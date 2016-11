Arvamus

BRIT KERBO AINULT MEIE MAAS: Õigus olla habras

Teisipäev, 08. november 2016.



Autor: Brit Kerbo, NAISkolumnist Teisipäev, 08. november 2016. Meie Maa kolumnist Brit Kerbo. On kottpime tuba ja jalad külmetavad. Viimane korralik söömaaeg oli nädal tagasi. Pead tõusma. Sa pead! Lamama jäämine ei lahenda midagi, kuigi energiat tõusta ka ei ole.



Selleks, et süüa, pead sa otsustama süüa. See võtab aega, sest ükski asi ei maitse. Süüa aga tuleb, sest rohkem ei saa sa kaalukaotusega riskida – kilo veel ja oledki alakaalus. Sa oled lapsevanem, sa ei saa seda kõike endale lubada.



Need on mõtted, mis keerlevad peas, kui tuba on pime ja jalad külmetavad.



* * *



4. novembri Eesti Päevalehe artiklis võttis Kadri Ibrus käsitleda ühe väga tundliku teema – depressiooni tunnistamine avalikult, ja tõstatas küsimuse, et kui Norras võttis juba 1998. aastal toonane peaminister endale depressiooni tõttu kolmenädalase haiguslehe, siis kas täna, 18 aastat hiljem söandaks seda teha mõni tuntud Eesti poliitik.



Norras tõi avaliku elu tegelase seesugune ülestunnistus kaasa selle, et avalikult depressioonist ja muudest psüühikahäiretest rääkimine pole enam tabu. Ma ei taha siin Kadri Ibruse eeskujul kokku arvutada ühiskondlikku kahju ja loomata jäänud sisemajanduse kogutoodangut. Ma tahan hoopis öelda, et meil on kõigil õigus olla habras ja selle eest mitte saada stigmatiseeritud.



Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel kannatab depressiooni all kogu maailmas 350 miljonit inimest ja see trend kasvab. 800 000 inimest sureb igal aastal maailmas enesetappude tõttu. Kuigi depressioonile on olemas ravimid ja erinevad teraapiad, saavad asjakohast abi vähem kui pooled haiguse all kannatajatest. Selle põhjuseks on näiteks täielik abi kättesaamatus, ebapiisav hulk koolitatud personali, valediagnoosid ja sellest lähtuvalt ka sobimatute ravimite määramine.



Sotsiaalne stigmatiseeritus on aga see, millele me kõik ühiselt vastu saame astuda. Depressioonis inimest ei saa aidata, käskides tal end kokku võtta või üle saada. See on seisund, kus tervele inimesele lihtsad igapäevased toimingud, nagu söömine, hambapesu või õueminek, muutuvad tegevusteks, mis võivad nõuda tundidepikkust sisevõitlust, kus peas vasardab ühtaegu nii “ma pean” kui ka “ma ei jaksa”.



Kui sellises seisus inimesele anda ühiskondlik signaal, et tegemist on lihtsalt nõrkusega, lükkab see abivajajad üha sügavamale musta auku. Ühelt poolt seetõttu, et võimendub süütunne: “Ma ei vasta ühiskonna ootustele, ma olen nõrk.” Teiselt poolt sellepärast, et nii kardetakse otsida abi. Mis siis, kui keegi saab teada? Mis siis, kui tuleb avalikuks, et mu särav isiksus on tegelikult vaid hoolikalt ehitatud fassaad, mis õhtuti pimedas toas kildudeks variseb?



Paraku tean ma päris paljusid selliseid inimesi. Intelligentseid, särava mõistusega inimesi, kes on emotsionaalselt väga raskes seisus. Nad ei tunnistaks avalikult iial, et neil on selline haigusseisund, sest õhku jääb hirm – kas ma pärast selle ilmsikstulekut enam arvamusliidrina kvalifitseeruksin? Kas mind võetakse pärast tõsiselt?



Eriti näib stigmatiseerimise oht pitsitavat meesterahvaid – maskuliinses ühiskonnas on ootustele vastav mees ju selline, kes ei nuta, selline, kes ei ütle kunagi: “Ma ei suuda täna tööle tulla, sest mul on depressioon.” Ta ei luba seda endale. Sotsiaalne surve sööb hinge seest. Kas sa tohid olla habras? Kus sa tohid olla habras?



WHO Youtube’i kanalilt leiab ühe suurepärase depressiooni olemust kirjeldava animatsiooni “I had a black dog, his name was depression”. Soovitan seda vaadata nii neil, kes täna iseendas tahtejõudu otsivad, kui ka kõigil neil, kes arvavad, et depressioon on kergesti mööduv halb tuju. Samuti lähedastel, kes väga tahaksid mõista oma pereliiget, aga kuidagi ei oska. See animatsioon seletab lühidalt ja lihtsalt.



Meil kõigil on õigus olla habras. See ei sõltu vanusest või soost. Meil on õigus tunnistada, et oleme vahel liimist lahti – nii oma kaaslasele, lastele kui ka kolleegidele. See on lihtsalt inimlik. Me ei pea roboteina kulgema ja vastu rinda tagudes deklareerima, et “mina ei murdu kunagi!”.



Vahel on okei ka murduda. Meie kõigi hinges ja südames heliseb kurbade nootidena lahendamata lugusid, pettumusi ja lüüasaamisi. Kellel armastuse puudumine, kellel lapsepõlvetraumad. Vahel käivad kohustused üle pea. Teinekord juhtub midagi traagilist, vallandades depressiooni, mis vaikse protsessina pinna all peidus ongi vaid seda viimset piiska karikasse oodanud. Tõsi, alati ei pea organism vastu.



Selle loo algus kirjeldab mind novembrikuu pühapäeval kella 17 paiku. Kui ma kaks aastat tagasi raskest depressioonist välja tulles mitmete inimestega nõu pidasin, kas sellest maksab avalikult rääkida, siis soovitati mulle seda mitte teha. See hävitavat mu potentsiaalse tuleviku poliitikas ja see jääks mind sildina saatma, arvati.



Ometi kogevad selliseid tundeid iga päev tuhanded eestlased. Inimesed, kes piitsutavad end vaimselt ja pigistavad endist viimast välja, otsimata õigel ajal abi.



