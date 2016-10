Arvamus

Valede mõõt täis!?

Esmaspäev, 31. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Leedus taas üllatustega (Kellele? Ja kellele mitte!) lõppenud valimised peaksid kõiki tõsiseks muutma lähenevate USA presidendivalimiste osas.



Ka seal maalib ajakirjandus ühest pilti Hillary Clintoni kasuks. Sama meelt on kõikvõimalikud küsitlused, ent vähemalt kahel korral on need tõdenud ka üksnes 4 %-list edu Clintoni kasuks. Asjatundjad teavad, et see on nn sotsioloogilise eksimuse piir ehk see tähendab võimalust, et hoopiski Donald Trump võidab.



Täpselt samasugune mäng käis Leedu parlamendivalimiste eel – ennustati edu võimupartei(de)le, ent võidu noppis vaat et uustulnuk. Tõsi, kahes etapis, sest esimeses hääletusvoorus saatis edu oma võidukorda oodanud konservatiive, kuid seda vaid 2000-häälelise (276 275 : 274 108) ülekaaluga üllataja Talurahva ja Roheliste Liidu (TRL) ees.



54 – Leedu rekord



Ülemöödunud pühapäeval toimunud teine voor, kus selgitati mandaadi saajad ringkondade kahe parima vahel, läks seekord ülisuure aktiivsuse tähe all (vajalik 40 % osavõtt, muidu tulnuks kolme kuu pärast kordusvalimised) ja selgus, absoluutne enamus ruttas toetama just TRL-i kandidaate.



Nii et kui eelmises Seimase koosseisus (141 saadikut) esindas viimast vaid üks saadik, siis nüüd kogunevas koguni 54. Leedu poliitajaloo rekord! Peamine – see toimus seniste võimuparteide arvelt.



Tegelikult on targem rääkida teatud poliitjõu taassünnist – tegu on parteiga, mida kaua juhtis taasiseseisvumisaja legendaarne tegelane ja Ida-Euroopa esimene naispeaminister Kazimiera Prunskiene. Paraku koguti viimasel 20 aastal hääli vaid ühe kuni viie Seimase saadiku koha tarvis. Europarlamendi valimistel saadi aga vaid üks koht.



TRL-i äsjase edu põhjus oli lihtne – seniste võimuparteide ja -poliitikute lõputud korruptsioonisaagad ning sobiva mehe esilekerkimine, kelleks tuleb pidada 46-aastast Saulius Skvernelist, kelle senine sotsiaaldemokraatlik valitsus edutas 2014 politseiülema ametist siseministriks. Arusaadavalt selleks, et ta oleks nö arbiiter – suurte ja vähemsuurte sulide ja valedega kemplemises, paragrahvide väänamises jmt, ent temalgi ilmselt viskas toimuva mastaapsus-lõputus ja võimetus midagi reaalselt muuta lihtsalt üle.



Aprillis 2016 pani mees ameti maha. Et seejärel nõustuda parteituna kandideerima suurärimees Ramunas Karbauskise (kohalik Trump?) juhitud TRL-i nimekirjas. Viimases oli palju – ütleks nii – piisavalt tuntuid, kuid seni vähereklaamitud nimesid, kes saidki teises voorus võiduhääled kokku.



Võitjate tipp ise ilmselt säärast edu ei oodanud. Samas ei soovita koalitsiooni mõnega senistest võimuparteidest. Sestap oli loogiline, et lipsas läbi avaldus – teeme hoopis tehnokraatide, st mittepoliitikutest valitsuse.



Tegelikult on seda Leedus korra tehtud – aastatel 1992–1993, kui nn üleminekuvalitsust juhtis Töösturite Koja esimees Bronislovas Lubys. Paraku ei kandnud see Algirdas Brazauskase algatus vilja ning Balti ajaloo tegemise pealtnägijana kinnitan, et rahvuslaste ja ekskommunistide suhted Leedus olid kordades julmemad ja teineteist välistavamad kui Eestis.



