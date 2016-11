Arvamus

TOOMAS KÜMMEL AINULT MEIE MAAS: Kolm sammukest demokraatias (1)

Reede, 11. november 2016.



Autor: Toomas Kümmel, ajakirjanik Reede, 11. november 2016. Meie Maa kolumnist Toomas Kümmel. Ma arvan veel tänagi, et omal ajal Siim Kallase sõnastatud “Kodanike riigi manifest” oli väga hea sisuline tekst, justkui poliitiline majakas, mida mööda Eesti demokraatia oleks võinud käia. Just, kui poleks sõna “oleks”.



Soovitan kõigil taas see Kallase manifest läbi lugeda ja võrrelda sellega, kuhu meie poliitika tegelikult on jõudnud. Igal juhul paraku mitte sinna, kuhu “Kodanike riigi manifest” ideaalis nägi. See tõestab taas, et poliitikute puhul pole mitte mingit mõtet pöörata tähelepanu nende sõnadele, vaid ikka ja ainult tegudele.



Kui visata kogu poliitiline retoorika oma sisutühjade loosungitega prügikasti, tekib küllaltki suur võimalus keerata meie demokraatia tagasi õigele suunale.



Kolm halba kaotajat



Mis siis viimastel kuudel on juhtunud? Eelkõige kolm märgilist sündmust – Siim Kallas ei saanud presidendiks, Edgar Savisaar kaotas kontrolli ja võimu Keskerakonna üle ning 17 aastat valitsenud Reformierakond lükati võimu juurest ära.



Need kolm sündmust on omavahel tihedalt seotud, üks ei oleks saanud juhtuda ilma teisteta. Eriti tasub aga kõigi kolme sündmuse puhul jälgida kaotajate reaktsiooni, mis samuti on märgiline.



Legaalse võimu vaheldumine on demokraatia orgaaniline ja loomulik osa. See ongi tegelikult demokraatia peamine sisu. Vanades demokraatiates lähevad võimuvahetused ladusalt. Need ei takista konkurentidel valimiskampaania ajal üksteist kritiseerida, vahel tavakodaniku kujutlusvõime jaoks isegi üle piiri minevalt. Juurdunud demokraatias oskavad poliitikud sealjuures kaotada ja ka võita.



Miks? Sest see on samas väga enesekasupüüdlik tegevus – soliidsetel kaotajatel on alati võimalus järgmisel või ülejärgmisel korral tagasi tulla. Neile poliitikutele, kes kaotada ei oska, võib see tähendada aga poliitilise karjääri lõppu. Nii Siim Kallas, Edgar Savisaar kui ka Taavi Rõivas on halvad kaotajad, mis suure tõenäosusega võtab neilt võimaluse tagasitulekuks.



Siim Kallas rääkis presidendikampaania ajal korduvalt, et on tagasi poliitikasse tulnud selleks, et jääda. Pärast kaotust rääkis ta oma suurest pettumusest, kuidas omad noa selga lõid ja et on vaja asjad Reformierakonnas selgeks rääkida.



Ühes intervjuus lipsas muidu nii ettevaatliku Kallase suust isegi võimalus kaaluda uue erakonna tegemist. See ettevaatamatus maksis Kallasele omaenda erakonnakaaslaste mõnitamise ja õelad vihjed presidendivalimiste-aegsest koostööst Kremli-meelse Savisaarega.



Reformierakonna juhatuse ette väljakuulutatud asjade selgeksrääkimisele sammunud Kallast jälgisid küll telekaamerad, tulemuseks oli aga tühi soss.



Edgar Savisaar teatas pärast Keskerakonna kaotatud kongressi – kuhu ta isegi kohale ei läinud ja oma kaitsekilbina juba tavakohaselt naisterahvast kasutas – ajalehele Helsingin Sanomat, et aasta pärast on kõik teisiti ja ta kandideerib taas. Ka kõnealuse artikli pealkiri oli sõnastatud sõjakalt: “Veteranpoliitik loobub kandideerimast, kuid jätkab võitlust”.



