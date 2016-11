Arvamus

KIRJAKAST: Donald Trumpi aeg – mida see meile toob?

Kolmapäev, 16. november 2016.



Ameeriklased valisid hiljuti uue presidendi. Mina olen uhke, et olen ameeriklane ja et elame ühiskonnas, mis lähtub seadustest ja kus süsteem annab igale kodanikule võimaluse, et tema häält kuuldakse ja seda arvestatakse.



Erinevalt eelmistest valimistest, kus kodanikel oli valida vaid hulga karjääripoliitikute vahel, pakkusid seekordsed valimised alternatiivina Donald Trumpi, kes pole kunagi olnud tegev poliitilisel ametikohal ja kelle edukuse taust on äritegevus, peamiselt kinnisvaraarendus. 1988. aastal New Yorgi pangas töötades oli hr Trump meie üks ärikliente. Kuid ma ei tunne Donald Trumpi ja mul ei ole temaga ühtegi isiklikku kontakti olnud.



Trump ei ole olnud lojaalne teiste poliitikute või huvigruppide suhtes. Tema lojaalsus on suunatud Ameerika inimestele, nii nagu määratles ka tema kampaania “Make America Great Again”.



Ameerika rahvas nõudis muudatusi. Ameerika rahvas nõudis, et valitsus keskenduks teemadele, mis on olulised kodanike igapäevaelus.



Kuigi Trumpil ei ole varasemat poliitilise ametikoha kogemust, on ta tugev äriliselt ja tal on lõputult energiat, et panna need oskused tööle erinevate meeskonnaliikmete ja militaarspetsialistide abil, kes ühisel jõul hakkaksid lubadusi ellu viima.



Maailma partnerid peavad uuendama oma suhtluskeelt uue presidendiga. See ei saa olema tavapärane. President Trump peab uskuma ja usaldama oma professionaalseid nõunikke ja hoidma end eemal isiklikest solvangutest, juhuslikest märkustest ja tarbetust vastasseisust.



Enne valimisi oli liiga palju väärinformatsiooni ja propagandat eelmiste kandidaatide poolt. Nüüd on aeg, et USA ja ülejäänud maailm hakkaksid tegema tõelist koostööd, et töötada koos õigluse, võrdsuse ja õigusriigi nimel, et tagada hea tulevik oma kodanikele.



Autor: Aavo Reinfeldt, ameeriklane ja saarlane, Estonian Business Schooli õppejõud

