VOOTELE HANSEN AINULT MEIE MAAS: Muutuvate maastike hind

Laupäev, 05. november 2016.



Autor: Vootele Hansen, kolumnist Laupäev, 05. november 2016. Meie Maa kolumnist Vootele Hansen. Sada aastat tagasi ilmus Rootsis Rudolf Kjelleni kirjutatud raamat „Riik kui eluvorm” (eesti keeles 1940), kus autor sõnab, et rahvas ei irdu oma maast, vaid kasvab ikka rohkem sellega kokku. Oma maad maha jättes muutub ka rahvas. Ta võrdleb rahvast ja maad abikaasadena, kes olles küll algselt ja igaveseks olemuselt erinevad, muutuvad samas üheks isikuks.



Siit võib järeldada, et maa muudab rahvast ja rahvas maad. Rahva muutumist on raske jälgida, sest me ei saa vaadelda möödunud rahvapõlvi, võime vaid neist jäetud jälgede ja kirjutiste põhjal üht-teist oletada. Maapinnal on möödunud aegade jäetud muster nähtav.



Kinni kasvanud vaated



Kiviaja ja pronksiaja asulakohti ning kalmeid, varaste põldude peenraid ja kogutud kivihunnikuid märkab treenitud silm. Väikeste lohkudega ohvrikive on lihtsam ära tunda.



Muinasaja lõpp on jätnud maastikule võimsad maalinnad ja linnamäed. Keskajast pärinevad Kuressaare linnus, Tallinna vanalinn, mitmed linnusevaremed ja vanad kihelkonnakirikud.



Uusajast mõisahooned ja nende ümber olnud väljad ning puiesteed, praegugi kasutusel olevad kalmistud, ribapõldude asemel krunti korraldatud põlistalud, raudteed jmt.



Iseseisvuse esimesest ajast mõisaväljadele kerkinud asundustalud, kolhoosiajast nn lautelamud (laut ja nelja või kaheksa korteriga elamu), keskused suurfarmide ja töökodadega.



Taasiseseisvumisajast põldudele ehitatud elamurajoonid, eurorahaga tehtud maanteed ja viaduktid.



Viimase poolsajandiga on kahekordistunud metsamaa pindala Eestis. Arvatavasti pole meie maa viimased kolmsada aastat nii metsane olnud. Metsastunud on väiksemad põllud, kuid peaasjalikult niidud ja puisniidud. Kinni kasvanud on paljud varasemates turistidele mõeldud brošüürides kirjeldatud vaated. Ka mälestustes kirja pandud taluõuest nähtud kirikutornid või vabrikukorstnad on nüüd metsa taga.



Meie vanavanemate pargitaoline Eesti on muutunud noorte ja keskealiste metsade, suurte väljade ja karjääride Eestiks. Ülemöödunud sajandil suurendasid pargisarnasust ka tiheda asustusega valdades olevatest vähestest metsadest kütteks korjatud haod ja käbid.



Samuti on muutunud meie jõed ja ojad. Varasematel aegadel olid suuremad jõed kasutatavad veeteedena, palke parvetati ka väiksematel jõgedel ja selleks kaevatud kanalitel. Sõjaeelne „Eesti Entsüklopeedia” annab laevatatavate veeteede pikkuseks Eestis 600 km, millest suurema osa moodustab Peipsi järv.



Enne aurupuksiire veeti lotjasid vastuvoolu hobustega. On ju veel liikujate tarvis eraldatud kallasrada nimetatud ka veorajaks. Taoline hobutee eeldas hooldust. Praegu on Emajõe kallastel paraku inimeselgi raske liikuda, hobune murraks seal jalad. Ka vanadel joonistustel on jõe kaldad lagedad ja siledad.

Parvetamiseks kasutatud jõgesid tuli mõistagi puhastada, samas saastab parvetamine veekogu puidujäänustega.



Miks sellest rääkida? Me oleme kuulnud lapsena vanade inimeste jutte jõgede kala- ja vähirikkusest. Siirdekalade rohkus tagas suurema loomuse ka meres.



