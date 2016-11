Arvamus

TIIT TILK AINULT MEIE MAAS: Milleks suurendada Eesti laenukoormust?

Kolmapäev, 16. november 2016.



Vastutada tuleb mitte ainult tegude eest, vaid ka tegemata jätmise eest olukorras, kus oleks tulnud sekkuda. Sekkun – isegi kui järgnev on rumalus, annan vähemalt põhjuse vaidluseks.



Kas peaks võtma laenu?



13. novembril esitas ettevõtja Toomas Peterson Delfis seitsme majandusidee hulgas Eesti elu edendamiseks riigi võla suurendamise. Sarnaseid soovitusi on kostnud mitmelt poolt.



Imestan, miks seda alles nüüd märgati. Või ei imesta, kuna meie lähiümbrusest oluliselt madalam võlatase ehk oluliselt erinev finantskäitumine ei ole kindlasti ainus “eksperiment”, mida ühe väikese tööka rahvaga pärast iseseisvumist tehti.



Ühelt poolt püütakse siin kujundada uut Põhjamaad ehk Rootsi ja Soome sarnast riiki. Või veel enam. Üks väärtuslik minevikumeenutus kõlas suvel Paide arvamusfestivalil peetud kolmes isamaalises kõnes Aivar Pohlaku suu läbi: “...kunagi lugesin Ekspressist intervjuud Eerik-Niiles Krossiga ja seal oli ajakirjaniku tekstis kirjas, et Eesti ehitab üles Ameerika Ühendriikide sarnast moodsat ühiskonda...” (Muide, ühe kõne kolmest pidas Kersti Kaljulaid.)



Nimetatud suurte eesmärkide saavutamine eeskujuriikidest absoluutselt erineva majanduskäitumisega ei saa kuidagi võimalik olla. Aastatega on süvenenud kahtlus, et Eesti kiiduväärselt madal laenukoormus ei ole ainult meie endi poliitikute mõttetegevuse “saavutus”.



Koolitöö lähinädalateks



Lähteandmeid tähtsate riiklike otsuste tegemiseks ei tuleks võtta populaarsest internetientsüklopeediast Wikipedia. Ometi juhib internetiotsing ka väärikamate andmekogudeni, nagu CIA Factbook jm. Kui järgnevad andmed oleksid puruvaled ja sarnast infot saabki kasutada ainult koolitöös, kerkib veel tõsisem küsimus: miks tahtlikult VALETATAKSE ja kellele on selline vale kasulik?



Tabel, mida olen aastaid imetlenud, avaneb Google’i otsingu märksõnadega “external dept cia factbook”. Ameerika teabeagentuuri andmete kohaselt on näiteks maailmas 16. kohal esitatud Rootsi välisvõlg (external dept) 1 triljon dollarit ja Soomel (20.) 547 miljardit dollarit. Eesti paikneb 18 miljardi dollariga 93. kohal. Andmed on pisut vananenud, kuid olukorra mõistmiseks piisavad. Eriti põneva võrdluse saad, kui arvutad võlakoormuse ühe elaniku kohta, mis oleks nende andmete järgi Soomel ja Rootsil umbes 100 000 ja Eestil ainult 14 000 dollarit.



Veel mõne kuu eest avaldatud tabelis oli Eesti võlg 2014. aasta lõpu seisuga suurem – üle 20 miljardi dollari. Pane tähele, et see on kogu välisvõlg – mitte ainult valitsussektori, vaid selles sisalduvad meie kodulaenud, ettevõtete investeeringud, nagu kaubanduskeskused, tehased jne. Kuid võib-olla ei peaks me nii väga imestama, miks on lihttöölise palk Soomes neli korda kõrgem kui meil, kuna Soome majandusse ongi laenatud sisse iga elaniku kohta neli või enam korda rohkem raha. Raha ringleb riigi majanduses rohkem, see lubabki hoida üldist palgataset kõrgemal.



