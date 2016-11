Arvamus

MART SOIDRO AINULT MEIE MAAS: Hüvasti, Taavi Rõivas!

Reede, 11. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Mart Soidro, literaat Reede, 11. november 2016. Meie Maa kolumnist Mart Soidro. FOTO: Toomas Huik Kesknädalal olime tunnistajaks ühele kõige häbiväärsemale (või naeruväärsemale?) sündmusele pärast taasiseseisvumist – peaminister Taavi Rõivas keeldus “hääletult alistumast” ja lasi ennast riigikogus umbusaldada. 63 saadikut leidsid, et valitsusjuhil on aeg lahkuda.



Meenus millegipärast Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei (Eestimaa Kommunistliku Partei õigusjärglane) liider Tiit Toomsalu, kes kartis eelmise aastasaja lõpus Kentmanni 13 hoonest lahkuda, kuna polnud kindel, kas justiitsministeeriumi poolt hoonet valvama pandud turvafirma töötajad ta pärast uuesti sisse lasevad. Toomsalu oli varem teatanud, et ei lahku hoonest enne, kui valve on maha võetud (Postimees, 28.10.1997).



Ma pole kuulunud kommunistlikusse parteisse ega olnud kunagi ka Reformierakonna valija. Sellegipoolest – 95% oma elust olen olnud sunnitud elama nende kahe partei valitsemise all. Tõsi, järgnevad kaks ja pool aastat ei pea ma enam kuulama Stenbocki majast tulevat loba asendamatusest. Aga kus on garantii, et Reformierakonna tehnilist töötajat Rain Rosimannust ma 2019. aasta koalitsiooniläbirääkimistel ei näe?



Sellegipoolest olen suuremeelne ja arvan, et kui ametisse asub Jüri Ratase valitsus, võiks kutsuda Andrus Ööveli Euroopa avarustest korraks Eestisse ja korraldada Toompea riigikogulaste parkimisplatsil ühe uhke paraadi tänutäheks Taavi Rõivasele ja Reformierakonnale.



Ikkagi 17 aastat kogemusi ja kompetentsi – kõlagu need sõnad siinkohal nii õõnsalt kui tahes. Kujutlegem ette, kuidas kolonni peas oleks kaks kindralit, nende järel Valduri ja Silvi osa täitjad filmist “Vanad ja kobedad saavad jalad alla” ning ankrumehena naine, kes pisaraid pühkides arvutab, kes on Eesti Vabariigi kõige suurem mölakas. Kas Vembu (Jevgeni Ossinovski) või Tembu (Margus Tsahkna), kes sotsiaalministeeriumi suitsunurgas on leidnud teineteisemõistmise. Igatahes oli tore neid vaadata 8. novembri “Terevisioonis”!



Rõivas polnud kõige nürim pliiats



Taavi Rõivas rõhutas oma lahkumisesinemistes korduvalt, et tal on hea lastetuba. Huvitav, milles see seisneb? Noa ja kahvliga ta kindlasti süüa oskab, ka riietumisele paneb Rõivas rõhku – tema tulisiniseid sokke kohtumisel David Cameroniga mäletab iga põlvepikkune poisikenegi.



Aga hea lastetoa juurde võiks käia ka hea haridus. Selles mõttes ei saa Rõivast muidugi naeruvääristada – ta omandas diplomi mitte vabaakadeemias Nord, kus enamik tema saatusekaaslasi latti ületasid, vaid Tartu ülikoolis. Aga ta oleks võinud veel õppida, teha magistrikraadigi ära. Mitte minna 20-aastasena 1999. aastal justiitsministri nõunikuks. Sest mis nõu oskas verisulis nooruk anda kunagisele tippadvokaadile, tollasele justiitsministrile ja hilisemale riigikohtu esimehele Märt Raskile?



Rõivasel on tagataskus majandusteaduskonnast saadud bakalaureuse kraad (kolm aastat õpinguid alma materis) ja see andis võimaluse häälekalt kaasa rääkida kõiki meie elu puudutavates põletavates probleemides nii parlamendi rahanduskomisjoni esimehe kui ka sotsiaalministrina.



