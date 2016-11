Arvamus

KAUPO VIPP MEIE MAAS: Valdade sundliitmise aegu

Esmaspäev, 14. november 2016.



Autor: Kaupo Vipp, publitsist, Torgu kuningriigi vardja Esmaspäev, 14. november 2016. Kaupo Vipp Rahvusriik Eesti on idealistlik moodustis, kus kõige tähtsamad asjad on väärtushinnangud – idealistlik siht säilitada eesti rahvus, keel ja kultuur. Seda sihti ei saa majandusloogika kaudu seletada.



Majanduslikult mõttekas oleks täpselt vastupidine – see, kui traditsioonid, arusaamad ja väärtushinnangud oleksid kõikjal maailmas võimalikult sarnased. Siis saaksid tootjad sarnase reklaami, moe ja info-ajupesu toel pakkuda kõikjal sarnast masstoodangut – toidust tarbeesemeteni, riietest autodeni, raamatutest filmide ja uudisteni.



Siiani kõige kiuste säilinud kultuuride ja väärtushinnangute erinevus on viimane takistus globaliseerumise sihil, mille poole surub kõiki maailma rahvaid majandusefektiivsuse poole püüdlemine.



Mõiste “kohalik” ähmastumine



Globaliseerumine oleks täiuslik, kui kaoksid keelte, rahvuste ja kultuuride vahelised erisused koos neist tulenevate väärtushinnangutega, rääkimata rassieristustest jms. Kõige tähtsamaks saaksid siis üksikisiku (kontrollitud) vabadused ja ratsionaalne majanduslik huvi – nii, nagu seda näeb eesmärgina tänane liberalism.



Sellele vastanduva konservatismi vaates oleks aga taoline juurtetute inimeste maailm lihtsalt raha kaudu manipuleeritav marionettide teater, kus koos ideaalide, kultuuride ja traditsioonide mitmekesisusega hääbuksid ka võimalused inimväärseks eluks.



See lihtsustatult esitatud vastuolu globaliseerumise mõistmises on sisuline taust praegu valdade liitmise üle käivatele vaidlusele. Setumaast Sõrveni seisab meie rahvusriigi ideaal koos paljude Eesti maanurkade eripärastest kultuuridest. Iga kultuur on eelkõige kodu- ja perekeskne, oma elukohale, selle loodusele ning sellega seotud töödele ja toimingutele keskenduv. Just taoliste eripäradega seotud oskusteave ja traditsioonid on need, mida on põliskultuurina põlvest põlve edasi kantud ja mis on inimeste elule mõtte ning väärtuse andnud.



Kultuur ei alga mingist vaimsest toodangust, mida kirjanikud, näitlejad ja kunstnikud raamatute, teatri või televisiooni kaudu rahvamassidele pakuvad. Ei, see on vaid kultuuri pealisehitus. Kultuur ise on kõigepealt kodu. See on vabade inimeste olemise, tegutsemise ja käitumise viis, mis neil on omas kodus. Aga kui kodu ja maa pole inimese omad – kui inimene ei saa nende saatuse üle otsustada –, siis ei saa tal olla selle kodu ja maaga ka sügavamat suhet ehk oma kultuuri.



Ja kui kohalik kultuur ja loodus inimese ükskõikseks jätavad, ei saa ta neid oma hinges hinnata, hoida ega armastada. Nii saaks elada ajutine, juhuslik sulane või migrant.



Kohalike eripäraste väärtuste, tavade ja teadmistega täidetud omanikutunne on ainus asi, mis loob inimestele põliskultuurilist eneseteadvust. Kui seda eneseteadvust soovitaks ka tegelikult säilitada, siis ei saaks valdu kuidagi suuremaks joonistada, kui olid Eesti rahvuskultuurile aluse rajanud muinaskihelkonnad. Torgu jaoks tähendaks see maksimaalselt Salmega liitumist. Kui aga lähtuda majandusefektiivsusest, siis on isegi kogu Eesti muutmine üheks vallaks ebaefektiivne, rääkimata haldussuutmatusest, mis on avaldunud Eesti Energiast Estonian Airini ja Tallinna Sadamast Väinamere praamiliikluseni. Kas liita siis Eesti Brüsseli või Moskvaga?



Tulenevalt Eesti põhiseadusest ja rahvusriigi ideaalist pole Torgu valla olemasolu mõte loomulikult kunagi olnud “teenuste osutamine“ või “majanduslik efektiivsus“. Kohaliku omavalitsuse mõte ja eesmärk on just kohalike elanike omanikutundel tuginev võimalus langetada ise otsuseid omaenda elukorralduse ja oma eluümbruse kujundamise üle. Teenuste osutamine, majandamine jms on vaid vahendid selle eesmärgi teostamiseks. Kohalikud peavad saama otsustada, milliseid vahendeid nad hakkavad kasutama enda poolt püstitatud eesmärkide saavutamiseks.



Aga kui eesmärk ja vahendid segi aetakse, hakkavad olemasolevad vahendid määrama seda, milline saab olla inimeste tegevuse sisu ja eesmärk. Just sellist pahupidisust kujutab endast plaanitav haldusreform, mille deklaratiivne eesmärk on majandusefektiivsus, aga reformi teostus seisneb omavalitsuste suuremaks joonistamises ja seeläbi mõiste “kohalik” ähmastamises. Selle mõju seisneb selles, et õigus otsustada kohaliku elu korraldamise ja eluümbruse kujundamise üle liigub kohalike elanike käest üleriigiliste parteide kätte.



Reformi oodatav tulemus on võimu tsentraliseerimine, mis võimaldab mitte arvestada kohalike tülika arvamusega nende elukorralduses, olgu küsimus maavarades, tehnorajatistes, koolides, kultuuriasutustes, pagulaspunktides vms. Taas hakkavad parteilisest kuuluvusest sõltuma ametikohad koolidirektoritest koristajateni. Ja mis peamine – hiigelomavalitsused välistavad lõplikult selle, et kohalike valimisliidud võiksid valimistel parteisid võita, nagu varem sageli juhtus.



Kokkuvõttes astume suure sammu globaliseerumise poole. Need, kes ütlevad, et see on (nagu ka inimeste lahkumine maalt jms) osa paratamatust arengust, ei ole aru saanud, mida peaks tähendama oma riik. Oma riigi, nagu ka oma valla mõte ongi ise oma saatust määrata, et mitte laias ilmas puhuvate tuultega kaasa lohiseda.



Kuhu laev tegelikult sõidab, sõltub ju kursist, mille poole seda tegelikult teadlikult tüüritakse.



Eksimine osa vabadusest



Torgu kuningriigi kaudu pingutati Torgu valla taastamise nimel, et kohalikel oleks vabadus ise oma saatust määrata, ise valida ja vastutada. Sest isegi eksimine on osa vabadusest. Eksimatud ja vastutusest vabad saavad olla vaid võõraste käskude täitjad. Just seepärast ei mõisteta kohut orjade ning reasõdurite üle. Aga vaba inimene vastutab ise oma valikute eest, kannab ise valede valikute koormat ning saab vigadest õppides teha alati uusi ja paremaid valikuid.



Kahjuks ei leidnud Salme volikogus tuge üleskutsed proovida luua ühtne Sõrve vald. Torgu valla elanikele jäi küll veel vabadus hääletada valla ühendamise üle Suur-Saaremaa omavalitsusega, kuigi äsjase rahvaküsitluse tulemus – Torgus hääletamas käinud 17,7 protsendist inimestest 60,7 protsenti olid selle vastu – ei ole keskvõimule siduv.



