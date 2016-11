Arvamus

JUHTKIRI - Kurss vasakule

Kolmapäev, 09. november 2016.



Nüüd on see siis kätte jõudnud – valitsus ilmselt kukub. Kui väärikalt, on iseküsimus. Kas oleks olnud põhjust Taavi Rõivasel ise tagasi astuda või tasub ära oodata umbusaldushääletus, et siis lüüasaanuna saalist väljuda? Reformierakond on lubanud võitluseta mitte alla anda.



Need, kes nimetavad suuri muutusi vasakpöördeks, püüavad hoiatada võimalike tagajärgede eest. Teised leiavad, et tegemist on ainuvõimaliku lahendusega, kuna seljad on kokku pannud viis parlamendiparteid kuuest.



Selge on see, et üks valitsus ei pea püsima koos kuni kuldpulmadeni, vahel on vaja värskendust, aga kõik need, kes loodavad, et uued juhid toovad üleöö õnne Eesti rahva õule, peavad ilmselt pettuma. Viie rikkama riigi hulka ei vii ka uus valitsus ning suured pensionid ja palgad jäävad esialgu ikka unistuseks.



Muutused tulevad pigem kosmeetilised, sest “ühinenud parteid” peavad esialgu üksteisega toime tulema ja isekeskis võimu jagama õppima, aga rikkaks tegevat rahalaeva pole ka neil üleöö kuskilt võtta.