Statistikaamet annab siseveekogude kalapüügiks viimastel aastatel 2500–3000 tonni. Sõjaeelse entsüklopeedia täiendusköite kohaselt oli keskmine kalapüük Eestis 20 miljonit kg (20 tuh tonni) ja sellest 16% sisevetest, mis on 3200 tonni. Vähenemine on toimunud, kuid ei ole väga suur. Kindlasti annaks parema ülevaate liigilise koosseisu võrdlemine ja teave aruannetest välja jäänud osa suurusest.



Siseveekogude kalavarude vähenemise põhjusena on tavaliselt toodud vee reostus ja paisud. Saja aasta tagusest ajast ei ole meil võrreldavat veekvaliteedi seiret.



Talumajapidamistel ja väikeasulatel ei olnud siis kanalisatsiooni, ka välikäimla oli paljudele majapidamistele tundmatu. Samas oli palju väiketööstust. 1932. aastal oli 335 piimatalitust, millest 1938. aastaks oli alles 277. Piiritusevabrikuid oli 1930. aastal 129, lisaks hooajalised tärklisetööstused. Ka nende heitveed juhiti vette, kuid arvatavasti olid kogused väikesed ja tööstuste juures olevate tiikide isepuhastusvõime piisav. Samuti juhiti Tartu linna kanalisatsioon ja rentslid Emajõkke, kuigi suur osa inimeste elutegevuse jääkidest koguti kokku (kuivkäimlad) aiaväetise tootmiseks.



Ka vesiveski on Eestis pikka aega tuntud. Meil on erinevalt mitmest naabrist selle kohta oma sõna, mis on saanud kõigi veskite üldnimeks (vesi+kivi). 1940. aastal oli Vikipeedia andmetel Eestis 759 vesiveskit. Ülemöödunud sajandil oli rohkem.



Tollal olid enamus paisusid nn liikuvad ehk avatavad paisud. Parvetamise ajal avati pais, samuti veskijärve puhastamiseks. Tänapäeval on paisud sageli kinnised, mida ei saa avada. Lisaks veel koprapaisud, mida ise olen veidi üle kilomeetrisel kraavilõigul kokku loendanud seitse.



Lühenenud jõed ja ojad



Mina arvan, et nii meie maastikku kui ka vetevõrku kujundas viimasel vene ajal maaparandus. Eestis oli taasiseseisvumise ajaks üle 700 000 ha parandatud maid ehk enam kui 1/7 territooriumist. Paljud ojad muudeti peakraavideks, näiteks Kuke ja Maadevahe jõed. Mandril lõhati paekivisse Navesti jõele uus säng. Kevadine lumesulamisvesi ja sügisesed tulvad voolasid kiiremini eesvooludesse ja merre ning põllumajandustehnika pääses põllule. Samas lühenesid ojad ja jõed ning lisaks pikkusmeetritele vähenes ka pindala. Veeorganismidele jäi vähem eluruumi.



Maaparandus toimus alates 1960-ndatest riigi raha eest. Küllap ka siis oli eesmärk üleliidulises eelarves ettenähtu ära kulutada. Põllumaa üldpind ei suurenenud (uudismaadega võrreldava pindalaga maad metsastusid või jäid tööstuste ja ehituste alla). Maaparandajate suured palgad meelitasid töötajaid teistest majandussektoritest. Plusspoolele jäävad kindlasti head põllu- ja taluteed maaparandusobjektidel, kuluks aga veekogude muutus.



Missuguseks muutub meie kooselu oma maaga tulevikus, ei oska ma öelda. Senine kogemus teeb ettevaatlikuks igasuguste kampaaniate suhtes. Viimase poolsajandiga on maastikumustrite mitmekesisus vähenenud. Laaned ja väljad on läinud pindalalt suuremaks, jõed ja ojad lühemaks. Lühenenud on erinevate maakasutuste piirid, mis vähendab ka paljude liikide eluvõimalusi, kelle jaoks on varje- ja toitumisalade mitmekesisus oluline.



Praegu oleme veel valmis väheste puisniitude säilitamiseks peale maksma. Kuid ma arvan, et järgmine põlvkond, kelle lapsepõlvemälestustesse need ei kuulu, loobub sellest.



