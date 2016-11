Arvamus

KALEV STOICESCU AINULT MEIE MAAS: Moskva pisaraid ei usu

Reede, 04. november 2016.



Autor: Kalev Stoicescu, kolumnist Reede, 04. november 2016. Meie Maa kolumnist Kalev Stoicescu. Külm sõda lõppes veerandsada aastat tagasi Nõukogude Liidu kokkukukkumise ning Varssavi pakti ilma piduliku laialiminekuga. Venemaa Föderatsioon sai samuti iseseisvaks riigiks, mille esialgne lohutus oli Belovežje lepingu sõlmimine 1991. aasta detsembris nn SRÜ ehk kadunud impeeriumi aseaine loomiseks.



Teisalt, NATO ei pidanud heitlema eksistentsiaalse kriisiga, sest allianss sai uue elumõtte ning arenes edasi, tugevnes ja laienes.



Naljaga pooleks võib öelda, et NATO peaks olema tänulik oma eduka ellujäämise eest kolmele kurjategijale: Slobodan Miloševićile, Osama bin Ladenile ja Vladimir Putinile.



Euroopa Ühendusest sai 1995. aastal Euroopa Liit, mis koos NATO-ga või kumbki eraldi, hõlmasid pea kõiki vabanenud Euroopa riike, kes seda soovisid ning olid võimelised desovjetiseeruma ja euroopalikuks muutuma.



Kremli poliitika



Soome, Rootsi ja Austria puhul, kellest said EL-i liikmed 1995. aastal, oleks paslikum rääkida emantsipeerumisest. Uuel aastatuhandel – kui Kremlis haaras võimu kagebiitlik eliit ning algas Venemaa militariseerimine ja vastandumine läänemaailmale – toimusid mitmed “värvilised revolutsioonid”, sh Ukrainas ja Gruusias, ning 2011. aastal puhkes “Araabia kevad”, mille järellaineid näeme praegugi Süürias.



Võib päris kindlalt väita, et need Kõrgõzstanist Liibüa ja Jeemenini ulatunud rahvaülestõusud olid spontaansed ning polnud läänemaailma suurriikide poolt algatatud, kuigi nood sekkusid hiljem valikuliselt sündmuste käiku, paraku enamjaolt ebaõnnestunult.



Kogu eelnev jutt on väga telegrammiliselt sõnastatud viimase põlvkonna ajalookäik kunagise külma sõja kõige kuumemates piirkondades, minu enda ja nähtavasti ka nii mõnegi lugeja seisukohalt vaadatuna. Samas, kuidas näevad ja hindavad neid sündmusi Putin ja Venemaa võimueliit?



Pole sugugi vähem oluline mõistatada, mida nad kipuvad – sellel taustal – arvama läänemaailma “tervislikust seisundist”, mis omakorda määrab Kremli ambitsioonikate eesmärkide täitmiseks ette võetavat poliitikat.



Kremli narratiiv räägib alandamisest, kuivõrd külma sõja järel olevat läänemaailm kohelnud (Jeltsini) Venemaad igasuguse respektita, Euraasia “haige mehena”, kellelt n-ö alatult varastati ära – Venemaa nõrkusehetki ära kasutades – kõik endised “liitlased” ja isegi mõned “liiduvabariigid”, st Balti riigid, kusjuures jätkuvalt püütakse “ära tõmmata” isegi Ukraina, Gruusia ja Moldova. Tagatipuks, läänemaailma, eriti USA kindel eesmärk olevat Venemaad tugevdanud Putini režiimi kukutamine.



Senine maailmakord, mis tähendavat lääneriikide domineerimist ja nende mõju laienemist Moskva “arvelt”, ei olevat õiglane ega vasta Venemaa potentsiaalile ja tema ajaloolisele missioonile. Ühtlasi, Kreml ei mõistvat läänemaailma “silmakirjalikkust” ja “vaenulikkust”, sest näiteks Abhaasia ja Kosovo “iseseisvumise protsessid” olevat olnud sisuliselt ühtviisi õiguspärased ja moraalselt põhjendatud (ning Moskva ei tunnusta seni Kosovo iseseisvust justkui seetõttu, et lääneriigid – tegelikult pea terve maailm – ei tunnusta Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat iseseisvate “riikidena”).



