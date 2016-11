Arvamus

JUHTKIRI - Appi, kui tore siin on!

Esmaspäev, 14. november 2016.



...hüüdis esmakordselt Mardilaadal viibinud Ivo Linna, kui oli Käsitöö-öö õhtuseks tantsuks musitseerimise lõpetanud. ”Olete ikka homme ka lahti, jah! Mul jäid ju kõik asjad ostmata, kilud ja...”



Muusikul oli aega meelepärast varuda veel koguni kaks päeva, sest laat sai otsa alles eile varajasel õhtutunnil. Ja kuigi tänavuse Mardilaada, ütleme, au-maakonna käsitöömeistrid ja rahvamuusikud jõudsid kodusaarele alles pilkases pimeduses, oli nende silmades sära ja südamed soojad õnnestunud laadapäevade ning ülesastumise tõttu.



Mardilaat on Eesti käsitöö laulupidu, kus esitletakse ja müüakse Eesti parimat käsitööd. Seal toimuvad oma ala asjatundjate poolt läbi viidud meistrikojad käsitöö gurmaanidele ja harrastajatele ning õpitoad lastele. Laadal osalevad käsitööd õpetavad koolid, muuseumid ja teised valdkonnaga seotud institutsioonid. Mis saaks olla veel parem paik, kus oma kodukandi eripära tutvustada!



Laadakorraldajad isegi ei mäleta, miks omal ajal see maakondade esile seadmine soiku jäi. Ometi on see ju täiendav väljakutse fookusesse seatud piirkonna käsitöömeistritele, kellele antakse valdkonna aasta suurimal üritusel võimalus kodukandi rahvarõivaid, rahvustoite ja muusikatki laiemale publikule tutvustada.



Meite maakonna rahvas võttis asja igatahes täie tõsidusega, nautis nii laadal kauplemist kui ülesastumist ning pakkus ostu-müügi melus rõõmu nii iseendist kui oma kaubast kõikidele külastajatele. Ja neid polnudki nii vähe: korraldajate sõnul käis mardilaadalt läbi ligikaudu 15 tuhat külalist nii kodu- kui välismaalt.



