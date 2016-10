Arvamus

JUHTKIRI - Paleepöörde hõng

Teisipäev, 01. november 2016.



Saabuval laupäeval on Keskerakonna edasine saatus usaldatud 1085 delegaadi kätesse, kellel lasub vastutus valida erakonnale esimees. Spekulatsioone ja teooriaid, millised stsenaariumid Eestit pärast Savisaare esimehe kohalt kõrvaldamist ees ootavad, liigub erinevaid. Siiski pole praeguse esimehe jalgealune kunagi varem nii habras olnud kui praegu.



Saaremaa piirkonna juhatus on teinud otsuse – nemad tahavad erakonnas näha muutusi ja toetavad seetõttu Jüri Ratast. Milliseks hääletus tegelikkuses kujuneb, me veel ette näha ei oska, kuid kahtlemata on tegemist ühe olulise verstapostiga Eesti poliitikas, seda enam, et seoses Ratase valituks osutumisega on räägitud ka võimu vahetumisest valitsuse tasandil.



Saaremaalt kongressile sõitvad 19 saadikut ei pruugi kõik ühtviisi hääletada, sest Ratase pooldamises on kokku leppinud vaid erakonna juhatus. Kuigi teiste piirkondade puhul on täheldatud Savisaare pooldajate hääletuselt kõrvaldamist, kinnitab Saaremaa piirkonna juht Janne Nurmik, et saarlasi selle koha pealt ohjesse ei panda.



