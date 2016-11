Arvamus

Palgaralli, änn-änn

Neljapäev, 03. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



On ikka tunda küll, et lähemal ajal valimisi ette näha pole. Millegi muuga on raske seletada kergust, millega poliitikud räägivad palgarallist. Et tõusevad ja see olla ohtlik.



Tõsise näoga. Vist usuvad ka.



Oleks valimised ukse ees, nad ei piiksataks kah nii rumalaid sõnu. Ei, siis oleks tavaline silmad-märjad-jutt vaeste ja nõrkade abistamisest, tööhõivest ja kohe-kohe hakkavad palgad tõusma, kui vaid valija teeb läbikaalutud demokraatliku otsuse.



Taevas, kuidas moodne kantseliit külge hakkab!



Praegu võib. Milline jutt arvatavasti käib üle nende peade, kellele see justkui oleks suunatud. Ega seda räägita vaatajatele-kuulajatele-lugejatele, tegelikult. Meediat pruugitakse selleks, et mingid tähtsad onud ja tädid kuskil keskorganites saaksid sõnumi kätte: me mõistame probleemi, me julgeme sellest ka avalikult rääkida.



Muidugi julgevad. Nagu öeldud, valimiste vahepeal ei ohusta ühegi poliitiku heaolu ükski kohalik kodanik. Aga suurte pealikega tuleb ikka hästi läbi saada. Nende käes on tegelik võim ja raha. Neile tuleb näidata, et kohtadel ollakse ustav ideedele ega kardeta ebapopulaarsust vaimupimeduses elanikkonna seas.



Tahaks palgarallist osa võtta



Kumb väidab, et nemad küll mingit palgarallit ei tunne? Pigem läheb kõik tasa ja pisi ikka kallimaks. Aina kae, kust näpistada, et palgapäevani välja vedada. Mõned õelamad ei ütlegi enam “palk“, vaid “ellujäämisraha“. Kindlasti on veel sapisemaid väljendeid, me oleme ju keeleandekas ja teravmeelne rahvas. Kibe kiruma ka veel. Arutama, et kus, oh, kus see palgaralli küll käib, tahaks osa võtta.



Millele vastavad valitsejad ja nendele lähedal olevad isikud kõiketeadja selgesilmsusega, et vaadake ise, luusige interneeduses, seal on kõik kirjas, millistes sektorites palgad viimasel ajal või siis muudkui tõusevad. Umbes nii, et ise oled loll, kui ei ole omandanud õiget haridust või ei saatnud õigesse kohta oma CV-d. Hellemad lohutavad, et pole ju hullu midagi, näe, kassapidajaid ja muidu poemüüjaid olevat viimasel ajal väga raske leida.



Nad vist ei ole kunagi ühegagi juttu puhuma jäänud... või olnud 11 tundi leti taga kahe veerandtunnise lubatud pissipausiga. Ja võibolla on neil õigus lohutusega, et pole midagi, kõik on omavahel seotud nagu ämblikuvõrk või sipelgapesa – kui ühes palgad tõusevad, küll varsti teiste alade peal ka. Palgad lüüakse ju läbi, ostetakse asju ja teenuseid, rahakene niriseb ka kõige pisema kolli taskusse. Näiteks ei viitsita enam ise pudeleid ära viia, haa, kilekotiinimestel rõõmu... Miks ka mitte lõpuni välja arutada?



Interneeduses luusida muidugi võib. Aga, nagu korduvalt kurdetud, seal võib eiteakuhu eksida. Andes hoogu juurde isiklikele vandenõuteooriatele.

Kõigepealt, kellele selle palgaralli jutuga poetakse – arvatavasti viimati IMF-i tähtsatele, kes siia visiidi tegid ja nähtust ettekande koostasid. 24. oktoobri ERR-i vastavast majandusuudisest leiab pahatahtlikuks kasutamiseks tsitaadi:

“Avalik sektor peab silmas pidama, et ta ei tohiks pidevalt olla palgatõstjate esirinnas. Viimasel kolmel aastal on palgad valitsemissektoris kasvanud märgatavalt kiiremini kui erasektoris.”



Üldiselt oleks kena, kui ükskord lõpetataks see avaliku sektori jutt. Öelge tuimalt välja, et riik. Milleks need peenutsevad ümberütlemised, kui kõik niikuinii ära tõlgivad.



Riik tõstab oma palku



See võis mõnedki isikud norgu võtta küll. Muidu ju IMF kiitis, nagu aastaid, aga nüüd järsku läheb ühe kohaliku arusaama kallale. Nii jõhkralt, hea meel, et on toiduahelas kõrgemal, siis laiab.



On ju siin maal aastaid lohutatud jutuga, kuis riik saab kõiki palku tõsta, tõstes enda omi. Et siis selleks, et mitte jääda ilma tublist töötajast, kes muidu riigileivale jookseks, on paha kapitalist sunnitud talle rohkem raha andma. Mis omakorda tähendab, et riik saab rohkem makse ja kui tore see siis kõik on. Ouroboros ja Münchhausen oleksid selle jutu peale uhked. Üks toituvat oma sabast, teine tõmbas end juukseidpidi soost välja.



Sest kuidas on võimalik oimetult riigipalku tõsta, kui ei tõsta makse? Ja kuidas on võimalik maksta erasektoris suuremaid palku, kui maksud tõusevad, jääb jube segaseks. Rääkimata sellest, kuidas on võimalik osta moodsamat tootmiskolu, kui maksudega võetakse raha kanalüütikute kohvimasinatele?



