Arvamus

JUHTKIRI - Lumest ohtlikum on libedus

Kolmapäev, 16. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Alles me rõõmustasime ilusa puhta lume üle, mida, tõsi küll, mõnesse kohta kuhjus liiga palju, aga eile maad võtnud liigne libedus on kordades ohtlikum.



Üleeile õhtul ootamatult ja kiiresti asfaldile tekkinud must jää sundis autojuhte erilisele ettevaatlikkusele ja õnneks libedusest tekkinud plekimõlkimisi ei juhtunud.

Eilne päev oli aga jalakäijatele tõeline proovikivi, sest lumejäänustele sadas ja sulas hommikul peale vesine kord, mis muutis kõnniteed ja kohati ka sõiduteed hirmlibedaks.



Inimesed püüdsid taolistel kohtadel olla eriliselt ettevaatlikud ning õnneks luumurdude arv hüppeliselt ei kerkinud. Ega iga kord ja igal pool aita ka liivatamine, sest vesi uhub kaitsva katte lihtsalt minema.



Küll aga tuletavad esimesed sellised libedad ilmad meile selgelt meelde, et me elame kliimavööndis, kus pole häbiasi endale saabaste alla panemiseks lume- ja jäänaelad muretseda, sest murtud luud on suurem kahju kui ehk veidike piinlik ja harjumatu kõndimine libeduse eest kaitsvate naeltega.



16. november 2016 Autor: MM Kolmapäev, 16. november 2016.Üleeile õhtul ootamatult ja kiiresti asfaldile tekkinud must jää sundis autojuhte erilisele ettevaatlikkusele ja õnneks libedusest tekkinud plekimõlkimisi ei juhtunud.Eilne päev oli aga jalakäijatele tõeline proovikivi, sest lumejäänustele sadas ja sulas hommikul peale vesine kord, mis muutis kõnniteed ja kohati ka sõiduteed hirmlibedaks.Inimesed püüdsid taolistel kohtadel olla eriliselt ettevaatlikud ning õnneks luumurdude arv hüppeliselt ei kerkinud. Ega iga kord ja igal pool aita ka liivatamine, sest vesi uhub kaitsva katte lihtsalt minema.Küll aga tuletavad esimesed sellised libedad ilmad meile selgelt meelde, et me elame kliimavööndis, kus pole häbiasi endale saabaste alla panemiseks lume- ja jäänaelad muretseda, sest murtud luud on suurem kahju kui ehk veidike piinlik ja harjumatu kõndimine libeduse eest kaitsvate naeltega.16. november 2016

Veel artikleid samast teemast »