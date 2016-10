Arvamus

Kõik asjad ei saagi meeldida

Teisipäev, 01. november 2016.



Mina jahimehena olen üllatunud, et viimasel ajal on taas kogu meedia täis kisa-kära Leisi kandis juba pea paar kuud tagasi toimunud jahiturismijuhtumist. Kellele on kasulik hoida see teema üleval?



Jahihooaeg käib täiega, jahikalendrist loen kokku 22 jahilinnu ja -looma kujutist, keda praegu on lubatud küttida. Novembris lisandub veel hunt. Mida rohkem talve poole, seda enam hakkab neid kujutisi kalendris vähemaks jääma, sest rändlinnud lähevad ära, mõni uluk sätib end talveunne ja lähtuvalt bioloogilistest iseärasustest lõpeb novembri-detsembriga ka jaht mõnedele ulukiliikidele.

Kuid kogu jahihooaeg saab otsa alles veebruaris, mil tehakse kokkuvõtteid ja siis saavad jahimehed lõplikult teada, kui edukad nad on olnud ja kas küttimiskohustused said täidetud. Kui ei saanud, tuleb anda selgitusi, sest kohustused on kohustused. Kuni selleni, et jahipiirkonna kasutusõiguse leping ähvardatakse lõpetada.



Kuid ega jaht sellega lõpe – riik paneb jahipiirkonna enampakkumisele ja selle võib võita kes tahes ükskõik millisest maailma paigast. Kõik kestab, ainult üles jääb küsimus, kellele saab kohalik elanik teada anda, kui metssiga, mäger või mõni muu uluk kodumajapidamisele liiga kipub tegema? Kes koristab siis tee äärest ära liiklusõnnetuses hukkunud suuruluki korjuse, kui jahipiirkond on läinud enampakkumise tulemusena pealinna ärimeeste või soomlaste-itaallaste kätte?



Jahiturism on üks turismi liike



Saaremaal on turism majanduses üsna olulisel kohal. Sealhulgas jahiturism. Ehkki saarlastest jahimehed ei viljele seda turismi liik eriti laialt, on ka meil soov võtta vahetevahel vastu külalisi, kuulata teiste maade jahikommetest ja saada kas või pisutki tulu siinse igapäevajahi korraldamise kulude katteks. Loomulikult kuuluvad sinna juurde jahiretked koos külalistega.



Nagu loeme, ei meeldi kellelegi mereäärses roostikus paugutamine. Samas võib juhtuda, et kõiki lastud linde ei leita. Aga metsast võib samamoodi leida lõpnud ulukite korjuseid, olgu need saanud viga kas jahipidamise käigus, saanud müksu mõnelt transpordivahendilt või lihtsalt endale antud päevad ära elanud.

Samas tean inimesi, kellele ei meeldi näiteks puhketurismi tähe all siin-seal toimuvad kokkutulekud. Olevat liiga lärmakad, nõnda et tööd rassiv maainimene ei saa end korralikult välja magada. Kuressaare merepäevad ei lase linnainimesi magada, Saaremaa rallist rääkimata, mis tekitab üle Saaremaa müra, tolmu ja lõhub teid. Mida siis teha?



Veel aasta-paar tagasi oli jahimeestel lausa oma jahiterrorist, kes käis koguni ajujahte segamas. Arvas, et tal on seda õigus teha ulukite kaitsmise tähe all. Arvas seni, kuni politsei ta ühe sellise juhtumi juurest minema toimetas. Küllap talle ka selgitati, et just tema teguviis on seadusevastane, mitte jahimeeste oma.

Jahimeeste blogi pidajana olen saanud telefonisõimu, et miks on väljas pildid jahimeestest koos kütitud ulukitega. Olen soovitanud jahimeeste kodulehti mitte vaadata, täpselt samamoodi, kui mina ei vaata internetist vägivalda. Ära lihtsalt ava neid saite, mis sulle ei meeldi, nii lihtne see ongi! Jahimeeste leheküljed on mõeldud eelkõige jahimeeste ja kõigi jahihuviliste tarbeks.

Me peame lihtsalt olema sallivamad üksteise tegemiste vastu. Ei saa ju kõik korraga hakata kuduma, õmblema või viiulit mängima, sest ka muud tegemised vajavad toimetamist.



Seltsitegevus esirinnas



Kui üldse rääkida loomade tapmisest, siis võiks arutleda selle üle, mis toimub lihakombinaatide esmatöötlemisruumides. Mis sellest muutuks, kui need lood oleksid pidevalt meedias esikülgedel? Kas sink ja vorst maitseksid siis kuidagi teisiti?



Küttimise ja loomade tapmise vahe on selles, et kui koduloom saab oma päevade lõppemisest aimu, sest ta viiakse oma tavakeskkonnast vägivaldselt välja, siis metsloom surmatakse üldjuhul ootamatult ja kõik jahimehed tegutsevad selle nimel, et ulukile võimalikult vähe piina valmistada. Üksikjuhtudel see küll ei õnnestu, aga väga suure tõenäosusega on asi nii. Aga kujutagem korraks ette, et jahipidamist ei oleks olemas ja kõigil ulukitel oleks elupäevi kuni loodusliku valiku kättejõudmiseni. Mis hakkaks sel juhul toimuma teedel, talumajapidamistes, metsades?



Tegelikkuses on jahipidamine iidsete traditsioonidega majandusharu, kus austatakse täpse käega kütte, saagiks langenud ulukeid ja elatakse normaalset seltsielu. Meil toimuvad ka mõned taolised üritused, mis avalikkuses suuremat vastukaja leiavad, need on üldjuhul kokkutulekud.



Järgmisel suvel toimub maakondlik kokkutulek Karujärvel, selle korraldab Kärla jahimeeste selts. Juba käivad ettevalmistused, et seda üritust parimal viisil ja võimalikult väheseid inimesi häirides läbi viia. Seal küll jahti ei peeta, vaid võisteldakse omavahel, tehakse sporti ja peetakse pidu. Täpselt nii, nagu korraldatakse külade päevi või muid seltskondlikke üritusi.

Muus osas teab tavainimene jahipidamisest vaid niipalju, kui ta kuuleb kusagilt pauku või juhuslikult näeb kütitud ulukit. Ka siis, kui ta ise või tema lähedane on sattunud uluki teelesattumise tõttu liiklusõnnetusse. Siis ei hurjutata jahimehi mitte enam loomade küttimise eest, vaid hoopis sellepärast, et neid liiga vähe kütitakse! Täpselt samu sõnu kuuleme põllumeestelt, kelle varakevadise orase rändlinnud olematuks näksivad.



