingisugust reaalset kinnitust sellele ei ole. Mingist uue kiirraudtee ehitamisest sellel lõigul ei saa aga isegi juttu olla.



Võib ka aru saada, miks Poola ei kiirusta rekonstrueerima idasuunalisi raudteeharusid. Varssavist kulgeb Bialystokini kaherealine elektrifitseeritud ja sealt edasi kuni Grodnoni üherealine elektrifitseeritud raudtee, mis praegu täidab nende vajadused.



Vilniuse RB-ga ühendamise läbisurumine näitab leedulaste tarkust kaugemale tulevikku vaadata. Batka Lukašenka režiim Valgevenes ei saa olla igavene ja pärast seda võib tulla päevakorda vana Vene impeeriumi ajal rajatud Peterburi–Varssavi raudteelõigu taastamine Vilniusest Grodnoni. See tagaks võrreldes Bialystoki–Suwalki–Trakiszki Podlasia looduskaitsealadel suure ringiga lookleva haruga otseühenduse Varssavini.



Ükskõik, mida RB bürokraadid oma Poola unistustes meile ei räägiks, on sarnaselt RB-ga kavandatava kiirraudtee rajamine seal samasugune perspektiiv kui Saaremaa kokkukasvamine maakerke tagajärjel mandriga.



Euroopa ei kirjuta meile trassi ette



Et vastata eespool esitatud teisele küsimusele, kust RB praegune kava uue Euroopa laiusega kiirraudtee rajamiseks läbi Pärnu üldse tekkis, võiks kuulata endise majandusministri Juhan Partsi vastust selle kohta riigikogus (22.01.2014): “Kümme aastat on olnud vastasseis Tartu versus Pärnu. Üleriigiline planeering aastani 2030 ja mitmed uuringud on tõestanud, et ennekõike majanduslike tõsiasjade tõttu on kiirraudtee, mis suudab teenindada 240 kilomeetrit tunnis sõitvaid ronge, realistlikum Riia suunal, kus trass on lühem.”



Kui heita pilk Euroopa Komisjoni kinnitatud nn abikõlbulike TEN-T koridoridele, näeme seal Eesti alal väljatooduna kahte koridori: olemasoleval raudteel läbi Tartu ja uut Pärnu kaudu.



VAATA SIIT:

(https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/maps_upload/corridors_png/Europe_Corridors_ALL_web2_07_2014.pdf)



Seega ei öelda meile Euroopast ette, missuguse Baltimaade-sisese kiirraudtee koridori me peame valima.



Parts viitas oma põhjendustes ka üleriigilisele planeeringule “Eesti 2030”. Loeme siis, mis seal kirjas on (lk 30): “Tallinna–Tartu–Valga–Riia liin on sisuliselt osa Rail Balticu ehituse esimesest etapist, millega ühendatakse kolm Balti riiki 2015. aastaks raudteed pidi uuesti Euroopa tuumikosaga.” Selle juures märkus: “Rail Balticu esimest etappi ei tule samastada uuele otsetrassile kavandatava Rail Balticu kiire tavaraudteega.”



Ilmselgelt on viidatud märkus lisatud sinna alles hiljem, kui sisuline töö oli juba tehtud.



Seda väidet kinnitavad ka riigisisese raudteetranspordi arengu eesmärgid (lk 27): “Mandri-Eesti toimepiirkondade omavahelisel sidustamisel ja suuremate keskuste vaheliste liikumisvõimaluste tagamisel on tähtis roll reisirongiliiklusel. /---/ Olemasolevate raudteetrasside lähikonnas elab tervelt 80% Eesti elanikest. See laseb eeldada, et rongiliikluse kasutatavust saaks tuntavalt suurendada. /---/



Tehniliselt heal tasemel raudteeliiklus võimaldab sõita kiirusel 120–160 km/h, laseb ajasäästlikult sõita (sh iga päev tööl käia) ja kaugemale reisida. Lisaks kiirusele on olulised ka kasutusmugavus ja sõidu ohutus. Regionaalne raudteeühendus peab toimima Tallinna–Pärnu, Tallinna–Viljandi, Tallinna–Tartu–Valga/Koidula, Tallinna–Narva ning Valga–Koidula liinil. Kiire (ei peatu kõigis peatustes) linnadevaheline ühendus tuleks kombineerida aeglasemate, väiksemaid asulaid teenindavate liinidega. Tallinna ümber tugineb kohalik raudteeühendus peamiselt elektriraudteele. Alles tuleb jätta võimalus taastada Tallinna–Haapsalu(–Rohuküla) liin.”