Söandaks tänagi esile tõsta Brazauskase 1992. aasta võtmeotsust – ekskommunistid jätsid mitmes ringkonnas oma kandidaadid esitamata, et teadlikult jääda vähemusse ja loota laiapõhjalise valitsuse sünnile.



Arvata on, et seda ideed ei viida ellu ka seekord, sest ehkki tulevane peaminister on sotsiaaldemokraatliku minevikuga, on partei “omanik” selgelt paremvaadetega ja vaevalt, et noorim Landsbergis (Gabrielius) on oma vanaisast Vytautasest kaugele kukkunud.



Ajaloost veel niipalju, et Leedu 1992. aasta valimiste eelsed küsitlused ja valimistulemused koos analoogiliste resultaatidega Serbiast tagasid mulle 1992–1993 “oma teema” mitmeks rahvusvaheliseks konverentsiks. Kuna mõlemal juhul väitsid vahetult valimisurnide juurest tulnud siinpool ukseläve, et hääletasid parajasti võimulolnu poolt, ja hiljem selgus, et vastupidi: opositsiooni poolt ehk mina julgesin järeldada, et totalitarism õpetas inimesed valetama ja topeltkäituma – ütlen ühte ja teen teist.



Naeru kõrval oli esialgu ka palju väljanaermist ja läks aastaid, enne kui see käitumismall võimalusena aktsepteeriti.



Valetatakse liiga palju



Täna oleme täpselt sama häda vastupidise vormi käes – inimesed ei usu ammu võimuparteisid, sest nende liidrid räägivad liiga palju poliitkorrektselt, et mitte otse öelda: valetavad liialt palju. Neid teenindav ajakirjandus teeb küll tohutut silumistööd, ent valimisurnidest võetakse välja üks ebameeldiv tulemus teise järel.



