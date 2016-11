Arvamus

ERVIN ÕUNAPUU AINULT MEIE MAAS: Marginaal II

Kolmapäev, 09. november 2016.



Autor: Ervin Õunapuu, kunstnik, kirjanik ja lavastaja Kolmapäev, 09. november 2016. Ervin Õunapuu Homme on eriliselt huvitav päev. 10. novembrile on mardipäev nihkunud katoliiklikult pühalt, 11. novembrilt, luterluse mõjul, sest 10. november on usu-uuendaja Martin Lutheri (1483–1546) sünnipäev.



1938. aasta Lutheri sünnipäevapidu Saksamaal ja Austrias teab tänaseks kogu maailm Kristalliöö nime all.



Sel hirmsal ööl toimusid sündmused, mis olid inspireeritud sünnipäevalaps Lutheri raamatust “Juutidest ja nende valedest”. Kristlased usuvad, et isik, kes on halastamatult taga kiusanud, piinanud või tapnud juute, on tegutsenud Issand Jumala tööriistana. Deitsiid on põhjus, miks kristlased juute juba üle kahe tuhande aasta nii meeletult vihkavad.



Alati, kui räägitakse luterlusest või kui ma näen riigitelevisioonis otseülekannet jumalateenistuselt, meenub mulle Lutheri hirmus sajatus juutide kohta: “Juudid on tehtud Kuradi enda sõnnikust!”



Endine vaga augustiin, hilisem usureformija oli veendunud, et Kurat, kurjad vaimud ja deemonid on reaalsed. Vähe sellest, Luther on kirjutanud, kuidas ta Kuradiga silmast silma kohtus, kuidas ta seda elukat tindipotiga viskas, kui viimane ahju tagant välja astus. Intsident toimus 1521. aastal Wartburgi lossis, kus reformaator end lindpriina valenime all varjas.



Aja jooksul muutuvad Lutheri foobiad järjest arutumaks, usumees teatab: “Kõik me kuulume oma ihu ja omandusega Kuradi võimu alla. Me oleme vaid külalised maailmas, kus tema on valitseja ja jumalus. Sellepärast alluvad talle ka leib, mida me sööme, ja jook, mida me joome, ja rõivas, mida me kanname, ja isegi õhk, millest meie ihu elab.”



Usumees oli täiesti veendunud, et kõigis õnnetusjuhtumites, ka pisimates apsakates, mis elus ette tulevad, on süüdi Kurat. Ta hoiatas: “Ma kardan väga, et ülikoolid osutuvad põrgu väravateks, kui neis ei uurita usinalt Pühakirja ega vajutata seda sügavale noorte südamesse. Sinna aga, kus Pühakirjal pole antud õigust valitseda, ei soovita ma kellelgi lapsi saata. Iga õppeasutus, kus ei tegelda lakkamatult Jumala Sõnaga, langeb kõlbeliselt.”



Lutherile kuulub ka ütlus: “Mida Kurat ei saa ise teha, seda teeb ta tigedate vanade naiste kaudu.”



Seda viimast silmas pidades on paslik tsiteerida EELK peapiiskoppi Urmas Viilmad, kes on kirjutanud: “Lutheril oli reljeefne suupruuk ja teda tuleb omas ajas vaadata ka nagu mõnda populaarset följetonisti tänapäeval.”



Kui peapiiskopi selgitusest lähtuda, siis viskas följetonist Luther nalja, kui ta käskis talupoegi surnuks lüüa; tegi nalja, kui käskis lihtsakoeliselt mõtlevad naised rattale tõmmata, vigasena sündinud lapsed uputada ja nõiad tulle visata; viskas nalja, kui kirjutas juutidest kui Saatana sõnnikust ja Kuradi lastest?



Oluline on teada, mida ütles usujuht Luther inimeste piinamise ja tapmise kohta. Ta ütles täpselt nii ja mitte teisiti: “See on Jumal, aga mitte inimene, kes poob ja rattale tõmbab, päid maha raiub ja sõdasid peab.”



