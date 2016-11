Arvamus

MÕTE: Kus on mardid-kadrid?

Teisipäev, 15. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Mardi- ja kadripäeval pole tiheasustusega Lahekülas mardisante ega valgetes riietes kadrisid kunagi kodudesse sisse astunud ega neid ka sealkandis jooksmas nähtud, ehkki aastaringselt elavaid peresid on piirkonnas kümneid.



Mis muidugi ei tähenda, et see ilus vana komme oleks päris hääbunud – linnakorterites olevat mõnel pool väiksed mardid ka sel korral käinud ning head karja- ja viljaõnne soovinud.



Kuid värskust on see traditsioon kaotanud ilmselgelt. Miks küll? Kas tänapäeva lastele pole see enam ahvatlev? Või on tõesti nutivahendid ka siin oma töö teinud?

Mitukümmend aastat tagasi oli just see aeg lastele üks oodatumaid – õpiti teemakohaseid salme ja tantsusamme, emad-isad aitasid riiete sättimisel. Ja ehkki siis polnud kommid enam ainult vaid jõuluaja maius, tundsid lapsed mardi- ja kadrijooksul kotisoppi poetatud kommide-küpsiste üle suurt rõõmu. Ilusaim mälestus sest ajast on aga, kui üks Smuuli piirkonna marte vastu võtnud pere saatis ümbrikuga väikestele mardisantidele neist tehtud foto.



Mu enda viimased maskeeringud jäid põllumajandusvalitsuse ja ATK aega, kus oli äge punt naisi eesotsas Helga, Maie ja Hiljaga. Jooks lõppes siis suure mardi- või kadripeoga, asitõendiks Aare tehtud video. Loodetavasti on tal jäädvustused alles.



Vanade tähtpäevade tähistamine oli päevakorras ka rahvakultuurikollektiividel tantsujuht Helgi Alliku tegutsemisajal. Ühel aastal tähistati neid kõiki, alates hingedepäevast ja lõpetades jõuludega. Helgi ja tema rühmade korraldatud pidudel lõi kaasa enamik kollektiive, kultuurikeskuse saal oli maskeerituist ja külastajaist pilgeni täis. Nüüd on vanemaealistel võimalus tähtpäevadest osa saada päevakeskuses koostöös Helga Nurmekannuga.



Õnneks on kadripäeva tähistamine au sisse jäänud ka rivitantsijatel. Juba ülejärgmisel pühapäeval toimub Tornimäe rahvamajas suur kadrimaraton – tantsimisele tuleb 99 tantsu. Ürituse korraldaja on aastaid olnud sealne tantsujuht Helle Peet tütre Kristiinaga. Autor: Vilma Rauniste Teisipäev, 15. november 2016.Mis muidugi ei tähenda, et see ilus vana komme oleks päris hääbunud – linnakorterites olevat mõnel pool väiksed mardid ka sel korral käinud ning head karja- ja viljaõnne soovinud.Kuid värskust on see traditsioon kaotanud ilmselgelt. Miks küll? Kas tänapäeva lastele pole see enam ahvatlev? Või on tõesti nutivahendid ka siin oma töö teinud?Mitukümmend aastat tagasi oli just see aeg lastele üks oodatumaid – õpiti teemakohaseid salme ja tantsusamme, emad-isad aitasid riiete sättimisel. Ja ehkki siis polnud kommid enam ainult vaid jõuluaja maius, tundsid lapsed mardi- ja kadrijooksul kotisoppi poetatud kommide-küpsiste üle suurt rõõmu. Ilusaim mälestus sest ajast on aga, kui üks Smuuli piirkonna marte vastu võtnud pere saatis ümbrikuga väikestele mardisantidele neist tehtud foto.Mu enda viimased maskeeringud jäid põllumajandusvalitsuse ja ATK aega, kus oli äge punt naisi eesotsas Helga, Maie ja Hiljaga. Jooks lõppes siis suure mardi- või kadripeoga, asitõendiks Aare tehtud video. Loodetavasti on tal jäädvustused alles.Vanade tähtpäevade tähistamine oli päevakorras ka rahvakultuurikollektiividel tantsujuht Helgi Alliku tegutsemisajal. Ühel aastal tähistati neid kõiki, alates hingedepäevast ja lõpetades jõuludega. Helgi ja tema rühmade korraldatud pidudel lõi kaasa enamik kollektiive, kultuurikeskuse saal oli maskeerituist ja külastajaist pilgeni täis. Nüüd on vanemaealistel võimalus tähtpäevadest osa saada päevakeskuses koostöös Helga Nurmekannuga.Õnneks on kadripäeva tähistamine au sisse jäänud ka rivitantsijatel. Juba ülejärgmisel pühapäeval toimub Tornimäe rahvamajas suur kadrimaraton – tantsimisele tuleb 99 tantsu. Ürituse korraldaja on aastaid olnud sealne tantsujuht Helle Peet tütre Kristiinaga.

Veel artikleid samast teemast »