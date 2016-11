Arvamus

JUHTKIRI - Teadasaamise päev

Teisipäev, 15. november 2016.



Maakondades korraldatakse teabepäevi, mis kannavad ühist pealkirja “Rahvusvahelise kaitse valdkond ja kohalik tasand”. Eile toimus selline päev Kuressaares. Neid teabepäevi korraldavad sisekaitseakadeemia ja siseministeerium koostöös sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, välisministeeriumi ning rahvusvahelise kaitse valdkonnas tegutseva vabakonna esindajatega. Küllap sellepärast, et üritusele kaalu ja sisukust anda, ongi kaasatud nii palju erinevaid organisatsioone.



Teabepäevade eesmärk on anda ülevaade riigi ja vabakonna tegevustest viimase aasta jooksul rahvusvahelise kaitse valdkonnas, sh inimeste ümberasustamisel ja -paigutamisel. On ju inimestes seoses mujalt siia tulnute või toodutega tekkinud hulgaliselt küsimusi ja on hea, kui leidub neid, kes vastata soovivad.



Näiteks otsitakse vastust küsimustele, keda, millal ja kui palju Eestisse ümber paigutatakse ja asustatakse. Kuidas ja kuhu rahvusvahelise kaitse saajad Eestis elama asuvad? Millised peaksid olema rahvusvahelise kaitse saajate elamistingimused? Jne, jne.



