KOMMENTAAR: Kaasav haridus – mitte “miks”, vaid “kuidas”

Reede, 04. november 2016.



Kaasav haridus ei ole Eestile ainuomane, vaid see on saanud üle maailma üha enam hariduskorralduse aluspõhimõtteks.



Eesti Hariduse Infosüsteemi kohaselt on märge ühest või teisest erivajadusest ca 22% põhikooli õpilastest, kellest enamik, ca 75% õpib tavakooli tavaklassis ja 10% jaoks on moodustatud tavakooli juures eriklassid. Vaid 15% kõigist erivajadustega õpilastest õpib erikoolis. Raskemate puuetega õpilastele on parimaid tingimusi võimalik luua erikoolides ja eriklassides.



Erikoolid peavad olema sellised nagu õpilastele vaja ning asuma seal, kus neid on vaja. Erivajadusega õpilasi jagub pea kõigisse koolidesse Eestis. Näiteks õpilasi, kellele on tema erivajadusest tulenevalt näidustatud õppimine väikeklassi tingimustes, õpib 172 koolis, ühele õpilasele keskendatud õpet korraldatakse 76 koolis.



Õpilase toetusvõimalused on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses loetletud, alustades väiksematest kohandustest, lõpetades õppetulemuste vähendamise, õppekava muutmise või ühele õpilasele keskendunud õppeni välja. Lisaks sellele pakuvad tuge Rajaleidjate keskused ja riigi peetavad hariduslike erivajadustega õpilaste koolid.



Rajaleidja keskused on loodud toetama koolides ja lasteaedades töötavaid tugispetsialiste. Töö jõuab Rajaleidja keskusesse tihti siis, kui probleem on juba kaua kestnud ning süvenenud. Süvenenud probleemi lahendamine aga vajab pikemaajalist ja mitmekülgsemat tuge. Kohaliku omavalitsuse roll on tagada õpilastele vajalikud tugiteenused koolis/lasteaias kohapeal. Varasem märkamine ning kohene abi haridusasutuses kohapeal hoiavad ära pikaajalised raskused õpilaste õppetöös.



Tõepoolest, peab möönma, et tööturul on tekkinud puudus erialaspetsialistide järele, eriti logopeedide ja eripedagoogide järele. Tugispetsialistid peavad olema hariduslike erivajadustega õpilastele kättesaadavad, olenemata piirkonnast või kooli suurusest. Ka riik otsib lahendusi, kuidas seda olukorda leevendada ning ka ametisolevate õpetajate vastavaid oskusi parandada.

