Arvamus

JUHTKIRI - Lumi, lumi

Neljapäev, 03. november 2016.



Kui oma silmaga ei näeks, ei teaks uskudagi. Meie Maa läks vaatama ja veendus suurtes erinevustes.



Eile hommikul Kuressaares ärganud inimesed nägid akna taga täiesti tavalist halli sügistaevast ja närbunud porist maapinda. Mõnikümmend kilomeetrit linnast väljaspool oli aga vaatepilt sootumaks teine. Kohe uskumatult palju teine. Lund oli kohati maha sadanud nii palju, et näiteks auto juurde pääsemiseks pidi tee lausa lumest lahti lükkama.



Ilmselt see lumi siiski kahjuks või õnneks, kuidas keegi võtab, maha ei jää, aga talvise meeleolu lõi lumevaip ometigi.



Selline kiire ja ootamatu lume tulek oli õppuseks ka talveteenistustele. Kas ikka on kogu vajalik tehnika õigel ajal ja õiges kohas hakkamas, sest ega tali taeva jää ja inimeste nõudlikkus teehoolduse suhtes näib aasta-aastalt kasvavat.



Kui aga tõesti juhtub, et lumi korraks elutegevust segab, siis võtke hoopis aeg maha ja vaadake lumehelveste tantsu õhus või pimestavalt valget lumevaipa. Rahustavad ja positiivsed tegevused mõlemad.



