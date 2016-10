Arvamus

KIRJAKAST: Laevakaitsja kiri vanglast

Esmaspäev, 31. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Postimees avaldas 28. oktoobril täismahus laevakaitsja Alvar Hundi vanglast saadetud kirja.



MV Seaman Guard Ohio kaasus Indias on muutusteta. Viimased, 19. ja 25. oktoobri istungid möödusid sisuliselt mitte milletagi, tüüpilise info saatel. Kohtunik vahetus jälle (vähem kui kahe kuu jooksul), süüdistaja ei ilmunud kohale/ei olnud valmis/polnud vaba aega tööplaanis jne. Järgmine istung lükati edasi 7. novembrile.



Muudest uudistest niipalju, et kapten on haiglas kaugelearenenud eesnäärmevähiga. Üks brittidest (kes pole sugugi segane) viidi vägisi ebaselgetel asjaoludel nädala lõpus vaimuhaiglasse. Aga positiivse poole pealt – Suurbritannia peaminister Theresa May peaks külastama Indiat 6.–8. novembrini.



Konsul M. Kuuskemaa, kellele saame üle tüki aja jälle helistada, selgitas, et süüdistaja pole saanud osariigi valitsuselt suuniseid. Seda olla saatkonnale kinnitanud peale advokaadi ka India välisministeerium. Tamil Nadu osariigi peaminister Jayaraman Jayalalithaa on alates 22. septembrist raske tervisliku seisundi tõttu haiglas (kõik osariigi olulised otsused tegi proua ainuisikuliselt).



Oleme kuulnud, et mitteametliku info järgi oleme poliitiline vahetuskaup Tamil Nadu osariigi ja India keskvalitsuse vahel. See selgitaks ka, miks Suurbritannia asevälisminister (nüüd juba endine) Hugo Swire ei saanud suve algul kohtumist Jayaraman Jayalalithaaga.



Kahjuks pole meid puudutava tehinguni jõutud, kohtus ei toimu enne midagi.

Eesti välisministeeriumilt palume, et jätkataks meile laenu andmist vanglas lisatoidu ja tarvete ostmiseks.



Halvema õnne korral ei pruugi sel aastal midagi muutuda.



Parimate soovidega,

Alvar Hunt, vang nr 6147

25. oktoobril 2016 Autor: Alvar Hunt, vang nr 6147 Esmaspäev, 31. oktoober 2016.MV Seaman Guard Ohio kaasus Indias on muutusteta. Viimased, 19. ja 25. oktoobri istungid möödusid sisuliselt mitte milletagi, tüüpilise info saatel. Kohtunik vahetus jälle (vähem kui kahe kuu jooksul), süüdistaja ei ilmunud kohale/ei olnud valmis/polnud vaba aega tööplaanis jne. Järgmine istung lükati edasi 7. novembrile.Muudest uudistest niipalju, et kapten on haiglas kaugelearenenud eesnäärmevähiga. Üks brittidest (kes pole sugugi segane) viidi vägisi ebaselgetel asjaoludel nädala lõpus vaimuhaiglasse. Aga positiivse poole pealt – Suurbritannia peaminister Theresa May peaks külastama Indiat 6.–8. novembrini.Konsul M. Kuuskemaa, kellele saame üle tüki aja jälle helistada, selgitas, et süüdistaja pole saanud osariigi valitsuselt suuniseid. Seda olla saatkonnale kinnitanud peale advokaadi ka India välisministeerium. Tamil Nadu osariigi peaminister Jayaraman Jayalalithaa on alates 22. septembrist raske tervisliku seisundi tõttu haiglas (kõik osariigi olulised otsused tegi proua ainuisikuliselt).Oleme kuulnud, et mitteametliku info järgi oleme poliitiline vahetuskaup Tamil Nadu osariigi ja India keskvalitsuse vahel. See selgitaks ka, miks Suurbritannia asevälisminister (nüüd juba endine) Hugo Swire ei saanud suve algul kohtumist Jayaraman Jayalalithaaga.Kahjuks pole meid puudutava tehinguni jõutud, kohtus ei toimu enne midagi.Eesti välisministeeriumilt palume, et jätkataks meile laenu andmist vanglas lisatoidu ja tarvete ostmiseks.Halvema õnne korral ei pruugi sel aastal midagi muutuda.Parimate soovidega,, vang nr 614725. oktoobril 2016

Veel artikleid samast teemast »