Annab jumal ameti, annab ka mõistuse. Peaministrina 961 päeva jooksul peetud kõnedes oli minu kui filoloogi jaoks paraku liiga palju käibetõdesid ja sõnakõminat. Samas, kindlasti polnud Rõivas kõige nürim pliiats, ka mitte kõige halvem kõnemees. Ikkagi peenhäälestaja. Kuigi “tüütavaid jutte, millel puudus sisu” kuulsime rohkem kui varasemate peaministrite puhul. Aga peame arvestama, et Rõivas sattus sellesse ametisse juhuslikult, Reformierakonnas toimunud intriigide tulemusel.



Ise peab valitsusjuht ennast vaat et läbi aegade parimaks peaministriks. Olen nõus, et ta ei olnud kõige halvem peaminister. Mart Siimann pidi oma vähemusvalitsusega (1997–1999) veel rohkem laveerima ja mõttetult paigal tammuma.



Oh seda sinisilmsust!



Lahkuv peaminister heitis oma koalitsioonikaaslastele ette, et nad pidasid läbirääkimisi “avalikkuse selja taga”. No ma ei tea, vaid pime ei märganud, et praeguse peaministri aeg saab varsti otsa.



Seoses presidendivalimistega lõpetasin 2. septembri Meie Maas oma arvamusloo nii:



“Lõppegu need valimised valijameeste kogus või riigikogus, ühte ma julgen küll ennustada – veel sel aastal võime muudetud nimedega laulda Tarmo Pihlapi surematut lugu “Alice”. Eriti muidugi Stenbocki maja läheduses elajad.



Istun aknal, loojumas päev

äkki kuju, tuttavat näen

... see on Alice

Kas petavad silmad või tõsi on see

käes tal pakitud kohver ja keep

ta korraks peatub ja lehvitab siis"



“Kes olen mina?” küsivad võimupartei toiduahela liikmed õigustatult. Aga ka elukogenud välisminister Jürgen Ligi täheldas tagantjärele, et nägi “märke koalitsioonipartnerite hooramisest juba pikemat aega” (Postimees, 7.11.2016). Kindlasti saame uues valitsuses diplomaatilisema ja kompetentsema välisministri kui Ligi, kuid sisepoliitilistes küsimustes tasub hea lastetoaga multitalenti alati kuulata.



