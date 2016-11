Arvamus

JUHTKIRI - Hoidistekonkurss

Laupäev, 05. november 2016.



Tore on traditsioone jätkata ja seda Meie Maa ka teeb. Juba kaheksandat korda toimub lehe poolt ellu kutsutud hoidistekonkurss. Enam-vähem jääb kõik samaks ehk auhinna saavad eraldi nii parimad soolased kui magusad hoidised ning premeeritakse ka parimat innovaatilist ja traditsioonilist hoidist.



Kuid sedakorda lisandub ka üks täiesti uus kategooria ja selle preemia läheb parimale noorele hoidistajale nii magusate kui soolaste hoidiste kategoorias.

Miks on seda nii tore välja kuulutada? Aga sellepärast, et sellise ettepaneku tegid noored ise. See aga näitab, et tänapäeva moodsa aja inimesed ei käi hoidistamisest kauge kaarega mööda, vaid kõige muu kõrval sisustavad oma aega ka koduaia- või metsasaaduste purkipanemisega.



Ehkki suurem osa asju on selleks aastaks ilmselt juba kaane alla saanud, tasub veel ka ringi vaadata, et konkursiks midagi ekstra põnevat teha.

Hoidiste ühismaitsmine toimub 1. detsembril kell 16 Kuressaare kuursaalis ja seega on veel viimane aeg kõigil läbi mõelda, mida konkursile esitada.

