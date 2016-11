Arvamus

VOOTELE HANSEN AINULT MEIE MAAS: Muutuvad rituaalid

Kolmapäev, 02. november 2016.



Autor: Vootele Hansen, kolumnist Kolmapäev, 02. november 2016. Meie Maa kolumnist Vootele Hansen. Kuus nädalat mihklipäevast mardipäevani on hingedeaeg. Viru rannikul on seda kutsutud ka jaguajaks. Kohati on hingedeaeg pikem olnud. Oktoobrit on nimetatud hingede- ja ka kooljakuuks. Mõnes kohas on toda nime kandnud ka november, mis soomlastele on marraskuu.



Ajal, mil päevavalgust ja -soojust jääb aina vähemaks, on paslik mõelda meie surma ja surnutega seotud kommete ja nende muutumise üle. Usus on nii pärimus ja õpetus kui ka käitumuslik osa, mis seisneb rituaalides, kommetes ja palvetes, seega võib mõelda ka muutustest usus.



Usus on koos nii üldine kui ka kohalik. Hingedepäevast 2. novembril on Eestis teateid keskajast, ülemöödunud sajandivahetusel on sellega seotud kommete tähistamine vähenenud. Tähtpäev jäi märgituks kirikukalendrisse, kuid 1980-ndate lõpul taaselustati.



Varem tuntud hingede koduse vastuvõtu tähistusena süüdati akendel küünlad, kuid mindi ka kalmistule. Nii on Eestis. Kes on näinud viimast James Bondi filmi “007 Spectre“ algust, mäletab kirevat luukerekostüümides inimeste rongkäiku ja kolbakujulisi kaunistusi. Filmi algusstseen on dateeritav 2. novembrile, mil on Dia de los Muertos.



Kirikus mõtiskleti igaviku üle



Vana tava kehtestati läänekirikus ametlikult hiljemalt X sajandil usus lahkunud hingede mälestuspäevana. Eelnev päev, 1. november on kõigi pühakute mälestuspäev. Tolle tähtpäeva eelõhtu on anglosaksi maades tuntud kui All Hallows Evening ehk halloween.



Luterlikud maad tähistavad aga 31. oktoobril usupuhastuspüha, sest pärimuse järgi oli Luther riputanud just selle püha eelõhtul kiriku uksel olevale teadetetahvlile oma teesid väitluse algatamiseks indulgentside küsimuses.



Möödunud sajandil oli kalmistutel rahvarohke surnutepühal ehk igavikupühapäeval, mis on kirikuaasta viimane pühapäev enne advendiaja algust. Tolle pühapäeva teemaks kirikus on lõpuaja ja igaviku üle mõtisklemine.

Surnute mälestamise kombe seadis sisse Preisi kuningas pärast Napoleoni sõdade lõppu, kust see ka meie maale laienes.



Viimasel aastakümnel on surnutepüha ajal mälestussoovide arv jumalateenistusel vähenenud ja ka kalmistud pole enam nii rahvarohked. XX sajandil juurdus jällegi komme viia jõulude ajal lähedaste kalmudele küünal.

Jaanipäev on paljudes maakihelkondades tavapärane ja rahvarohke kalmistupüha.



Terved suguvõsad on siis kokku tulnud ja omaste kaudu koristanud. Viimasel Vene ajal ei andnud täitevkomiteed kiriklikule kalmistupühale enne ilmalikku riitust luba ja seetõttu nihkusid need hilisemale ajale. Kuid taasiseseisvuse taastamise järel peeti neid uuesti jaanipäeva paiku.



Seos maakalmistutega kadumas



XVIII sajandil kaotati paljude pühakute mälestuspäevad töövabade päevadena, sest uus ja ratsionaalse ellusuhtumisega aeg vajas teomehi mõisapõllule ja töölisi tehasesse. Mitme pärimuse kohaselt olla siis jaanipäeva vaba päevana säilitamiseks hakatud kalmistupühi pidama.



