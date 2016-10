Arvamus

MÕTE: Nimi ei riku meest

Teisipäev, 01. november 2016.



Viimasel ajal on meedias arutletud selle üle, kuidas Rootsis ja Soomes soovivad lasteaiad juurutada sooneutraalset keskkonda. Ei tohi olla enam poisid ja tüdrukud, vaid on sõbrakesed.



Ühed leiavad, et sooneutraalsus lasteaias tähendab seda, et kui tüdruk tahab koos poistega jalgpalli mängida, siis ta võetaksegi koos poistega mängima, mitte ei öelda talle, et tüdrukud peavad mängima nukkudega.



Teised jälle rõhutavad, et sooneutraalsust ei tohi segamini ajada soopimedusega. Soopimedus iseenesest on tõepoolest ohtlik.

Kolmandad tõdevad hämmeldusega, et kas tõesti kõige elementaarsem empaatiavõime kasvatamine lastesse oli seostatud sooneutraalsusega. Miks peaks poistega eraldi treenima vestlemist ja lähedust, kui see võiks olla ja lausa peaks olema tavaline praktika nii lasteaedades kui ka kodus, lapse soost sõltumata, sest see lihtsalt ongi inimlik käitumine.



Mõned peavad lasteaedade suurimaks probleemiks mitte seda, et lapsi diskrimineeritakse soost lähtuvalt, vaid seda, et õpetajate palgad on väga väikesed ja õpetajaid on liiga vähe, lapsi ühes rühmas liiga palju ning see kokku loob olukorra, kus õpetaja ei jõuagi teha muud, kui täita elementaarseid kohustusi sööma-õue-magama.



Osa vaatlejaid hoiatab, et kui alustada sotsiaalseid eksperimente lihtsalt niisama, hoogtöö korras, nagu on juhtunud ja juhtumas, on see rumal ning ohtlik. Ja on üsna vastutustundetu teha mingeid põlvkondi osaliseks ennustamatute tagajärgedega inimkatsetes. See mõjub nagu kauge kaja aegadest, mille kordumisele ei taha mõeldagi.

Vanarahvas ütleks selle peale, et kui pole enam tõsiseid probleeme lahendada, siis liiga hea elu hakkab mõistusele.



Autor: Heli Salong

