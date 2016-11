Arvamus

JUHTKIRI - Isadepäev

Laupäev, 12. november 2016.



Eile austati Saaremaal aasta isa, kelleks seekord valiti kümme last üles kasvatanud Johan Heinmaa. Muheda jutuga töökas mees on nüüd oma naise Koiduga samal pulgal, sest maikuus sai Koidu aasta ema tiitli.



Isadepäev peaks olema püha, millega märgitakse ära meeste roll laste kasvatamisel ning avaldatakse tänu isadele ja vanaisadele. Johan on seda tiitlit igati väärt.



Eestis peetakse isadepäeva novembrikuu teisel pühapäeval. Esmakordselt tähistati isadepäeva aga 1910. aastal Ameerika Ühendriikides ja 1966. aastal kuulutati see päev Ameerikas riiklikuks pühaks. Kusjuures Ameerikas tähistatakse isadepäeva juunikuu kolmandal pühapäeval.



Kui Eestis hakati isadepäeva aktiivsemalt tähistama, otsustas Eesti Naisliit, et igal aastal võiks üks isa olla aasta isa tiitli vääriline ja seda tiitlit antakse välja alates 1998. aastast.



Alati võib arutleda, kas mõnda tiitlit tasub välja anda ja ühte inimest teistest rohkem esile tõsta, aga kui tegemist on positiivse tunnustusega, siis midagi halvemaks sellest ju minna ei tohiks.



