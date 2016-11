Arvamus

KALEV STOICESCU AINULT MEIE MAAS: Triumpf des Willens

Esmaspäev, 14. november 2016.



Kalev Stoicescu, kolumnist Esmaspäev, 14. november 2016. See lugu pole Leni Riefenstahli ajaloolisest natsipropaganda filmist, vaid silmnähtavalt kiiresti ja põhjalikult muutuvast läänemaailmast, mille valitsevaks motoks on saanud Murphy esimese seadus: kui midagi saab untsu minna, siis ta ka läheb!



Oluliste sündmuste ennustamine ratsionaalse analüüsi ja isegi professionaalselt läbiviidud arvamusküsitluste põhjal tundub olema pea samaväärne soovmõtlemisega.



Sarnasus Brexitiga



Elame tormilisel ajastul, mida iseloomustavad desinformatsioonist ja lausvalest läbiimbunud propagandaoperatsioonid, kuid ka sensatsiooni- ja skandaalihimuline massimeedia, mille tooteid tarbitakse küllalt valimatult laiade rahvamasside poolt, kes moodustavadki igas riigis valijaskonna enamuse.



Teisalt, viha ja lõhestumist kultiveeriv populism, millel reeglina puudub igasugune vastutustunne ning edasiviivad visioonid ja plaanid, võitleb ägedalt mugandunud ja ülbeks, tihti ka korrumpeerunuks muutunud traditsiooniliste poliitiliste eliitide vastu. Karl Marx oleks kõike seda nimetanud “küpseks revolutsiooniliseks olukorraks”.



Donald Trump, kelle vanaisa Friedrich Trumpf emigreerus 1885. aastal Baierimaalt USA-sse, saavutas väga kindla võidu establishment’i esindaja Hillary Clintoni üle. Suur osa vaatlejatest ja arvamusliidritest lihtsalt ei soovinud etteaimatavat “katastroofi” ette kuulutada. Minagi ei julgenud Trumpi võitu kindlalt ennustada, kuid iga päevaga enne 8. novembrit suurenesid mu kahtlused Clintoni võiduvõimaluste suhtes.



Oli näha, et USA presidendivalimiste ja suvise Brexiti referendumi mustrid on paljuski äravahetamiseni sarnased. Trump tegi enda jaoks õige valiku, kasutades oma valmiskampaanias Brexiti toetajate võtteid, mis lõpuks tagasid võidu mõlemal puhul.



Isegi Brexiti ja Trumpi poolt hääletanud elanikkonnagruppide vahel on märgatavad sarnasused: kosmopoliitsed London ja New York, nagu ka paljud teised suurlinnad, hoidsid tulemuste teatavaks saamisel kahe käega peast kinni, sest “maakad” tegid neile ära. Paraku Philadelphia ja Pittsburgh ei ole kogu Pennsylvania ning Miami ja Tampa ei ole terve Florida – neid ja ka teisi osariike “kaotas” Hillary Clinton märkamatult.



Kas Trump on hull? Või kloun? Kindlasti mitte ning seda peaks lootma ja uskuma mitte ainult Kreml, vaid ka meie ise, mõistagi lähtuvalt täiesti erinevatest huvidest.



Donald Trump seisab paratamatult silmitsi lõhestatud Ameerika ühiskonna lepitamise vajadusega, kus KKK värbab juba avalikult uusi liikmeid ning valimiste “kaotajad” ummistavad Kanada imigratsiooni kodulehekülje.



Teisalt, tal on ainult mõned nädalad selleks, et kokku panna uue administratsiooni meeskond, kusjuures keegi ei tea veel, kui kogenud ja asjalik see saab olema. Alles seejärel saab Trump ja tema kamanda keskenduda välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitikale, mille üle võib praegu üksnes spekuleerida.



Kreml muidugi loodab, et Brexit on Euroopa Liidu ja Trump on NATO hauakaevaja. Seetõttu võeti riigiduumas Trumpi võitu vastu püstijalu ning ovatsioonidega, ilmselt lootuses, et nüüd saab Putin ometi hakata ameeriklastega diile tegema 1945. aasta Jalta konverentsi vaimus. Ainult et venelastel, kes sooviksid nii Süüria kui Ukraina küsimuste peatset “reguleerimist”, ei ole Trumpile just väga palju vastu pakkuda, peale “maailmarahu” ja sooja suuauru.



Kreml ooteseisundis



Kreml on nüüd ooteseisundis ja ka meie saame – selles olukorras – tsipa vabamalt hingata. Kui Trump peaks siiski osutuma hämaraks diilijaks, selle asemel, et jätkata läänemaailma senist joont, mis toetub valdavalt läbipaistvatele ponnistustele rahvusvahelistes organisatsioonides ja läbirääkimistes, siis jääb üksnes loota, et Venemaaga tehtavad diilid ei ole otseselt meie arvelt.



Putini–Trumpi pakt ei tohiks kuidagi sobituda 21. sajandi vaimuga, aga nii mõnedki teised asjad ei olnud üsna hiljuti veel mõeldavad.



