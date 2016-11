Arvamus

JUHTKIRI - Lootuste täitumise päeval

Esmaspäev, 07. november 2016.



Novembrikuu viiendal päeval loodeti Keskerakonna väljumist pikaajalisest opositsioonis istumisest. Paides peetud erakonna XVI kongressil õnnestus enam kui tuhandel delegaadil valida silmapaistev poliitik, Saaremaa juurtega Jüri Ratas erakonna uueks esimeheks. Ta lubas samal õhtul Eesti poliitikaelus muutusi. Eeskätt erakonna väljatoomist isolatsioonist.



Kongress, mida peeti Eestimaa südames, sujus ladusalt ja kardetud idasuunalist poliitikat tunnustavad delegaadid ei pääsenud mõjule, kui mitte arvestada mõnda kõnelejat, kes püüdis oma sõnavõtuga meeldida endisele esimehele.



Suurema osa üksmeel mõjus sümpaatselt ja eesmärgile jõuti otsustava enamusega. Võib arvata, et alates tänasest tööpäevast algab riigikogu erakondade kompamine otsimaks koostöövõimalusi uuenenud Keskerakonnaga. Pole võimatu, et näeme muudatusi ka Toompea koalitsioonis.



