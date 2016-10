Arvamus

JUHTKIRI - Maal toimub nii mõndagi põnevat

Esmaspäev, 31. oktoober 2016.



See, et laupäeva õhtul kogunes Orissaare kultuurimajja märkimisväärne arv publikut, näitab seda, et sealtkandi rahvas oskab lugu pidada ilust ja naiselikkusest.



Kui esimestel aastatel oli külastajate arv paarikümne ringis, siis nüüd on kaheksandat korda toimunud Musta Pitsi üritus kasvanud juba paarisajani. Heameel on tõdeda, sündmus on leidnud oma koha sügiseses seltsielus.



Eks head asjad sünnivadki ikka koostöös. Nagu ütles Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste, et on tore, kui kindla suunitlusega ettevõtjad võtavad kokku ja organiseerivad just sellise sündmuse, mis nende arvates teatud seltskonnale meeldib. Antud juhul siis naine, tema ilu, elu ja kõik mis sellega kaasneb, ning nemad toetavad omalt poolt igati nõu ja jõuga kaasa.



Kes ütleb, et maakohtades midagi ei toimu, eksib rängalt. Reedel peeti Kihelkonnal stiilipidu, Kärla rahvamaja avas lustaka peoga oma sügishooaja. Eks ole ju sügisene aeg see, mil rahvamajad taas täituvad. Ringid töötavad täistuuridel ning ettevalmistused jõulu- ning aastavahetuse etteasteteks on täies hoos. Jõudu kultuuriveduritele!



