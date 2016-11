Arvamus

JUHTKIRI - ETV jäi alla

Neljapäev, 10. november 2016.



Ehkki täna on rahvakalendri järgi mardipäev, pälvivad rohkem tähelepanu Taavi ja maailma ulatuses Donald.



Nii Ameerika presidendivalimised kui Taavi Rõivase umbusaldamine on suured meediasündmused, mis rahva meeli ärevil hoidsid. Seda üllatavam on ERR-i seisukoht, et otsepilti nendest sündmustest näidata pole vaja. Kui hommikuse “Terevisiooni“ ajal oli kõik justkui tasemel ja infot tuli juurde pidevalt, siis kohe, kui “Terevisioon“ lõppes, lõppes ka ülekanne ja nägemata jäi Donald Trumpi võidukas lavaletulek koos kogu oma perekonnaga ja tema esimesed sõnad presidendiks valituna. Kuna valimistulemused olid niivõrd ootamatud, siis oleks eeldanud ETV-lt operatiivsemat ja paindlikumat lähenemist oma väljakuulutatud kavale. Kas üks inglise filmi järjekordne osa ikka kaalus üles seda põnevust, mida pakkus Ameerika?



Sama kordus pärastlõunal, kui riigikogust otseülekande ja Rõivase umbusaldamise asemel näitas ETV saateid “Ajavaod“ ja “Midsomeri mõrvad“. Õnneks pakkusid paremaid võimalusi Delfi ja Postimees, ehkki ilmselt ülekoormuse tõttu kippus pilt vahel hanguma.



