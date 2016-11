Arvamus

JUHTKIRI - Oh need nimed

Reede, 11. november 2016.



Huvitav, kui esimest korda kõneldi haldusreformist, kas mõtles keegi siis ka sellise “tühise” asja peale nagu kohanimed? On ju üldteada, et Eestis on kohanimesid, mis korduvad ja kõigil neil on oma ajalugu.



Saaremaa on liidetavate valdade valguses sattunud eriti keerulisse olukorda, sest siin on kõige rohkem ühesuguseid nimesid ja loomulikult ei taha ükski Rannaküla, Liiva ega Veere loobuda oma ajaloolisest nimest. Kõige hullem, mida võib ette kujutada, oleks nimede sundmuutmine paberil ja kuskil kabinetivaikuses.

Küllap on kõige loogilisem ettepanek liita kohanime ette praeguse valla nimetus. See annaks ühtlasi võimaluse määrata küla asukohta kergemini ning jätaks justkui aimatavad sideme kunagiste valla- ja kihelkonnapiiridega.



Pole vist mõtet hakata tembutama võtetega, et lisada külanime ette näiteks Uus-, Suur- või Vana-, see teeks olukorra veelgi keerulisemaks.

Eks nimede muutmise aegu ole varemgi üle elatud ja siis vanad nimed jälle taastatud. Tähtis on, et ajalooline mälu ei katkeks ja inimesed ennast kodutuna ei tunneks.