Rääkimata Krõm-naš’ist. Niisiis, Kremli ja läänemaailma arusaamad sellest, mis on toimunud ja miks me oleme jõudnud lausa plahvatuslikult pingelisse olukorda, on diametraalselt erinevad ja vaevalt, et neid erimeelsusi õnnestub lähiaastatel märkimisväärselt vähendada.



Missugust maailma soovib Putin?



Lääneriigid, mille hulka kuulub ka Eesti, ei näe alternatiivi ülemaailmsele korrale, mis toetub pigem rahvusvahelistele organisatsioonidele ja institutsioonidele (nagu ÜRO, NATO, EL, OSCE jne), kuigi mõistagi ei välista riikidevahelisi kahepoolseid suhteid, sh Venemaaga.



Teisalt, Venemaa ei mõista läänelikku asjaajamist, mille puhul võib näiteks isegi ühe riigi osa – Belgia Valloonia – torpedeerida CETA-t (EL-i ja Kanada vahelist vabakaubanduslepingut) või kõigest kaks riiki – Türgi ja Küpros – juba pikki aastaid takistada EL-i ja NATO vahelist koostööd. Varssavi paktis sellist jama poleks lastud sündida.



Tundub, et Putini ja tema nõuandjate leeris on järjest enam kinnistunud kaks mantrat.



Esiteks, Nõukogude Liitu, vaatamata selle hädadele, “respekteeriti” rahvusvaheliselt, sellel oli üle maailma ulatuvat mõjujõudu (sh kriitilistes piirkondades, nagu Lähis-Ida) ning see tagas siseriiklikku “stabiilsust”. Järelikult, Venemaa peab, nii palju kui see on tänapäevastes tingimustes võimalik ja mõistlik, taastama ja valikuliselt edasi arendama nõukogudeaegset “vägevust”.

See tähendab putinistliku režiimi kindlustamist, eelkõige asetades rõhku sõjalise jõu ja repressiivse süsteemi kiirele kasvatamisele ning desinformatsiooni ja propaganda hiiglasliku masina täistuuridel töötamisele. Läänelik liberaalsus olevat “suremas”, kuid ikka veel Kremlile ohtlik.



Vene rahvas peab varsti jälle letšopurkidega leppima, sest “vaenuliku” Lääne üle võidu saavutamiseks on tarvis kulutada pea kõik Venemaa ressursid tuhandete moodsate tankide, lennukite ja Iskander-M raketisüsteemide tootmiseks.



Loeb toores sõjaline jõud



Teisalt, miks oleks pidanud Venemaa pöörduma nt ÜRO poole Krimmi kuuluvuse küsimuses, kulutades “asjatult” aastaid mitte kuhugi viivate rahumeelsete poliitiliste kõneluste ja juriidiliste raportite koostamise peale, kui Ukraina poolsaart oli võimalik mõne päevaga ära napsata ja “vormistada”?



Sellepärast, et Kremli teise mantra kohaselt loevad – nii nagu ka Mussolini ja Hitleri puhul kunagi – ainult suurriikidevahelised jõuvahekorrad ning toores sõjaline jõud.



Tänapäevane Kreml mõtleb ja tegutseb 1815. aasta Viini kongressi ja 1945. aasta Jalta konverentsi vaimus, mille kohaselt väikestel ja isegi keskmistel riikidel (nagu Ukraina) pole mingit sõnaõigust. Nad on, Venemaa arvates subjektide ehk suurriikide poolt huvisfäärideks jagatavad objektid. Kui teine pool on nõrk ja/või magab midagi maha, siis jääb sellest ilma. Seepärast on Putini “lokaalsed” agressioonid paratamatud.



