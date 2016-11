Arvamus

MART SOIDRO AINULT MEIE MAAS: Viimast korda Edgar Savisaarest

Laupäev, 05. november 2016.



Autor: Mart Soidro, literaat Laupäev, 05. november 2016. Meie Maa kolumnist Mart Soidro. FOTO: Toomas Huik Täna koguneb Paide E-Piima spordihalli tuhatkond keskerakondlast, et valida erakorralisel kongressil parteile uus esimees. Nii uskumatu kui see ka ei tundu, sai veerandsada aastat Eesti suurimat erakonda juhtinud Edgar Savisaare aeg ümber.



Nojaa, 21. oktoobrist 1995 kuni 30. märtsini 1996 oli formaalselt Keskerakonna liider Andra Veidemann. Aga see oli pigem Savisaare lindiskandaalist saadud nokdaun, millest IME-mees kiiresti toibus.



1999. aasta riigikogu valimisplakatitel olid Edgaril juba poksikindad käes ja Keskerakond võitis ülekaalukalt valimised. Saadi 28 kohta (Isamaaliit ja Reformierakond 18, Mõõdukad 17), kuid president Lennart Meri ei andnud Savisaarele isegi võimalust valitsust moodustada. Miks ta pidanukski, kui kolmikliidul olid hääled koos.



Keskerakond võitis – küll napilt – ka 2003. aasta valimised ja president Arnold Rüütlilt Savisaar valitsuse moodustamise võimaluse ka sai. Paraku võimaluseks see jäigi.



Ei tunne ennast Läänes hästi



Mäletan veel aegu, mil Savisaar oli edumeelne ja hakkamist täis mees. Tõsi, see oli eelmise aastatuhande viimase sajandi 80-ndate lõpus, mil ta tegi ära kümne mehe töö – oli IME (Isemajandava Eesti) programmi koostaja, Balti keti üks organisaatoritest ja Rahvarinde juht. Ja lisaks kõigele muule kirjutas hulga huvitavaid artikleid ajakirjas Vikerkaar. Aga siis sai Savisaarest viimane Eesti NSV valitsusjuht ning võim hakkas talle kiiresti pähe.



Kuigi ka 90-ndatest võiks tema puhul välja tuua nii mõndagi positiivset, meenuvad esimestena märksõnad “moonipõllu rüüstamine”, “võiladude lahtimurdmine”, “Keskturu erastamine” ja “lindiskandaal”…



Savisaar ei austa kodanike ühiskonda ja vabadusi, ta on alati olnud Lääne vastane. Vähemasti ei tunne ta viletsa keeleoskajana selles süsteemis ennast hästi. Või ei saanud väljakujunenud isiksusena lahti postsovetlikest harjumustest?



Mul on riiulis üks tore raamat – “Riigikogu valimised 20.09.1992. Vabariigi Presidendi valimised”. Avad leheküljed 44 ja 45 ning näed, millised toredad inimesed kandideerisid Savisaare juhtimisel valimisliidus “Rahvarinne”.



Esitosinast leiame kadunud Krista Kilveti, aga ka Mati Hindi, Jaan Kaplinski, Liina Tõnissoni, Jüri Rätsepa, Siiri Oviiri, Rein Veidemanni ja Ignar Fjuki nime. Kes on Savisaare lähimad võitluskaaslased nüüd, pea veerandsada aastat hiljem? Kas on ilmtingimata vaja neid siinkohal mainida? Maarika Tuus-Laul, Heimar Lenk, Peeter Ernits, Oudekki Loone ja Siret Kotka. Tõsi, ka Yana Toom, aga temast veidi hiljem.



Paradoksaalne, et mida rohkem hääli Savisaar valimistel sai, seda rohkem oli ta isolatsioonis, seda ägedamalt vastandas ta ennast Eesti riigile.



Siim Kallas ja Juhan Parts peaministritena käisid veel Tallinna päeval Lühikese jala värava avamisel, Andrus Ansip keeldus linnapea etenduses osalemast. Kunagisest perestroika paabulinnust oli saanud valge vares, meie oma Ben Johnson, kes pärast mitmekordset dopinguga vahelejäämist pidi võidu jooksma hobustega.



Kui veel kevadel käisid keskfraktsiooni liikmed ja tagandatud meeri andunud austajad kolmapäeviti prokuratuuri ees Savisaare kaitseks meelt avaldamas, siis sügisel, ammu enne külmade saabumist nende jõud rauges. Olukord ninasarviku parteis on koomiline, meenutades Eesti Demokraatliku Tööpartei vastasseisu justiitsministeeriumiga 1996. aastal, mil kommunistliku partei õigusjärglased keeldusid Kentmanni 13 majast lahkumast. Ka siis käis Tiit Toomsalu kohut, vahetas ukselukke ja pitseeris kabinettide uksi.



Savisaare ajaloolised rekordid



Olen kindel, et Savisaare riigikogu valimiste rekord 2015. aastast (25 057 häält) varem või hiljem ületatakse.



Keerulisem on lugu kohalike omavalitsuste tippmargiga (39 979 häält). Valdo Randpere teatas hiljuti, et Iru vanadekodu ootab Savisaart. Kõva mees, pole midagi ütelda. Meenutame siis, et samas Lasnamäe valimisringkonnas kandideerinud Reformierakonna linnapeakandidaati toetas 2343 valijat. Terve oravapartei kogus pealinnas 23 186 häält – 16 793 vähem kui Savisaar Lasnamäel üksi.



Neid ridu kirjutades jälgin teise silmaga Yana Toomi pressikonverentsi Šveitsi majas. Üks on nüüd selge: vastupidiselt paljudele ennustustele ei jää Savisaarest maha igav liiv ja tühi väli. Oma kasvu, retoorika ja teravmeelsuse poolest on Toom erakonnakaaslastest pea jagu üle. Ja nagu ta kinnitas, ei ole nii väsinud kui Jüri Ratas. Iseasi muidugi, kui lojaalne proua ta Eesti riigile on.