Juhan Parts lihtsalt valetas.



Järgneb homses Meie Maas. Selle ususekti tuntumad rituaalid on näiteks kookospalmist, bambusest ja õlgedest lennuradade, lennujaamade ja raadiomastide täpsete koopiate rajamine. Usutakse, et sedasi saadavad esivanemate hinged neile transpordilennukeid lääne kaupadega. Cargo culti järgijad korraldavad niimoodi rajatud pühapaikades usuriitusi – riviõppusi, kasutades vintpüsside asemel puuoksi ning joonistades oma kehale ordenite koopiaid.Selle usulahu klassikalised vormid said erilise hoo Teise maailmasõja ajal. USA sõjavägi rajas sinna oma varustusbaase sõjategevuseks Vaiksel ookeanil Jaapani impeeriumi vastu. USA lennuvägi vedas saartele tohututes kogustes sõjaväele vajalikke kaupu, riideid, konserve, telke, tööriistu, relvi jne. Neid jätkus ka külalislahketele kohalikele elanikele, kelle elukorraldus muutus seeläbi kardinaalselt.Pärast sõja lõppu jäeti aga lennubaasid lihtsalt maha ja kaupu enam ei tulnud. Et see kõik jätkuks, hakkasidki kohalikud elanikud jäljendama baaside ja seal tegutsenud sõjaväelaste igapäevast tegevust.Unikaalne cargo cult meenus seoses taas hoogustunud aruteludega Rail Balticu (RB) rajamise üle ja järjest suureneva vastuseisuga sellele kavandataval kujul.Need arutelud võib kokku võtta hiljuti riigikogu keskkonnakomisjonis toimunud kohtumisega, kus ühel pool olid RB-le praegu kavandataval kujul avaliku vastukirja allkirjastanud 101 ühiskonnategelast ja teisel pool RB elluviimiseks Eesti poolt moodustatud äriühingu bürokraadid, kes tegutsevad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) katuse all. Nagu üks 101 kirjale allakirjutanu mulle kommenteeris: “Viis tundi peaga vastu müüri jooksmist.”Et mõista usku RB praeguse lahendusvariandi kasuks, peaks vastama kahele lihtsale küsimusele: mis asi see RB praegusel kujul täpselt on ning kuidas ja kus selline mõte üldse tekkis?Esimese küsimusega on lihtsam. Ametlikult esitatud vastus on selline: RB projekt hõlmab kiire rahvusvahelise raudtee ehitust Tallinnast Poola piirini; rööpme laius on 1435 mm ehk Euroopa standard; reisirongid sõidavad kiirusega kuni 240 km/h, kaubarongid kuni 120 km/h; RB trass kulgeb Tallinnast läbi Pärnu Riiga.Miks valitsus ei taha kuulata ühtegi argumenteeritud vastuväidet ja ajab jäärapäiselt oma rida põhiväitega, et kõik on juba otsustatud ning RB ehitamiseks raha saamiseks enam kavades midagi muuta ei saa? Oponente süüdistatakse selles, et vastutegutsemine võib RB Euroopa rahast üldse ilma jätta. See on klassikaline võte kahtlaste projektide läbisurumiseks – kas ainult nii või üldse mitte midagi.RB bürokraatia arvates asuvad kõik vastused sisulistele küsimustele Briti konsultatsioonifirma AECOM tehtud uuringus. Uuringu teostas keegi härra P. Constable, kontrollis A. Kakulis ja kinnitas M. Elton. AECOM-i uuring on muutunud cargo culti järgijate absoluutseks piibliks. See on koostatud väljaspool Eestit, abiks ilmselt keskpärane Eesti kaart geograafiaõpikust ning tulemuseks fantaasiad etteantud teemadel reisijate ja kaupade hulga kohta tulevikus.AECOM-i prognooside igasugune tõeväärtus on korduvalt ümber