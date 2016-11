Arvamus

JUHTKIRI - Kurnav konkurents

Reede, 04. november 2016.



Neid ridu siia kirja pannes ei saa Meie Maa sugugi kindel olla, et mõne sõna või lause pärast ei saja kaela mõni kohtuhagi.



Konkurents olevat tervitatav nähtus, aga kui turul on võideldud juba kümme (!) aastat ning mõlemad konkureerivad firmad on seetõttu kahjumis ja üks teisest veel neli korda suuremas, siis näivat kõlbavat kõik võtted, et teine turult välja tõrjuda.



Mis pole keelatud, on lubatud, ja nii on Vjatšeslav Leedo ja temaga seotud ettevõtted viimase paari kuu jooksul andnud Meie Maa vastu kohtusse kolm hagi, mille kahjunõuete kogusumma küünib 72 857 euroni.



Taktika näib olevat lihtne, sest isegi kui Leedo kohtus võitu ei saavuta, on tal ometi hea teada, et vastane peab õigusabi eest maksma. Tegelikult polegi asi niivõrd õigluse ja õiguse tagaajamises, kuivõrd teise lehe kurnamises.



Kahjuks pole teha midagi, sest kui üks inimene või firma tahab teise peale mingil põhjusel kaevata, siis võib ta seda teha, olenemata sellest, kui olematu vastase süü võib olla. Kurnata tasub ikka. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ehk ikka saab.



