Üks saar – üks omavalitsus!

Laupäev, 12. november 2016.



Viis aastat tagasi idanema pandud idee “Üks saar – üks omavalitsus” hakkab jõudma lõpusirgele. Ühinemisleping on valmis ja volikogude poolt heaks kiidetud. Parasjagu käib rahvaküsitlus. Kes ei ole jõudnud arvamust avaldada ühise omavalitsuse osas, saab seda teha veel ka homme valimisjaoskonnas.



Paljudele meist on südamelähedane väike ja kodune vald. Tead ja tunned ju omas vallas pea kõiki elanikke, saad otsuste tegemisel arvestada valla võimalustega. Oskad igale olukorrale ja väljakutsele läheneda individuaalselt. Inimestega seotud probleemidele saab vajadusel kiiresti reageerida ja lahendada need kodu lähedal.



Elukorraldus lihtsamaks



Töötanud viisteist aastat omavalitsuses, tuli mul täita erinevaid ülesandeid alates igal tööpäeva hommikul õpilaste kooli sõidutamisest ja lõpetades Brüsselis omavalitsuste esindamisega. Kuid mingil hetkel jõudis minuni teadmine, et üha raskem on olla mihkel mitme ameti peale. Elu oli vahepeal edasi läinud – inimeste ootused ja soovid teenuste osas kasvasid, olukorrad vajasid rohkem süvenemist, teadlikumat panustamist.



Vahemaad on jäänud järjest lühemaks, tehnilised võimalused muudavad asjaajamise üha lihtsamaks. Head spetsialistid soovivad leida piisavalt rakendust õpitud erialal, kuid kahaneva elanike arvuga omavalitsus ei paku enam piisavalt väljakutseid, tööpõld jääb väikeseks.



Tihti on minult küsitud, millist kasu saab kohalik inimene, kui Saaremaal on üks omavalitsus. Lühike vastus oleks, et inimesele läheb elukorraldus lihtsamaks ja teenuste väljatöötamisel saab rohkem arvestada inimeste vajadustega. Kõik Saaremaa elanikud saavad võrdselt tarbida omavalitsuste poolt korraldatud teenuseid, ükskõik millises Saaremaa piirkonnas nad elavad. Olgu nendeks siis lasteaia- või koolikohad, huviharidus, hooldekodud, sotsiaalteenused ja -toetused, ehitustegevus jne.



Ühiselt suudame seista meie jaoks oluliste teemade eest, näiteks transpordi- ja võrguühendused suure maaga, kaasa rääkida Euroopa Liidu toetuste jagamisel ning suuremate riiklike investeeringute suunamisel saarte piirkonda. Juurde võiks tulla näiteks esmatasandi arstiabi, ühistransport, ettevõtluse nõustamine.

Kuidas saab uus volikogu hakkama ambitsioonika plaaniga siduda Saaremaa kokku üheks omavalitsuseks, seda ei julge veel öelda. Ühes võib aga kindel olla – esialgu tuleb palju segadust, möödarääkimisi ja õhkamist, et enne oli ikka parem. Ning palju muudki, mida täna ei oska veel ette näha.



Vaja korralikku raputust



Kuid klaaslae lõhkumiseks ja edasiminekuks ongi vaja korralikku raputust, et välja tulla mugavustsoonist ning viia ellu eesmärke, milles oleme kokku leppinud. Usun, et me saame ühe omavalitsuse ülesehitamisega hakkama ja seda veendumust toetab teadmine, et maakonnas töötavad ja tegutsevad targad, kogemustega ning tulevikku vaatavad inimesed. Meie inimesed suudavad üheskoos töötades viia järgmise 25 aasta jooksul Saaremaa üheks atraktiivsemaks elukeskkonnaga piirkonnaks Eestis.