Kas ainult selles oli tugeva traditsiooni põhjus või oli surnute mälestamise komme ka varem jaanipäevaga seotud, ei oska öelda. Tuli on seotud selle pühaga üle Euroopa, kuid lahkunutega seotud kommete kohta ei tea öelda.



Tänapäev on ka siin muutusi toonud. Linnas elatakse juba mitut põlve ja seos maakalmistule maetutega on kadunud ning enam ei ole endist rahvarohkust.

Kalmistud on Eestis endiselt kui metsasalud. Võrreldes neid Rootsi või Saksamaa surnuaedadega, on mõistetav varasematel sajanditel mujalt tulnud vaimulike kurtmine, et eestlased matavad oma lahkunud metsa.



Kohalikku päritolu Rapla kirikuõpetaja Carl Eduard Malm kirjutab 1868. aastal (“Rapla kirik Harjumaal“): “Suuremat ilu mina sest surnuaiast ei tea kiita, lage ta on ja puude varju on pisut“ ning loodab, et koguduseliikmed usinasti puid istutavad endisele Laadamäele rajatud kalmistule.



Malm osutab ka matmiskommete muutusele meie maa ülemkihi seas. Varem asetati lahkunute puusärk hauakambrisse, kust luud hiljem luukambrisse viidi. Katariina II ajal keelati matmine kirikutesse ja elamute lähedale tervishoidlikel põhjustel (Malmi sõnul “hakati karma, et surnukehade õhk elavatele pidi kahju tegema“).



Uuele Rapla kihelkonna kalmistule rajati esialgu vana kombe järgi suur kabel. Eelnimetatud kirjatöös kirjutatakse: “Kabel /…/ pidi Rapla kihelkonna saksarahvale matmise paigaks jääma ja selle pärast said sinna sisse ka mitu hauda tehtud, aga sest et suurem hulk ei armastanud ummuksis oma ülestõusmist oodata, vaid ennemini lausa taeva all, said need hauad kinni visatud.“



Tema tähelepanek käib kogu Eesti kohta, kus hauakambri traditsioon hääbus.

Lugedes meie arheoloogide kirjutatut, võib tähele panna, et jääajajärgsel ajal on meil mitmesuguseid viise olnud surnukehade matmiseks. Maailmas ringi vaadates võib samuti suurt mitmekesisust näha.



Meie jaoks on vahest üks kummastavamaid palvete ja laulude saatel surnukeha ettevalmistamine lindude söögiks, mida harrastatakse mõnel pool Tiibeti kandis.

Kas muinasaja lõpus tekkivad väheste panuste ja ida-läänesuunalised matused (näoga itta) viitavad ristiusu mõjule või on see uus mood, kes seda tagantjärele teab.



XIII sajandi uued võimud olla püüdnud siinsete varasemate matusekommete suhtes leebed olla, sest tegu on ju üsna alalhoidliku eluosaga.



Urnimatmispaigad ja kolumbaariumid



Enam kui kakskümmend aastat tagasi rajati Tallinnas krematoorium. Nüüd on selline asutus ja seade mitmes Eesti linnas. Tundub, et Tallinna eestlaste seas on vaekauss kaldunud või kaldumas krematooriumi kasuks. Seoses sellega on tekkinud urnimatmispaigad, tuha puistamise platsid kalmistutele ja kolumbaariumid (viimane mõiste tuleneb tuvikasvatusest, ladina keeles Columba, kus samuti kasutatakse kambritega ehitist).



Milliseid järeldusi arheoloogid ja ajaloolased meie kommete ja uskumuste muutuste kohta näiteks tuhande aasta pärast teevad, ei oska küll arvata.

Paljudele rahvastele on omane esivanemate kultus ja selle jätkumiseks on oluline ka poja sünd perre. Meil esivanemate altareid kodus pole, kuid eks lahkunute kalmude eest hoolitsemine ja nende mälestamine ole samuti kultus.

Viimasel ajal olen mitmel korral kuulnud inimese soovi, et tema tuhk puistataks laiali, sest siis pole järeltulijail vaeva haua eest hoolt kandmisega.



