Arvamus

JUHTKIRI - Kassid, kassid

Neljapäev, 17. november 2016.



Tänane Meie Maa räägib taas kassidest. Tundub, et neist ongi põhjust rääkida vaid siis, kui nad probleeme tekitavad. Piisavalt palju on olnud juttu hulkuvatest kassidest ja n-ö kassikolooniatest, kes naabritele tüli teevad ja kodanikel rahulikult elada ei lase.



Sedakorda tõstatub kassiteema pisut tavatu kandi pealt. MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu kulud on septembri seisuga olnud 48 000 eurot ja tulud jäänud 43 500 euro kanti. Seega on raha vähe ja ega seda väga suurel hulgal juurde anta ega tule.



Kasside ravikuludeks on kliinikutes läinud selle aja jooksul 19 000 eurot ja mõne kassi ravimiseks on kulunud üle 1000 euro. Tekib väga valuline küsimus: kas väikese eelarve juures, kus sama raha eest saaks üle kuu aja sööta kõiki turvakadu kasse, on selline kulutus mõistlik?



Seda küsida on iseenesest rumal, sest iga elu on hinnas, aga vahel ongi valikud väga keerulised. Otsus, keda ja mis hinnaga päästetakse, sõltub tuhandest asjaolust ja ega keegi tahaks sellises olukorras vale valikut teha.