Hääletut alistumist ei tulnud. Ei tule ka vasakpööret. Rääkimata riigipöördest, millele vihjas kindral Laaneots kolmapäevases tsirkuseetenduses riigikogus. Laseme loodaval valitsusel atra seada, anname neile 100 päeva aega stagnatsioonist väljatulemiseks. Siis tulistagem. Kui on põhjust. Meenus millegipärast Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei (Eestimaa Kommunistliku Partei õigusjärglane) liider Tiit Toomsalu, kes kartis eelmise aastasaja lõpus Kentmanni 13 hoonest lahkuda, kuna polnud kindel, kas justiitsministeeriumi poolt hoonet valvama pandud turvafirma töötajad ta pärast uuesti sisse lasevad. Toomsalu oli varem teatanud, et ei lahku hoonest enne, kui valve on maha võetud (Postimees, 28.10.1997).Ma pole kuulunud kommunistlikusse parteisse ega olnud kunagi ka Reformierakonna valija. Sellegipoolest – 95% oma elust olen olnud sunnitud elama nende kahe partei valitsemise all. Tõsi, järgnevad kaks ja pool aastat ei pea ma enam kuulama Stenbocki majast tulevat loba asendamatusest. Aga kus on garantii, et Reformierakonna tehnilist töötajat Rain Rosimannust ma 2019. aasta koalitsiooniläbirääkimistel ei näe?Sellegipoolest olen suuremeelne ja arvan, et kui ametisse asub Jüri Ratase valitsus, võiks kutsuda Andrus Ööveli Euroopa avarustest korraks Eestisse ja korraldada Toompea riigikogulaste parkimisplatsil ühe uhke paraadi tänutäheks Taavi Rõivasele ja Reformierakonnale.Ikkagi 17 aastat kogemusi ja kompetentsi – kõlagu need sõnad siinkohal nii õõnsalt kui tahes. Kujutlegem ette, kuidas kolonni peas oleks kaks kindralit, nende järel Valduri ja Silvi osa täitjad filmist “Vanad ja kobedad saavad jalad alla” ning ankrumehena naine, kes pisaraid pühkides arvutab, kes on Eesti Vabariigi kõige suurem mölakas. Kas Vembu (Jevgeni Ossinovski) või Tembu (Margus Tsahkna), kes sotsiaalministeeriumi suitsunurgas on leidnud teineteisemõistmise. Igatahes oli tore neid vaadata 8. novembri “Terevisioonis”!Taavi Rõivas rõhutas oma lahkumisesinemistes korduvalt, et tal on hea lastetuba. Huvitav, milles see seisneb? Noa ja kahvliga ta kindlasti süüa oskab, ka riietumisele paneb Rõivas rõhku – tema tulisiniseid sokke kohtumisel David Cameroniga mäletab iga põlvepikkune poisikenegi.Aga hea lastetoa juurde võiks käia ka hea haridus. Selles mõttes ei saa Rõivast muidugi naeruvääristada – ta omandas diplomi mitte vabaakadeemias Nord, kus enamik tema saatusekaaslasi latti ületasid, vaid Tartu ülikoolis. Aga ta oleks võinud veel õppida, teha magistrikraadigi ära. Mitte minna 20-aastasena 1999. aastal justiitsministri nõunikuks. Sest mis nõu oskas verisulis nooruk anda kunagisele tippadvokaadile, tollasele justiitsministrile ja hilisemale riigikohtu esimehele Märt Raskile?Rõivasel on tagataskus majandusteaduskonnast saadud bakalaureuse kraad (kolm aastat õpinguid alma materis) ja see andis võimaluse häälekalt kaasa rääkida kõiki meie elu puudutavates põletavates probleemides nii parlamendi rahanduskomisjoni esimehe kui ka sotsiaalministrina.Annab jumal ameti, annab ka mõistuse. Peaministrina 961 päeva jooksul peetud kõnedes oli minu kui filoloogi jaoks paraku liiga palju käibetõdesid ja sõnakõminat. Samas, kindlasti polnud Rõivas kõige nürim pliiats, ka mitte kõige halvem kõnemees. Ikkagi peenhäälestaja. Kuigi “tüütavaid jutte, millel puudus sisu” kuulsime rohkem kui varasemate peaministrite puhul. Aga peame arvestama, et Rõivas sattus sellesse ametisse juhuslikult, Reformierakonnas toimunud intriigide tulemusel.Ise peab valitsusjuht ennast vaat et läbi aegade parimaks peaministriks. Olen nõus, et ta ei olnud kõige halvem peaminister. Mart Siimann pidi oma vähemusvalitsusega (1997–1999) veel rohkem laveerima ja mõttetult paigal tammuma.Lahkuv peaminister heitis oma koalitsioonikaaslastele ette, et nad pidasid läbirääkimisi “avalikkuse selja taga”. No ma ei tea, vaid pime ei märganud, et praeguse peaministri aeg saab varsti otsa.Seoses presidendivalimistega lõpetasin 2. septembri Meie Maas oma arvamusloo nii:“Lõppegu need valimised valijameeste kogus või riigikogus, ühte ma julgen küll ennustada – veel sel aastal võime muudetud nimedega laulda Tarmo Pihlapi surematut lugu “Alice”. Eriti muidugi Stenbocki maja läheduses elajad.Istun aknal, loojumas päeväkki kuju, tuttavat näen... see on AliceKas petavad silmad või tõsi on seekäes tal pakitud kohver ja keepta korraks peatub ja lehvitab siis"“Kes olen mina?” küsivad võimupartei toiduahela liikmed õigustatult. Aga ka elukogenud välisminister Jürgen Ligi täheldas tagantjärele, et nägi “märke koalitsioonipartnerite hooramisest juba pikemat aega” (Postimees, 7.11.2016). Kindlasti saame uues valitsuses diplomaatilisema ja kompetentsema välisministri kui Ligi, kuid sisepoliitilistes küsimustes tasub hea lastetoaga multitalenti alati kuulata.Hääletut alistumist ei tulnud. Ei tule ka vasakpööret. Rääkimata riigipöördest, millele vihjas kindral Laaneots kolmapäevases tsirkuseetenduses riigikogus. Laseme loodaval valitsusel atra seada, anname neile 100 päeva aega stagnatsioonist väljatulemiseks. Siis tulistagem. Kui on põhjust.

Veel artikleid samast teemast »