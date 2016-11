Arvamus

JUHTKIRI - Anna oma hääl

Teisipäev, 08. november 2016.



Eilsest neljapäevani ehk 7. novembrist kuni 10. novembri kella 20-ni toimub elektrooniline rahvaküsitlus ja reedest kuni pühapäevani iga päev kella 12–20 rahvaküsitlus küsitluspunktides. Soovitakse teada saada, mida saarlased arvavad sellest, et tulevikus on meil üks Suur-Saaremaa omavalitsus.



Küsitlused toimuvad senistes valdades ja selles ürituses ei pea kaasa lööma Muhu ja Ruhnu vald, kes jäävad ka edaspidi tegutsema omaette üksustena.



Mida aga arvata rahvaküsitlusest teistes valdades? Alati on tore, kui tahetakse teada rahva arvamust, aga antud juhul tekitab see pigem nõutust, sest kõik on ju niikuinii ette ära otsustatud. Kui selgub, et inimesed pole ühinemise poolt, kas keegi jätab siis ürituse pooleli? Kindlasti mitte, sest otsused on juba ära tehtud.



Kui tulevikus juhtub midagi kehvasti minema, kas on siis hea ette näidata, et me pole sellist liitu tahtnudki? Kui aga rahvaküsitlus näitab, et inimesed ühinevad hea meelega, siis ei saa tulevikus keegi nuriseda, sest ise tahtsite. Hea siiski, et mingi märk maha jääb.



