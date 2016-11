Arvamus

JUHTKIRI - Vastutulek elanike arvelt

Kolmapäev, 02. november 2016.



Kuigi ministeerium väidab, et pagulasi, vähemalt praegusel hetkel, Saare maakonda majutada ei soovita, on juba agaraid ettevõtjaid, kes oleksid valmis pagulaskeskuse rajama ning vastaval riigihankelgi osalema.



Ühelt poolt on hea, kui võimaliku nõudluse ja pakkumise tasakaal on juba ette saavutatud, kuid arvestades teema sensitiivsust, peaks igasugune planeerimine algama läbirääkimistest kohalike inimestega. Muidugi võib öelda, et kuna asi on alles idee tasandil, puudub selleks justkui otsene vajadus, kuid teadmatus külvab alati paanikat, seda eriti väikestes valdades.



Seega võime ühelt poolt soovida tulla riigile vastu, kuid teisalt salatsemisega tekitada olukorra, kus rahvas on juba ette ära hirmutatud ning igasugune info pagulaste saarele paigutamisest suurendab vastuseisu veelgi enam.



