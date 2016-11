Arvamus

Rohkem valimisi ja rahvahääletusi

Teisipäev, 08. november 2016.



Lõppenud suvi jääb eestlastele meelde ka poliitilise meelelahutusajana, sest ajakirjandus organiseeris “kandidaatide kandidaatide” kõikmõeldavaid esitlusvoore, et mitte otse öelda – tehti presidendivalimiskampaaniat. Nii nagu mujal!



Mõistagi toimus see kohalikku põhiseadust kenasti rikkudes, sest presidendi osas kuulub ainuotsustamisõigus riigikogule või siis valimiskogule.

Arusaadavalt tuli lõpptulemust karta ja nii ka läks – mõlemad väljavalitud seltskonnad näitasid oma rahulolematust meedia isetegevuse suhtes välja sellega, et lihtsalt lükkasid tagasi kõik väljapakutud kandidaadid, jättes “rahva lemmikuks” kuulutatu koguni neljandaks.



Rahvas pole küps?



Tänaseks on meil ikkagi president olemas ja ega kunstkampaania ka päris täielikult aia taha läinud, sest seda suurema huviga oleme oma valimiste järgselt jälginud presidendivalimisi USA-s. Mis ju puudutab meidki, sest rahvusvahelise elu teravnemise hetkel tuli president Obama just Eestisse ja US Army on täna kohal mis kohal.



Samas tuleb nentida, et meie oma “kampaania” ja USA kampaania varju on jäänud paljud muud valimised. Ka meie vahetus naabruses (Leedu) või meiega lähedases seisus olevates riikides (Ungari, Gruusia, Moldova, Bulgaaria), kus jännijäämise korral – aga seda meil tuli oma presidendi valimise puhul taas tunnistada – on ikkagi tark oma probleemidele paremaid lahendusi otsida. Pealegi teevad seda jätkuvalt need teisedki.



Sestap kiigakem Bulgaariasse, kus 6. novembril toimusid nii (otsesed) presidendivalimised kui ka referendum (!) valimissüsteemi muutmiseks. Ehk siis rahvas otsustab! Oluline meeldetuletus just meie seisukohalt, sest presidendivalimiste uue ebaõnnestumise järel vallandus küll arutelu, kuid vaid kasutatava süsteemi parendamiseks.



Pean omamoodi üllatuseks seda, et riigikohtu esimees Priit Pikamäe (Postimehe AK, 29. oktoober) ja õiguskantsler Ülle Madise (Facebook, 2. november) olid esirinnas väitmaks, et pole vaja arutelu teise võimaluse ehk siis presidendi otsevalimise üle, mis ikkagi ju toimus 1992 ja on kirjas põhiseadusega võrdväärses põhiseaduse rakendusotsuses.



Miks tuleks see teine võimalus juba ette välistada ehk siis pidada diskussiooni vaid etteantud raamides, on lihtsalt arusaamatu. Eriti olukorras, kus teisedki riigid ja rahvad jätkavad neile parima lahenduse otsimist.



Paratamatult jääb mulje, et meil ruulivad jätkuvalt need, kes Konstantin Pätsi kombel arvavad, et Eesti rahvas pole küps õigeid otsuseid tegema. Ometi on hea võimalus viidata kas või Suurbritannia Brexiti tulemusele või Kolumbia kodusõja lõpetamise kokkuleppe tagasilükkamisele rahvahääletusel.



Ent eks me tea sedagi, et isegi rahvahääletuste-lembeses Šveitsis tuleb teinekord urnidest välja soovitule vastupidine tulemus. Ometi saab ju sama öelda ka paljude parlamendi- ja kohalike valimiste tulemuste kohta. Kas väldime siis ka nende korraldamist!?



Lõpptulemusena läheb siiski nii, et järgmised valimised annavad n-ö õigema tulemuse. Täpselt sama kehtib ka rahvahääletuste osas ja on juba teada, et Kolumbias tehakse uus hääletus täpsemalt sõnastatud küsimusega.



Mis aga puutub Brexitisse, siis alles selle toimudes jõudis hääletuse korraldajatele kohale ettevõetu nõrk või isegi olematu seotus kehtivate seadustega. Ehk siis tegu oli sisuliselt oma rahva mitteaustamisega, sest kuigi miljonid inimesed siiralt ponnistasid, tuli välja, et pigem tühja – siiani on lahtine, millega see kõik tegelikult lõpeb!? Elik – seadused olgu ikka täpsed!



Mis puutub Bulgaariasse, siis sealsel rahvahääletusel oodati kodanikelt vastust mitmele küsimusele, mis osalt ka meil siiani probleemiks. Kas või parteide riiklik finantseerimine – Bulgaarias pakutakse lahenduseks “1 levi (kohalik väikseim rahaühik) aastas iga viimastel valimistel saadud hääle eest”. Teiseks ettepanekuks on valimistest osavõtu muutmine kohustuslikuks, mis toob kaasa teatud rahatrahvi neile, kes ei osale. Küsitakse ka toetust majoritaarse valimissüsteemi kehtestamiseks, mis tähendab teise valimisvooru korraldamist juhul, kui esimeses hääletusvoorus ei saa ringkonnas keegi 50% häältest. Ehk siis – rohkem valimisi!



Naiste esiletõus



Mis puutub aga Bulgaaria presidendivalimistesse, siis seal oli suurfavoriidiks parlamendi esinaine Tsetska Tsacheva, kes kampaania ajaks peatas oma volitused. Asi, mida pikalt ei soovinud teha Eesti meedia toetatud kandidaat, kes tahtis korraga pidada kahte ametit ja olla veel ka kandidaat kolmandale – detail, mis ilmselt saigi määravaks tema lõpptulemusele.