Samas, keda see huvitab? Revisjonikomisjon ehk IMF on öelnud, et üldiselt korras, ära sõitnud... Järgmise korrani võib jälle rahulikult võtta.



Nii nunnu. Autor: Jüri Pino, kirjamees Neljapäev, 03. november 2016.Tõsise näoga. Vist usuvad ka.Oleks valimised ukse ees, nad ei piiksataks kah nii rumalaid sõnu. Ei, siis oleks tavaline silmad-märjad-jutt vaeste ja nõrkade abistamisest, tööhõivest ja kohe-kohe hakkavad palgad tõusma, kui vaid valija teeb läbikaalutud demokraatliku otsuse.Taevas, kuidas moodne kantseliit külge hakkab!Praegu võib. Milline jutt arvatavasti käib üle nende peade, kellele see justkui oleks suunatud. Ega seda räägita vaatajatele-kuulajatele-lugejatele, tegelikult. Meediat pruugitakse selleks, et mingid tähtsad onud ja tädid kuskil keskorganites saaksid sõnumi kätte: me mõistame probleemi, me julgeme sellest ka avalikult rääkida.Muidugi julgevad. Nagu öeldud, valimiste vahepeal ei ohusta ühegi poliitiku heaolu ükski kohalik kodanik. Aga suurte pealikega tuleb ikka hästi läbi saada. Nende käes on tegelik võim ja raha. Neile tuleb näidata, et kohtadel ollakse ustav ideedele ega kardeta ebapopulaarsust vaimupimeduses elanikkonna seas.Kumb väidab, et nemad küll mingit palgarallit ei tunne? Pigem läheb kõik tasa ja pisi ikka kallimaks. Aina kae, kust näpistada, et palgapäevani välja vedada. Mõned õelamad ei ütlegi enam “palk“, vaid “ellujäämisraha“. Kindlasti on veel sapisemaid väljendeid, me oleme ju keeleandekas ja teravmeelne rahvas. Kibe kiruma ka veel. Arutama, et kus, oh, kus see palgaralli küll käib, tahaks osa võtta.Millele vastavad valitsejad ja nendele lähedal olevad isikud kõiketeadja selgesilmsusega, et vaadake ise, luusige interneeduses, seal on kõik kirjas, millistes sektorites palgad viimasel ajal või siis muudkui tõusevad. Umbes nii, et ise oled loll, kui ei ole omandanud õiget haridust või ei saatnud õigesse kohta oma CV-d. Hellemad lohutavad, et pole ju hullu midagi, näe, kassapidajaid ja muidu poemüüjaid olevat viimasel ajal väga raske leida.Nad vist ei ole kunagi ühegagi juttu puhuma jäänud... või olnud 11 tundi leti taga kahe veerandtunnise lubatud pissipausiga. Ja võibolla on neil õigus lohutusega, et pole midagi, kõik on omavahel seotud nagu ämblikuvõrk või sipelgapesa – kui ühes palgad tõusevad, küll varsti teiste alade peal ka. Palgad lüüakse ju läbi, ostetakse asju ja teenuseid, rahakene niriseb ka kõige pisema kolli taskusse. Näiteks ei viitsita enam ise pudeleid ära viia, haa, kilekotiinimestel rõõmu... Miks ka mitte lõpuni välja arutada?Interneeduses luusida muidugi võib. Aga, nagu korduvalt kurdetud, seal võib eiteakuhu eksida. Andes hoogu juurde isiklikele vandenõuteooriatele.Kõigepealt, kellele selle palgaralli jutuga poetakse – arvatavasti viimati IMF-i tähtsatele, kes siia visiidi tegid ja nähtust ettekande koostasid. 24. oktoobri ERR-i vastavast majandusuudisest leiab pahatahtlikuks kasutamiseks tsitaadi:“Avalik sektor peab silmas pidama, et ta ei tohiks pidevalt olla palgatõstjate esirinnas. Viimasel kolmel aastal on palgad valitsemissektoris kasvanud märgatavalt kiiremini kui erasektoris.”Üldiselt oleks kena, kui ükskord lõpetataks see avaliku sektori jutt. Öelge tuimalt välja, et riik. Milleks need peenutsevad ümberütlemised, kui kõik niikuinii ära tõlgivad.See võis mõnedki isikud norgu võtta küll. Muidu ju IMF kiitis, nagu aastaid, aga nüüd järsku läheb ühe kohaliku arusaama kallale. Nii jõhkralt, hea meel, et on toiduahelas kõrgemal, siis laiab.On ju siin maal aastaid lohutatud jutuga, kuis riik saab kõiki palku tõsta, tõstes enda omi. Et siis selleks, et mitte jääda ilma tublist töötajast, kes muidu riigileivale jookseks, on paha kapitalist sunnitud talle rohkem raha andma. Mis omakorda tähendab, et riik saab rohkem makse ja kui tore see siis kõik on. Ouroboros ja Münchhausen oleksid selle jutu peale uhked. Üks toituvat oma sabast, teine tõmbas end juukseidpidi soost välja.Sest kuidas on võimalik oimetult riigipalku tõsta, kui ei tõsta makse? Ja kuidas on võimalik maksta erasektoris suuremaid palku, kui maksud tõusevad, jääb jube segaseks. Rääkimata sellest, kuidas on võimalik osta moodsamat tootmiskolu, kui maksudega võetakse raha kanalüütikute kohvimasinatele?Samas, keda see huvitab? Revisjonikomisjon ehk IMF on öelnud, et üldiselt korras, ära sõitnud... Järgmise korrani võib jälle rahulikult võtta.Nii nunnu.

Veel artikleid samast teemast »