Oleksin väga tänulik, kui keegi majandusinimene minu lihtsustatud järelduse kummutaks või sellest mingi tulemusliku diskussiooni arendaks.



Riigi- ehk avaliku sektori võlg



Riigi- ehk valitsussektori võlatabelite leidmine pole keerulisem – kasutad näiteks otsingusõnu “public debt by country” (avalik võlg riigiti). Parema ettekujutuse annab võlataseme võrdlus riigi majanduse kogutoodanguga. Wikipedia 2015. aasta andmetel (keskmistatud CIA ja IMF andmetest) oli Soome riigivõla tase 61% ja Rootsil 44% sisemajanduse koguproduktist. Eesti vastav näitaja on tabelis ainult 6% (2013, praegu umbes 10%). Maailma riikide keskmine oli 64%, tabeli tippu “kroonivad” Jaapan 229 ja paljukõneldud Kreeka 179%-ga.



Madal võlatase on arengu eelis



Eesti finantskäitumine on pälvinud rohkesti kiidusõnu. Vaata enda ümber toimuvat ja mõtle, kas selline ohver oli põhjendatud? Mina isiklikult näen enda lähikonnas vähe neid, kes saaksid endale valetamata tunnistada, et just sarnast Eestit nad 25 aastat tagasi soovisid.



Teisalt ei peaks me ka midagi kahetsema, kuna Läti ja Leedu riigisektori võlatase on eeltoodud andmete põhjal umbes 40% majanduse aastatoodangust. Mis tähendab, et ainult võla suurendamisega ei saa muuta rahva elujärge paremaks.



Lehelugu ajendas kirjutama kartus, et just praegu peetavate valitsuskõneluste tulemusel asume me hävitama oma senistest pingutustest tulenevat eelist, ilma et sellest muutuks midagi paremaks seal, kus mured kõige tõsisemad.



Jah – teede ehitamine looks uusi töökohti ja kergitaks keskmist palgataset. Kui aga tulemuseks on Mäo viaduktide sarnased iludused...? Või mida annaksid investeeringud haridusse, et võiksid tekkida targad töökohad, kui õpetajad ja kogu hariduskorraldus – eriti seda korraldavad inimesed – jäävad samaks? Sama mõtlemisviis, samad sihid, millest olulisel kohal on ROHKEM RAHA.



Investeeringud oluliste eeliste võimendamiseks



Eesti eeliseks on rikas looduskeskkond ning töökad ja kohusetundlikud inimesed. Olen sellest korduvalt kirjutanud, kui odav võib olla elamine maatingimustes, kui on kaasaegselt soojustatud elamu, tavaline ahiküte ja kogu kütteenergia saadakse lähiümbruse metsadest, kus see muidu kasutult mädaneks.



Minu õpetatavatel arvutikursustel koostab iga õppija tööle kandideerimiseks CV, milles oluline osa naistest on märkinud oma hobiks aianduse. Mis tähendab, et tervisliku toidu kasvatamine lähiümbruses pole töö, vaid pigem nauding.



Kahjuks ei looda ma ka praegu moodustatavalt valitsuselt julgust seada üheks alternatiiveesmärgiks vastupidiselt majanduskasvule hoopis majanduse optimeerimist vähemalt maapiirkondades. Olgu või katseliselt, mingite mudelite või projektidena.



Optimeerida hästi kokku töötavate maakogukondade kulutasand selliseks, et ka miinimumpalga saaja saaks tunda täiesti objektiivselt end rikkamana kui mitu korda enam teeniv inimene linnatingimustes. Kuna AINULT nii saab tagada ääremaa konkurentsieelise ja muuta elu ääremaadel elamisväärseks.



Miks me peame kartma otsida sellist, meile sobivat arenguteed, mida vähesed maailmas astuda on taibanud? Raske raha eest oskab end õnnelikuna tunda igaüks (ehkki ka see tunne möödub). Targem oleks otsida tõelist VABADUST, milles elamine ei sõltuks maailmamajanduse kapriisidest.