Jumalainimeste viha ja sallimatus uskmatute ning teiseusuliste vastu on gigantne. Nende arvates on Jumal range ja karistav üliolend, kes nõuab vankumatut usku ja täielikku sõnakuulmist. Judaismi ja sellest välja kasvanud ristiusu ning osaliselt ka islami aluseks on kümme käsku, millest esimene paneb kohe mängureeglid paika: “Mina olen Issand, sinu Jumal. Sul ei tohi olla teisi jumalaid minu kõrval.”



Aastakümneid tagasi tundsin taevaskäijat, kes rääkis Jumala ja inglitega. Tema nähtamatu isand andis talle hingerahu, inglid hoolitsesid heade mõtete eest – imeline sõelumine maa ja taeva vahet kestis aastaid.



Vaimusilmas näen tema helget naeratust veel praegugi. Salajas teda kadestati, mehesse suhtuti kui vabadusvõitlejasse, kes sammub koos Jeesusega läbi tule ja vee, oli ju ENSV ajal igal usklikul teisitimõtleja märk küljes.



Kõik muutus, kui ühel sügisööl laskus mehe ette punaste tiibade ja leegitsevate juustega peaingel, kes sosistas, et kui ta tahab otsejoones paradiisi minna, peab ta heinaküüni põlema panema, aga kui tahab päästa kogu küla, siis on vaja ka elumajale ja laudale tuli otsa panna.



Õnneliku juhuse läbi juhtus naabrimees tuletikke rapsivale ja Jumalat ülistavale süütajale peale ning vertikaalsete väärtuste otsija isoleeriti ühiskonnast. Paar nädalat hiljem väljus psühhiaatriahaiglast täiesti terve ja tegus mees, kes elas ja töötas kõrge vanaduseni ilma kujuteldavate kaaslasteta.



Ma olen alati tahtnud kuulda luterlaste selgitusi, miks nad järgivad inimsusevastast kurjategijat, miks nad usuvad tema kirjutatut, võtavad seda ülima õpetuse ja usuna, miks laulavad ta laule.



Mind üliväga huvitab, miks on ilmalikus Eesti Vabariigis Eesti Evangeelne Luteri Kirik võimas ja puutumatu institutsioon, isegi nii mõjuvõimas, et sekkub – täiesti uskumatu, aga tõsi – Eesti Rahva Muuseumi ekspositsiooni tsenseerimisse.



Arvatakse, et religioosne usk ja Lutheri kui usu-uuendaja maksma pandud luterlus selle sees on tõlgendamise küsimus. Kui tõlgendada, siis juba nii, et on tõlgendatud elik Lutheri ütlus “Kui ka maailma lõpp tuleks homme, tahan ma täna istutada õunapuu” üks tõlgendus kõlab ju eriti hästi, eriti allakirjutanu kõrvadele, aga nali naljaks.



Minu meelest on see arusaam vale, kõike religioosse usuga seonduvat ja sellest lähtuvat peaks võtma otse, sõna-sõnalt. Siis on kõik kohe selge, ei mingit kuuma kartuli veeretamist, ei mingeid väitlusi ega vaidlusi. Siinkohal peab teadma, kuidas Luther ise Piibli tõlgendamisse suhtus. Ta on kirjutanud: “Pühakirja tõlgendamine lihtsureliku poolt on lubamatu pühaduseteotus.”



Ka ei tohtinud tema meelest mõistust kasutada, sest, osundan jumalateadlast: “Usu väärtus on selles, et ta murrab kaela mõistusel ja lämmatab kiskja, keda muidu ei suudaks kägistada terve maailm koos kõikide loodud olevustega. Mõistus on Kuradi esimene lirva. Seepärast, loobudes mõistusest, me toome Jumalale kõige meelepärasema ohvri, mida võib üldse tuua.”



Vastupidiselt EELK vaimse isa pöörasele vihale ja lapsikutele ähvardustele hindan mina üle kõige selget mõistust ja lihtsat mõtet. Olgu näitena siin Johann Wolfgang von Goethe konstateering: “Kogu kiriku ajalugu on eksituste ja vägivalla segu.”



Seda on hea teadmiseks võtta, eriti nendel, kes pühapäeval sammud jumalateenistusele seavad.



