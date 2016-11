Arvamus

MÕTE: Novembrikuu muinasjutt

Teisipäev, 08. november 2016.



Ega see ju kellelegi mingi uudis ole, et meie laiuskraadil aastaajad vahelduvad. Ikka kevad, suvi, sügis ja siis see pikk ja väsitav talv. Nii on olnud tuhandeid aastaid ja hoolimata kliima soojenemisest saavad nähtavasti ka sajad järgmised sugupõlved seda vaheldusrikkust kogeda. Noh, kui jumal annab, muidugi.



Hooajaks algas see piltlikult öeldes kohe pärast tänavapiknikut ja õunakohvikute pühapäeva. Justkui eile, eksole, kuigi möödas on täpselt kaks kuud. Nüüdseks on kõikjal maakonnas viimased loodusannid salvedesse kogutud, hoidisteriiulid purkide all lookas ning põllu- ja aiamaad korrastatud. Metski on minetanud oma sügiseselt rõõmsa kirevuse ning seisab lähenevas külmahirmus tummalt ja võimalikult vaguralt, justkui püüdes end mitte liigutada.



Inimesed on kappidest välja otsinud soojema ihukatte ja jalavarjud, jalgrattad on paigutatud kuuridesse ja keldritesse, autodel vahetatakse rehve ning rehade asemel tõstetakse trepikodadesse luuad ja lumelabidad. Puukuurid on küttepuid servani täis ning suurenevate kaugkütte ja kopsakamate elektriarvete jaoks on pangakontole kogutud vajalikud lisaeurod.



Eestlane teab ja oskab end igasugusteks katsumusteks valmis seada ja seda see talv sageli on – iga-aastane kriisiolukord. Ja ometi tuli see tali nagu tavaliselt, täiesti ootamatult ning kohe rohke lumega. Sünkpimedale kaamosele anti tänavu isegi Saaremaal õige napp aeg. Kui juba kuu alguses said lapsed esimesest lumest rõõmu tunda ja lumemõnusid nautida mitmes maakonna paigas, siis ööl vastu pühapäeva mattus Kuressaaregi õhkõrna ja pimestavalt valgesse lumme.