Kuna kõik – ka Leedus (ja isegi USA-s Trumpi võidu korral!) – on veel jätkuvalt kontrollitav või siis vähemalt kontrollile allutatav, siis ehk tuleks ikkagi midagi muutma hakata. Rahvaga ausalt suhtlemise ja tema arvamusega arvestamise osas. Autor: Toomas Alatalu Esmaspäev, 31. oktoober 2016.Ka seal maalib ajakirjandus ühest pilti Hillary Clintoni kasuks. Sama meelt on kõikvõimalikud küsitlused, ent vähemalt kahel korral on need tõdenud ka üksnes 4 %-list edu Clintoni kasuks. Asjatundjad teavad, et see on nn sotsioloogilise eksimuse piir ehk see tähendab võimalust, et hoopiski Donald Trump võidab.Täpselt samasugune mäng käis Leedu parlamendivalimiste eel – ennustati edu võimupartei(de)le, ent võidu noppis vaat et uustulnuk. Tõsi, kahes etapis, sest esimeses hääletusvoorus saatis edu oma võidukorda oodanud konservatiive, kuid seda vaid 2000-häälelise (276 275 : 274 108) ülekaaluga üllataja Talurahva ja Roheliste Liidu (TRL) ees.Ülemöödunud pühapäeval toimunud teine voor, kus selgitati mandaadi saajad ringkondade kahe parima vahel, läks seekord ülisuure aktiivsuse tähe all (vajalik 40 % osavõtt, muidu tulnuks kolme kuu pärast kordusvalimised) ja selgus, absoluutne enamus ruttas toetama just TRL-i kandidaate.Nii et kui eelmises Seimase koosseisus (141 saadikut) esindas viimast vaid üks saadik, siis nüüd kogunevas koguni 54. Leedu poliitajaloo rekord! Peamine – see toimus seniste võimuparteide arvelt.Tegelikult on targem rääkida teatud poliitjõu taassünnist – tegu on parteiga, mida kaua juhtis taasiseseisvumisaja legendaarne tegelane ja Ida-Euroopa esimene naispeaminister Kazimiera Prunskiene. Paraku koguti viimasel 20 aastal hääli vaid ühe kuni viie Seimase saadiku koha tarvis. Europarlamendi valimistel saadi aga vaid üks koht.TRL-i äsjase edu põhjus oli lihtne – seniste võimuparteide ja -poliitikute lõputud korruptsioonisaagad ning sobiva mehe esilekerkimine, kelleks tuleb pidada 46-aastast Saulius Skvernelist, kelle senine sotsiaaldemokraatlik valitsus edutas 2014 politseiülema ametist siseministriks. Arusaadavalt selleks, et ta oleks nö arbiiter – suurte ja vähemsuurte sulide ja valedega kemplemises, paragrahvide väänamises jmt, ent temalgi ilmselt viskas toimuva mastaapsus-lõputus ja võimetus midagi reaalselt muuta lihtsalt üle.Aprillis 2016 pani mees ameti maha. Et seejärel nõustuda parteituna kandideerima suurärimees Ramunas Karbauskise (kohalik Trump?) juhitud TRL-i nimekirjas. Viimases oli palju – ütleks nii – piisavalt tuntuid, kuid seni vähereklaamitud nimesid, kes saidki teises voorus võiduhääled kokku.Võitjate tipp ise ilmselt säärast edu ei oodanud. Samas ei soovita koalitsiooni mõnega senistest võimuparteidest. Sestap oli loogiline, et lipsas läbi avaldus – teeme hoopis tehnokraatide, st mittepoliitikutest valitsuse.Tegelikult on seda Leedus korra tehtud – aastatel 1992–1993, kui nn üleminekuvalitsust juhtis Töösturite Koja esimees Bronislovas Lubys. Paraku ei kandnud see Algirdas Brazauskase algatus vilja ning Balti ajaloo tegemise pealtnägijana kinnitan, et rahvuslaste ja ekskommunistide suhted Leedus olid kordades julmemad ja teineteist välistavamad kui Eestis.Söandaks tänagi esile tõsta Brazauskase 1992. aasta võtmeotsust – ekskommunistid jätsid mitmes ringkonnas oma kandidaadid esitamata, et teadlikult jääda vähemusse ja loota laiapõhjalise valitsuse sünnile.Arvata on, et seda ideed ei viida ellu ka seekord, sest ehkki tulevane peaminister on sotsiaaldemokraatliku minevikuga, on partei “omanik” selgelt paremvaadetega ja vaevalt, et noorim Landsbergis (Gabrielius) on oma vanaisast Vytautasest kaugele kukkunud.Ajaloost veel niipalju, et Leedu 1992. aasta valimiste eelsed küsitlused ja valimistulemused koos analoogiliste resultaatidega Serbiast tagasid mulle 1992–1993 “oma teema” mitmeks rahvusvaheliseks konverentsiks. Kuna mõlemal juhul väitsid vahetult valimisurnide juurest tulnud siinpool ukseläve, et hääletasid parajasti võimulolnu poolt, ja hiljem selgus, et vastupidi: opositsiooni poolt ehk mina julgesin järeldada, et totalitarism õpetas inimesed valetama ja topeltkäituma – ütlen ühte ja teen teist.Naeru kõrval oli esialgu ka palju väljanaermist ja läks aastaid, enne kui see käitumismall võimalusena aktsepteeriti.Täna oleme täpselt sama häda vastupidise vormi käes – inimesed ei usu ammu võimuparteisid, sest nende liidrid räägivad liiga palju poliitkorrektselt, et mitte otse öelda: valetavad liialt palju. Neid teenindav ajakirjandus teeb küll tohutut silumistööd, ent valimisurnidest võetakse välja üks ebameeldiv tulemus teise järel.Kuna kõik – ka Leedus (ja isegi USA-s Trumpi võidu korral!) – on veel jätkuvalt kontrollitav või siis vähemalt kontrollile allutatav, siis ehk tuleks ikkagi midagi muutma hakata. Rahvaga ausalt suhtlemise ja tema arvamusega arvestamise osas.

Veel artikleid samast teemast »