MART SOIDRO AINULT MEIE MAAS: 90 aastat "Tõest ja õigusest"

Reede, 28. oktoober 2016.



Autor: Mart Soidro, literaat Reede, 28. oktoober 2016. Meie Maa kolumnist Mart Soidro. FOTO: Toomas Huik Ülehomme 90 aastat tagasi ilmus raamat, mida on lugenud iga kirjaoskaja ja täie mõistuse juures olev eestlane.



„See oli läinud aastasaja kolmanda veerandi lõpul. Päike lähenes silmapiirile, seistes sedavõrd madalas, et enam ei ulatanud valgustama ei mäkkeronivat hobust, kes puutelgedega vankrit vedas, ei vankril istuvat noort naist ega ka ligi kolmekümnelist meest, kes kõndis vankri kõrval.”



Aitäh Tammsaare muuseumi juhatajale Maarja Vainole ja Eesti Rahvusringhäälingule, kes tuletasid seda tähtsat kuupäeva meelde!



Olen istuva eluviisiga ja jäin ühele kohtumisele hiljaks, sest Peeter Tammearu loetud romaani alguskatke (Vikerraadio, 17.10.2016,



Loodetavasti leidus lisaks minule teisigi, kes kohustuslikus korras loetud „Tõe ja õiguse”, vähemasti mõttes, üle lugesid. Vene ajal oli ette nähtud lugeda I, II ja V osa, mina kirjandusklassis käinuna pidin ka III ja IV köitest jagu saama.



Olin õrnas eas, Karin mulle hirmsasti meeldis, aga III osa allhoovustest ei saanud siis mõhkugi aru. Olin umbes samal levelil, nagu Kasahhi kirjandustegelane Tammsaare 100. juubelil tollases poliitharidusmajas ja praeguses NO teatris pidulikult 1978. aastal kinnitas: „Tammsaare ei olnud revolutsionäär, kuid mõistis seda protsessi.”



Niipalju siis isiklikke läbielamisi nõukaajast...



Artur Alliksaar oli 3-aastane, Ain Kaalep alles 4-kuune, kui romaani I osa lugejateni jõudis. Kust ma seda tean?



30.10.1926 tuli esimene teade, et Tammsaare uus romaan „Tõde ja õigus” on ilmunud. Ei taibanud kahjuks aastatuhande alguses küsida, kui vana oli Jaan Kross (1920), kui ta poisikesena Tammsaarega tutvust tegi. Aga „Kallitest kaasteelistest” loeb välja, et „Wikmani poisil” olid kõik viis osa, millest viimane ilmus 1933, juba loetud enne ülikooli astumist 1938. aastal.



A. H. Tammsaare muuseum, Vikerraadio ning Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kuulutasid välja hääletuse: kes on sinu lemmiktegelane „Tões ja õiguses”? Valida sai kümne karakteri vahel. Miks ainult kümne?



Maarja Vaino tõdes omavahelises kirjavahetuses, et talle meeldib tegelikult ka Bõstrõi III osast, mu õpetajast emale Kresku Mauruse koolist. Mäletate ikka neid Pauluse teekonna heietusi, mis mitte kuhugile välja ei jõudnud? Jüri Järveti kehastatuna „Indrekus”.



Ka ise olin teist meelt.



Üritasin olla originaalne ja mõtlesin, milliseid näguripäevi pidi Lambasihver üle elama Pearu kõrval! Andrus Kivirähu näidendist „Karin ja Pearu” saime teada, kuidas Oru peremees Kariniga oleks klappinud. Kui nad kokku saanuks. Paraku Pearu abikaasa ootab veel oma aega. Temast võib saada Eesti naise kannatlikkuse musternäide!



Nii või teisti: kõik romaanis olevad sadakond tegelast kõnetavad meid vähemal või rohkemal määral. Hoolimata ilmavaatest leiame epopöast kinnitust, et ega väga valesti ei ela meist keegi. Nojaa, võib-olla raiskame ennast praeguses infoühiskonnas liialt palju tühja-tähja peale.



Kolm Tammsaare lemmiktegelast olid küsitluse põhjal Indrek, Pearu ja Krõõt. Mis seal salata, mullegi nad meeldivad. Kuigi ma ise hääletasin härra Mauruse poolt, sest oleksin samuti ärkvel, kui raha tuuakse. Krutskit peab inimeses olema! Pearus on isegi üleliia, Krõõdas ja Indrekus vähem.



Tammsaare-uurija Elem Treier on kirjutanud ägeda raamatu „Tammsaare elu härra Hansenina” (Eesti Keele Sihtasutus, 2012), kust selgub, et klassik oli küllaltki kooner mees. Enne Kadriorgu kolimist elas ta Kaarli kiriku vastas ja luges aknast punktuaalse täpsusega, mitu pärga ühele või teisele kadunukesele viidi. Ja arvutas selle kohe algul markadesse, hiljem kroonidesse ümber...



Mida vanemaks saan, seda rohkem hindan



Küüniline on muidugi mõelda, aga Tammsaare vilets tervis tuli lugejaid silmas pidades kokkuvõttes kasuks. Küsisin eelmisel aastal Andrus Kivirähu käest, mis on tema eelkäijate fenomen.



Ja rahvakirjanik vastas: „Vilde ja tegelikult ka Tammsaare kirjutasid haigetena väga palju. Mõnes mõttes haigus isegi soodustab kirjutamist – kirjanik ei käi nii palju linna peal möllamas. Oled kodusel režiimil ja töötad hommikust õhtuni.” („Nõudlik tugitoolisportlane”, ajakiri Sport, juuli 2015).



Aga Tammsaare puhul tasub alati mõelda, milline oli kogu selles loomeprotsessis Käthe (nii nagu Tuglasel Elo) roll. Naisi ei maksa siinkohal alahinnata!



Minu kirjandushuvilised sõbrad kipuvad õhtu lõpus tihti targutama, et kumb on ikka võimsam kirjanik, kas Tammsaare või Ristikivi. Võrdlusmaterjal on ju Ristikivi „Tule ja raua” näol olemas. Sama ajastu, aga ta suutis selle „ära mahutada” 480 leheküljele. Seevastu Tammsaare viie köite kogumaht on 497+368+226+390+368 = 1849 lehekülge. Aga Tammsaarel on mõõtmatult rohkem värvikaid ja võluvaid kõrvaltegelasi ja liine, seda ei saa salata.



Muidugi, Ristikivi 1938. aastal „Looduse” romaanivõistlusel esimese auhinnaga pärjatud romaan meeldis 60-aastasele Tammsaarele. Ta ju ütles otse, et peab 26-aastast kirjanikku oma mantlipärijaks. Ristikivi oli kindlasti – kuidas ma otsekoheselt ütlengi? – ratsionaalsem. Aga mida vanemaks ma saan, seda rohkem hindan Tammsaaret.



Näiteks usul on Tammsaare loomingus hoopis laiem tähendus kui mustakuuemeeste agitatsioonis. 1. märtsil 1940. aastal surnud kirjaniku käest ei saa enam küsida, aga mulle on klassikut lugedes jäänud mulje, et kõigepealt tuleb uskuda iseendasse. Kui aega üle jääb, siis ehk mõnda kõrvalisse objekti ka. Samas: jumalal oli vähe pistmist selles, et Tiina jalad terveks said.



„Tahtest oleneb palju ja tugevast tahtest oleneb peaaegu kõik,” kirjutas Lennart Meri 50-aastasena (Sirp ja Vasar, 30.3.1979).