lükatud, neis on täielikult ignoreeritud tulevase RB sotsiaal-majanduslikku, regionaalset ja looduslike ökosüsteemide terviklikkuse mõju Eesti kui terviku arengule. Samas ei ole sellele nn uuringule tehtud mitte ühtegi ametlikku, vähegi arvestatavat kohalikku ekspertiisi. AECOM-ile, nagu ka eelmistele valitsustele, on RB asi iseenesest – cargo cult.Kuid on ilmselge, et see asi iseenesest praegu kavandataval kujul mõjutab kogu Eesti regionaalarengut aastasadadeks, sest ruumiline asustusstruktuur ning selle ühendusteede väljakujunemine ja püsivus on mõõdetav lausa sadades aastates. Seetõttu ma ei imestakski, kui RB bürokraadid hakkaksid meile varsti rääkima ka ülikooli, rääkimata ERM-i üleviimise vajadusest Tartust Pärnusse.Nende inimeste Eesti ruuminägemise äraspidine loogika võib väga vabalt taoliste hullusteni viia.RB kohta on räägitud mitmeid religioosseid müüte, millel tegelikkusega on kas vähe või pole mitte üldsegi pistmist. See käib näiteks ilusa jutu kohta RB kulgemisest Berliini.Berliin on paraku lihtsalt ilus unistuslik kujund RB müügimeeste sütitavates kõnedes. Pilk maakaardile tõestab meile üht paratamatut fakti – selleks, et rongiga sõita Kaunasest edasi Berliini, tuleb läbida ka Poola. Kui kaitsepoliitika eksperdid räägivad ammu problemaatilisest Suwalki koridorist NATO idatiival, siis RB ideoloogide jaoks seda probleemi ei eksisteeri. Õigemini eksisteerib sarnaselt cargo culti järgijate arusaamale: kui Baltimaade-sisene RB kiirraudtee on valmis ehitatud, küll siis tekib ka kiire ühendus läbi Poola. See usk ei põhine kahjuks aga tegelikkusel, kui heita kas või põgus pilk Poola raudteede arengukavale.2014. aastal alustasid Poolas tööd Pendolino kiirrongid, mis võimaldavad praegu olulisematel raudteelõikudel arendada kiirust kuni 200 km/h. Nendeks liinideks on Varssavist algavad suunad Läänemere põhjasadamatesse Gdanskisse ja Gdyniasse, lõunasse Krakowisse ja Katowicesse ning sealt edasi lääne poole Wroclawisse.Tõeliseks megaprojektiks kujunes 2000. aastate algul nn Y-Line projekt Varssavist lääne poole Kaliszini, kust uus kiirraudtee oleks edasi hargnenud Poznanisse ja Wroclawisse. 2011. aastal seisis Poola aga valiku ees, kas arendada Y-Line’i megaprojekti või kulutada Euroopa raha olemasoleva raudteevõrgu rekonstrueerimiseks. Poola valis teise tee ja loobus Y-Line’ist.Arengukavades kuni 2030. aastani ei tooda prioriteetsena välja raudteelõigu Bialystok–Suwalki–Trakiszki rekonstrueerimist. Nii ongi teoreetiliselt Baltimaade RB kiirraudteega ühenduma hakkav raudteelõik praegu elektrifitseerimata ühesuunaline külaraudtee, kus kohati kiiruseks 30 km/h. RB bürokraatide sõnul on Poola siiski andnud lubadusi rekonstrueerida see lõik kuni kiiruseni 120 või isegi 160 km/h, kuid mingisugust reaalset kinnitust sellele ei ole. Mingist uue kiirraudtee ehitamisest sellel lõigul ei saa aga isegi juttu olla.Võib ka aru saada, miks Poola ei kiirusta rekonstrueerima idasuunalisi raudteeharusid. Varssavist kulgeb Bialystokini kaherealine elektrifitseeritud ja sealt edasi kuni Grodnoni üherealine elektrifitseeritud raudtee, mis praegu täidab nende vajadused.Vilniuse RB-ga ühendamise läbisurumine näitab leedulaste tarkust kaugemale tulevikku vaadata. Batka Lukašenka režiim Valgevenes ei saa olla igavene ja pärast seda võib tulla päevakorda vana Vene impeeriumi ajal rajatud Peterburi–Varssavi raudteelõigu taastamine Vilniusest Grodnoni. See tagaks võrreldes Bialystoki–Suwalki–Trakiszki Podlasia looduskaitsealadel suure ringiga lookleva haruga otseühenduse Varssavini.