Savisaare partisanivõitlusel on aga üks väga halb perspektiiv, kui isegi eelseisev kohtuprotsess kõrvale jätta. Praegu on Savisaar erakonna kassast saanud iga kuu 21 000 eurot. Kas iseseisev partisanivõitlus eeldaks lume alt jõhvikate korjamist ja Hundisilma talus tasuliste ekskursioonide korraldamist?



Olgem ausad, väga ebatõenäoline stsenaarium.



Reformierakonna võimult kõrvaldamine tõi välja nende meeleheite ja Taavi Rõivase suutmatuse väärikalt kaotada. Kuulsime päevade kaupa tema päheõpitud fraase kursimuutusest, vasakpöördest, partnerite poolt noa selga löömisest.



“Reformierakond ei kavatse lahkuda võitluseta. Meie poolt hääletut alistumist oodata ei maksa. Me seisame parempoolse Eesti eest alati,” olid Rõivase esimesed sõnad pärast võimukaotuse reaalsuse kohalejõudmist.



Mis kõige halvem, Taavi Rõivase retoorikas tuli selgelt esile Reformierakonna samastumine Eesti riigiga. Justkui tähendaks 17 aastat valitsenud ja pidevalt koalitsioonipartnereid vahetanud Reformierakonna võimult tõukamine automaatselt Eesti riigi toimimise lakkamist.



Kohati läksid Rõivase olukorrakirjeldused lausa paaniliseks: “Parlament andis mandaadi selgelt parempoolsetele erakondadele. Seda mandaati ei ole Eesti inimesed muutnud. Nii et ei ole praegusele pöördehetkele, mis on kindlasti Eesti mõistes ajalooline kursimuutuse mõttes, rahva mandaati küsitud.”



Sellele vastas kaudselt president Kersti Kaljulaid: “Eesti parlament on saanud rahvalt mandaadi moodustada valitsus. See on nende vastutus, parlamendierakondade vastutus. Neil kõigil on rahva mandaat.”



Taavi Rõivas on käitunud nii, et raske on talle ennustada kunagi naasmist peaministrina. Enamgi veel – tal tekib lähiajal raskusi isegi juhistaatuse säilitamisega oma koduerakonnas.



Algus Reformierakonna lagunemiseks näib olevat tehtud



Äsja lõppenud USA presidendivalimiste tulemuste selgumisel tunnistas Hillary Clinton esimese asjana oma kaotust ning helistas konkurendile Donald Trumpile, et teda võidu puhul õnnitleda.



Viivitamatult järgnes Trumpi vastus: “Ta võitles tõsiselt. Hillary on teinud väga palju ja väga rasket tööd pika aja jooksul ja me võlgneme talle suure tänuvõla tema teenistuse eest meie riigi heaks. Ma mõtlen seda väga tõsiselt.”



Nii käitutaksegi demokraatias ja nii kindlustatakse eeldus uueks võimaluseks.



Demokraatias peavad ka võitjad jääma väärikaks, mida uus, moodustatav valitsus peab meeles pidama. Et 2019. aasta parlamendivalimiste ajal ei peaks me uute valitsuserakondade valimisplakatitelt lugema: “Valige meid, muidu saate Reformierakonna!”.



Kui muidugi Reformierakond selleks ajaks praegusel kujul üldse veel eksisteerib. Nii võib juhtuda, kui nad ei suuda end kokku võtta ja jätkavad praegust lammutavat retoorikat. Oma rolli mängivad muidugi ka ees ootavad sisetülid küsimuses, kes on süüdi, ning võimalik juhivahetus. Algus selleks näib olevat tehtud.



Endine Reformierakonna tegevpoliitik, praegu aktiivne kaasamõtleja Meelis Atonen märkis ju: “Taavi mahavõtmisega sai hakkama nn Kaljuranna (toetus-)grupp. Nüüd teevad kannataja nägu, aga kahju just neist ei ole.”