Ükskõik, mida RB bürokraadid oma Poola unistustes meile ei räägiks, on sarnaselt RB-ga kavandatava kiirraudtee rajamine seal samasugune perspektiiv kui Saaremaa kokkukasvamine maakerke tagajärjel mandriga.Et vastata eespool esitatud teisele küsimusele, kust RB praegune kava uue Euroopa laiusega kiirraudtee rajamiseks läbi Pärnu üldse tekkis, võiks kuulata endise majandusministri Juhan Partsi vastust selle kohta riigikogus (22.01.2014): “Kümme aastat on olnud vastasseis Tartu versus Pärnu. Üleriigiline planeering aastani 2030 ja mitmed uuringud on tõestanud, et ennekõike majanduslike tõsiasjade tõttu on kiirraudtee, mis suudab teenindada 240 kilomeetrit tunnis sõitvaid ronge, realistlikum Riia suunal, kus trass on lühem.”Kui heita pilk Euroopa Komisjoni kinnitatud nn abikõlbulike TEN-T koridoridele, näeme seal Eesti alal väljatooduna kahte koridori: olemasoleval raudteel läbi Tartu ja uut Pärnu kaudu.VAATA SIIT:Seega ei öelda meile Euroopast ette, missuguse Baltimaade-sisese kiirraudtee koridori me peame valima.Parts viitas oma põhjendustes ka üleriigilisele planeeringule “Eesti 2030”. Loeme siis, mis seal kirjas on (lk 30): “Tallinna–Tartu–Valga–Riia liin on sisuliselt osa Rail Balticu ehituse esimesest etapist, millega ühendatakse kolm Balti riiki 2015. aastaks raudteed pidi uuesti Euroopa tuumikosaga.” Selle juures märkus: “Rail Balticu esimest etappi ei tule samastada uuele otsetrassile kavandatava Rail Balticu kiire tavaraudteega.”Ilmselgelt on viidatud märkus lisatud sinna alles hiljem, kui sisuline töö oli juba tehtud.Seda väidet kinnitavad ka riigisisese raudteetranspordi arengu eesmärgid (lk 27): “Mandri-Eesti toimepiirkondade omavahelisel sidustamisel ja suuremate keskuste vaheliste liikumisvõimaluste tagamisel on tähtis roll reisirongiliiklusel. /---/ Olemasolevate raudteetrasside lähikonnas elab tervelt 80% Eesti elanikest. See laseb eeldada, et rongiliikluse kasutatavust saaks tuntavalt suurendada. /---/Tehniliselt heal tasemel raudteeliiklus võimaldab sõita kiirusel 120–160 km/h, laseb ajasäästlikult sõita (sh iga päev tööl käia) ja kaugemale reisida. Lisaks kiirusele on olulised ka kasutusmugavus ja sõidu ohutus. Regionaalne raudteeühendus peab toimima Tallinna–Pärnu, Tallinna–Viljandi, Tallinna–Tartu–Valga/Koidula, Tallinna–Narva ning Valga–Koidula liinil. Kiire (ei peatu kõigis peatustes) linnadevaheline ühendus tuleks kombineerida aeglasemate, väiksemaid asulaid teenindavate liinidega. Tallinna ümber tugineb kohalik raudteeühendus peamiselt elektriraudteele. Alles tuleb jätta võimalus taastada Tallinna–Haapsalu(–Rohuküla) liin.”Juhan Parts lihtsalt valetas.Järgneb homses Meie Maas.

Veel artikleid samast teemast »